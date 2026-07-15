சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் தடம்பதித்த இந்திய வம்சாவளி அனில் மேனன்
அனில் மேனனின் மனைவி அன்னா வில்ஹெல்ம், செப்டம்பர் 2024-இல் ஸ்பேஸ்எக்ஸ் நிறுவனத்தின் 'போலாரிஸ் டான்' விண்வெளிப் பயணத்தின் மூலம் விண்வெளிக்குச் சென்று திரும்பியவர்.
Published : July 15, 2026 at 10:47 AM IST
வாஷிங்டன்: இந்திய வம்சாவளியான நாசா விண்வெளி வீரர் அனில் மேனன் மற்றும் இரண்டு ரஷ்ய விண்வெளி வீரர்கள் (காஸ்மோனாட்ஸ்) அடங்கிய குழுவினர், சோயுஸ் MS-29 (Soyuz MS-29) விண்கலம் மூலம் சுமார் மூன்று மணி நேரப் பயணத்திற்குப் பிறகு, புதன்கிழமை அதிகாலை சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தை (ISS) அடைந்தனர்.
அவர்களை அங்கிருந்த சக விண்வெளி வீரர்கள் கட்டித்தழுவி, கைகுலுக்கி மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்றனர். ரஷ்யாவின் ரோஸ்கோஸ்மோஸ் (Roscosmos) விண்வெளி அமைப்பின் சோயுஸ் MS-29 விண்கலத்தில், விண்வெளி வீரர்கள் அனில் மேனன், ரஷ்யாவின் பியோட்டர் துப்ரோவ் (Pyotr Dubrov) மற்றும் அன்னா கிகினா (Anna Kikina) ஆகியோர் பயணித்தனர்.
இந்திய நேரப்படி செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 14) இரவு 8:17 மணிக்கு கஜகஸ்தானின் பைகோனூர் (Baikonur) ஏவுதளத்திலிருந்து விண்கலம் ஏவப்பட்டது. பயணத்தைத் தொடங்கிய மூன்று மணி நேரத்திற்குள், அன்றிரவு 11:52 மணிக்கே விண்வெளி நிலையத்தின் 'பிரிச்சல்' (Prichal) முனையத்துடன் விண்கலம் வெற்றிகரமாக இணைந்தது.
தொடர்ந்து விண்கலம் மற்றும் விண்வெளி நிலையத்தின் பாதுகாப்பு சோதனைகளுக்குப் பிறகு, அதிகாலை 2:00 மணியளவில் கதவுகள் திறக்கப்பட்டு வீரர்கள் உள்ளே நுழைந்தனர். இதற்கிடையில், விண்கலத்தின் கதவுகள் திறக்கப்படும் முக்கிய தருணத்தில், செயற்கைக்கோள் சமிக்ஞை தற்காலிகமாக துண்டிக்கப்பட்டதால் நேரடி ஒளிபரப்பு தடைபட்டது. 12 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு சமிக்ஞை சீராகி நேரடி ஒளிபரப்பு மீண்டும் தொடர்ந்தது.
அனில் மேனனின் விண்வெளிப் பயணத்தைக் காண அவரது மனைவியும் விண்வெளி வீரருமான அன்னா வில்ஹெல்ம் மற்றும் நாசா நிர்வாகி ஜாரெட் ஐசக்மேன் ஆகியோர் பைகோனூர் ஏவுதளத்திற்கு வந்திருந்தனர்.
புதிதாகச் சென்ற மூவருடன் சேர்த்து, விண்வெளி நிலையத்தில் தற்போது நாசா, ஐரோப்பிய விண்வெளி முகமை (ESA) மற்றும் ரஷ்யாவின் காஸ்மோனாட்ஸ் என மொத்தம் 10 வீரர்கள் உள்ளனர்.
இவர்களின் இந்த விண்வெளிப் பயணம் சுமார் 8 மாதங்கள் நீடிக்கும் என நாசா தெரிவித்துள்ளது. மேலும், இவர்கள் ஏப்ரல் 2027-இல் பூமிக்குத் திரும்புவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
யார் இந்த அனில் மேனன்?
