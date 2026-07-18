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ஸ்கைரூட் விக்ரம்-1 ராக்கெட்டில் விண்வெளிக்கு சென்ற 'லோட்டஸ் டைமண்ட்' செயற்கை வைரம்

'காஸ்மோஸ் டைமண்ட்ஸ்' என்ற பெயரில் செயற்கை வைரம் தயாரிக்கும் நிறுவனத்தை நடத்தி வரும் சஞ்சனா திரிபுரமுல்லு, 4 மாத உழைப்புக்குப் பிறகு லோட்டஸ் டைமண்ட் வைரத்தை வடிவமைத்துள்ளார்.

ஸ்கைரூட் விக்ரம்-1 ராக்கெட் மூலம் விண்வெளிக்குச் சென்ற "லோட்டஸ் டைமண்ட்" செயற்கை வைரம்
ஸ்கைரூட் விக்ரம்-1 ராக்கெட் மூலம் விண்வெளிக்குச் சென்ற "லோட்டஸ் டைமண்ட்" செயற்கை வைரம் (Image Credit: YouTube/ Cosmos Diamonds)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 18, 2026 at 6:06 PM IST

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ஹைதராபாத்/தெனாலி: இந்திய தொழில் முனைவோர் ஒருவரால் ஆய்வகத்தில் உருவாக்கப்பட்ட "லோட்டஸ் டைமண்ட்" என்னும் செயற்கை வைரம், ஸ்கைரூட் விக்ரம்-1 ஆர்ப்பிட்டல் ராக்கெட் மூலம் விண்வெளிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

அந்த வைரத்தை ஆந்திர மாநிலம், தெனாலியைச் சேர்ந்த சஞ்சனா திரிபுரமல்லு என்பவர் உருவாக்கி உள்ளார். காஸ்மோஸ் டைமண்ட்ஸ் என்ற நிறுவனத்தை நடத்தி வரும் இவர், பி.டெக் படிப்பு முடித்து விட்டு, குஜராத்தில் உள்ள தேசிய வடிவமைப்பு நிறுவனத்தில் சேர்ந்து டிசைனிங் பற்றிய படிப்பை முடித்தார். பின்னர் சாம்சங் நிறுவனத்தில் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை வடிவமைக்கும் பணியை செய்து வந்தார்.

சஞ்சனாவின் திருமணத்திற்காக, பல்வேறு கடைகளில் வைரங்களை தேடியபோது, அவற்றின் விலை, தரம், நம்பகத்தன்மை குறித்து கேட்டறிந்தார். பின்னர், நாமே ஒரு செயற்கை வைரம் தயாரிக்கலாமே என்று எண்ணி, அதுகுறித்த தேடலில் இறங்கினார். இறுதியில் தனது திருமணத்திற்கு தேவையான வைரத்தை அவரே வடிவமைத்தார்.

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அந்த வைரத்தை அவர் தனது சமூக ஊடகப் பக்கத்தில் பகிர்ந்ததை அடுத்து, அவருடைய நண்பர்களும் இதுபோன்று தங்களுக்கு வைரம் செய்து தருமாறு கேட்டனர். அதன் தொடர்ச்சியாக, 2020ஆம் ஆண்டில், "காஸ்மோஸ் டைமண்ட்ஸ்" என்ற நிறுவனத்தை சஞ்சனா தொடங்கினார்.

வைரத்தை விண்வெளிக்கு அனுப்புவதற்கு கிடைத்த வாய்ப்பு, தற்செயலாக நடந்துள்ளது. தொழில் முனைவோருக்கான அமைப்பில், சஞ்சனாவின் காஸ்மோஸ் டைமண்ட்ஸ் நிறுவனமும் உள்ளது. அதே அமைப்பில், ஸ்கைரூட் ஏரோஸ்பேஸ் நிறுவனத்தின் உரிமையாளரும் உறுப்பினராக இடம்பெற்றுள்ளார்.

"லோட்டஸ் டைமண்ட்" வைரத்துடன் சஞ்சனா திரிபுரமல்லு (Image Credit: YouTube/ Cosmos Diamonds)

அவர், காஸ்மோஸ் என்ற பெயரை பார்த்து விண்வெளி தொடர்பான நிறுவனம் என்று எண்ணி, சஞ்சனாவிடம் விண்வெளிக்கு அனுப்புவதற்கு ஏதாவது வைத்திருக்கிறீர்களா? என்று கேட்டுள்ளார்.

அதற்கு, "நாங்கள் செயற்கை வைரம் தயாரிக்கும் நிறுவனம் நடத்தி வருகிறோம். பரிசோதனைக்காக விண்வெளிக்கு பல பொருள்களை அனுப்புகிறீர்கள். அதுபோல, எங்கள் வைரத்தையும் அனுப்பலாமே" என்று விளையாட்டாக சஞ்சனா கேட்டுள்ளார்.

அதைக் கேட்ட ஸ்கைரூட் நிறுவன உரிமையாளர், "அதற்கென்ன, ஒரு வைரத்தை தயாரித்துக் கொடுங்கள், விண்வெளிக்கு அனுப்பி வைத்து விடுகிறோம்" என்று பதில் அளித்துள்ளார்.

இதையடுத்து, இந்தியாவின் கலாச்சாரத்தையும் பாரம்பரியத்தையும் பிரதிபலிக்கும் வகையில் ஒரு வைரத்தை வடிவமைத்து தர வேண்டும் என்று சஞ்சனா விரும்பினார்.

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அதற்காக, பல கோயில்களுக்குச் சென்று அங்குள்ள சிற்பங்கள், ஓவியங்கள் ஆகியவற்றை பார்த்தபோது, பல இடங்களில் தாமரை வடிவம் இருப்பதை அவர் கண்டறிந்தார். இதையடுத்து, 4 மாத உழைப்புக்குப் பிறகு தாமரை வடிவில் ஒரு செயற்கை வைரத்தை உருவாக்கினார்.

அந்த வைரமே, தற்போது ஸ்கைரூட் விக்ரம்-1 ஆர்ப்பிட்டல் ராக்கெட்டில், விண்வெளிக்குப் பறந்துள்ளது. இந்த விவரங்களை, சஞ்சனா திரிபுரமல்லு, ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு அளித்த பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார்.

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