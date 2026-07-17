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நாளை விண்ணில் பாய்கிறது இந்தியாவின் முதல் தனியார் ஆர்பிட்டல் ராக்கெட் 'விக்ரம்-1'

450 கிமீ தூரத்தில் பூமியின் தாழ் சுற்றுப்பாதையில் செயற்கோள்களை நிலைநிறுத்தும் வகையில் இந்த 'மிஷன் ஆகமன்' வடிவமைக்கப்பட்டு இருப்பதாக ஸ்கைரூட் ஏரோஸ்பேஸ் தெரிவித்துள்ளது.

ஸ்கைரூட் ஏரோஸ்பேஸின் விக்ரம்-1 ஏவுகணை
ஸ்கைரூட் ஏரோஸ்பேஸின் விக்ரம்-1 ஏவுகணை (X/@SkyrootA)
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By ANI

Published : July 17, 2026 at 5:51 PM IST

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ஹைதராபாத்: இந்தியாவின் முதல் தனியார் ஆர்பிட்டல் ராக்கெட் விக்ரம்-1 நாளை விண்ணில் பாய தயாராகி வருகிறது.

தெலங்கானா மாநிலம், ஹைதராபாத்தை தலைமையமாகக் கொண்டு இயங்கும் இந்திய தனியார் விண்வெளி தொழில்நுட்பம் மற்றும் விண்கலம் தயாரிப்பு நிறுவனமான 'ஸ்கைரூட் ஏரோஸ்பேஸ்' (Skyroot Aerospace) உருவாக்கிய ஆர்பிட்டல் ராக்கெட் (Orbital Rocket) 'விக்ரம் 1' (Vikram-1), ஆந்திர மாநிலம், ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையத்தில் இருந்து (Satish Dhawan Space Centre) நாளை (ஜூலை 18) காலை 11.30 மணிக்கு விண்ணில் ஏவப்பட உள்ளது.

இதற்கான கவுண்டவுன் தற்போது தொடங்கி உள்ளது. 'மிஷன் ஆகமன்' (Mission Aagaman) என்கிற பெயரில் இந்த ராக்கெட்டை ஸ்கைரூட் ஏரோஸ்பேஸ் விண்ணிற்கு அனுப்ப உள்ளது. இந்தியாவில் இருந்து இந்தியாவைச் சேர்ந்த தனியார் நிறுவனம் விண்ணுக்கு அனுப்பும் முதல் ஆர்பிட்டல் வகை ராக்கெட் இதுவாகும்.

சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையம்
சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், அரசால் உருவாக்கப்பட்ட ராக்கெட் அல்லது ஏவுகளத்தைச் சாராமல், இந்திய தனியார் நிறுவனம், தான் சொந்தமாக உருவாக்கிய ஏவுகளத்தைப் பயன்படுத்தி செயற்கைக்கோளை விண்வெளி சுற்றுப்பாதையில் நிலை நிறுத்த முயற்சிப்பது இதுவே முதல் முறையாகும்.

ஸ்கைரூட் ஏரோஸ்பேஸ் நிறுவனம் தன்னுடைய ஆர்பிட்டல் ராக்கெட்டை முழுவதுமாக இலகுரக கார்பனால் உருவாக்கியுள்ளது. மேலும், மூன்று திட எரிபொருள் நிலைகள் மற்றும் ஒரு திரவ சுற்றுப்பாதை சரிசெய்தல் தொகுதி ஆகியவற்றால் இயங்கும் வகையிலேயே இந்த ராக்கெட் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

450 கிமீ தூரத்தில் பூமியின் தாழ் சுற்றுப்பாதையில் செயற்கோள்களை நிலைநிறுத்தும் வகையில் இந்த 'மிஷன் ஆகமன்' வடிவமைக்கப்பட்டு இருப்பதாக ஸ்கைரூட் ஏரோஸ்பேஸ் தெரிவித்துள்ளது. அத்துடன், இந்த ராக்கெட்டை சுமார் 350 கிலோ வரை எடையை தாங்கும் வகையிலும், 60 டிகிரி சாய்வு கொண்டதாகவும் வடிவமைக்கப்பட்டு உள்ளது.

தொடர்ந்து ராக்கெட்டிற்கான எஞ்ஜின் 3டி அச்சிடுதல் செயல்முறை வாயிலாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது, அதிக உந்துவிசை கொண்ட திட எரிபொருள் பூஸ்டர்கள், நிறுவனத்தின் சொந்த உந்துவிசை அமைப்புகள் ஆகியவற்றால் இயக்கப்படுகிறது.

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விக்ரம் 1 வாயிலாக, கிரஹா ஸ்பேஸ் (Grahaa Space), காஸ்மோ சர்வ் (Cosmoserve), டிகியூப்ட் (DCubed) மற்றும் ஸ்கைரூட் (Skyroot)-இன் (SCOPE) ஆகிய தொழில்நுட்ப கருவிகள் விண்ணுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட உள்ளன. இதுதவிர, பெங்களூருவைச் சேர்ந்த காஸ்மோஸ் டைமண்ட் (Cosmos Diamonds)-இன் படைப்பான காஸ்மிக் ப்ளூம் (Cosmic Bloom) போன்ற மைக்ரோ வகை தொழில்நுட்ப சாதனங்களும் அனுப்பி வைக்கப்பட உள்ளன.

'மிஷன் ஆகமன்' குறித்து ஸ்கைரூட் ஏரோஸ்பேஸ் நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனரும், தலைமைச் செயல் அதிகாரியுமான பவன் குமார் சந்தனா கூறுகையில், "விக்ரம் 1-ஐ சோதிப்பதற்கான அனைத்தையும் நாங்கள் செய்துள்ளோம். முதல்முறையாக விமானப் பயணச் சூழலில் விக்ரம் 1 எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைக் காணவும் நாங்கள் ஆவலாக உள்ளோம். இது எங்களின் முதல் சோதனை திட்டம். இதன் மூலம் நாங்கள் மதிப்புமிக்க தரவுகளைப் பெறுவோம்" என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

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இந்தியாவின் முதல் தனியார் ராக்கெட்
SKYROOT AEROSPACE FIRST TEST FLIGHT
VIKRAM 1
SKYROOT AEROSPACE
VIKRAM 1 FIRST TEST FLIGHT

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