அமெரிக்காவின் மினியாபோலிஸ் நகரில் உக்ரைனிய மற்றும் இந்திய வம்சாவளித் தம்பதியருக்குப் பிறந்த அனில் மேனனின் தந்தை கே.பி. சங்கரன் மேனன் கேரளாவின் பாலக்காடு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர். தாய் எலிசபெத் உக்ரைன் நாட்டைச் சேர்ந்தவர். 49 வயதான அனில் மேனன், ஒரு அவசர சிகிச்சை மருத்துவர் மற்றும் அமெரிக்க விண்வெளிப் படையின் கர்னல் ஆவார்.
இவர் ரோட்டரி தூதராக போலியோ தடுப்பூசி திட்டங்களுக்காக இந்தியாவில் ஒரு வருடம் தங்கிப் பணியாற்றியுள்ளார். இமயமலை மீட்பு அமைப்பில் இணைந்து எவரெஸ்ட் சிகரத்தில் ஏறுபவர்களுக்கு மருத்துவ உதவிகளையும் வழங்கியுள்ளார்.
2014-இல் நாசாவில் விமான மருத்துவராக (Flight Surgeon) சேர்ந்த இவர், 2018-இல் ஸ்பேஸ்எக்ஸ் (SpaceX) நிறுவனத்தில் இணைந்து அதன் மருத்துவத் திட்டங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்தார். 'ஸ்டார்ஷிப்' (Starship) விண்கல உருவாக்கத்திலும் முக்கிய பங்காற்றினார். பின்னர், 2021 டிசம்பரில் நாசாவின் விண்வெளி வீரராகத் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
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இவரது மனைவி அன்னா வில்ஹெல்ம், செப்டம்பர் 2024-இல் ஸ்பேஸ்எக்ஸ் நிறுவனத்தின் 'போலாரிஸ் டான்' (Polaris Dawn) விண்வெளிப் பயணத்தின் மூலம் விண்வெளிக்குச் சென்று திரும்பியவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பயணத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் முக்கிய ஆராய்ச்சிகள் என்னென்ன?
அனில் மேனன் விண்வெளியில் தங்கியிருக்கும் காலத்தில் மனித விண்வெளிப் பயணத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில் பல்வேறு சோதனைகளைச் செய்யவுள்ளார். அதில்
உடல்நிலை மாற்றங்கள்: நீண்ட கால விண்வெளிப் பயணம் மனித உடலில் ஏற்படுத்தும் தாக்கங்கள், குறிப்பாக நுண்புவி ஈர்ப்பு விசை (Microgravity) ரத்த ஓட்டம், நரம்பு மற்றும் ரத்தத்தின் அமைப்பில் ஏற்படுத்தும் மாற்றங்களை ஆராய்தல்.
மருத்துவத் தயாரிப்பு: விண்வெளி நிலையத்தின் குடிநீரைக் கொண்டு அவசரக் காலங்களில் நரம்பு வழிச் செலுத்தப்படும் திரவங்களை (Intravenous fluids) தயாரிக்கும் தொழில்நுட்பத்தைச் சோதித்தல்.
செமிகண்டக்டர் படிகங்கள்: விண்வெளியில் செமிகண்டக்டர் படிகங்களை (Semiconductor crystals) தயாரிக்கும் முறையை மேம்படுத்துதல். இது சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்கள் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) கருவிகளின் உற்பத்திக்கு உதவும்.
ஏஐ அல்ட்ராசவுண்ட்: பூமியிலிருந்து மருத்துவர்களின் வழிகாட்டுதல் இன்றி, செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் ஆக்மென்ட்டட் ரியாலிட்டி (Augmented Reality) தொழில்நுட்பங்கள் மூலம் விண்வெளி வீரர்களே அல்ட்ராசவுண்ட் பரிசோதனைகளைச் செய்துகொள்ளும் முறையைச் சோதித்தல்.
ஆகிய ஆய்வுகளை அனில் மேனன் மேற்கொள்வார் என நாசா தெரிவித்துள்ளது.