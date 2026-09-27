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இந்தியாவின் முதல் எல்என்ஜி ரயில்: குஜராத்தில் தொடங்கி வைத்தார் மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா

"வழக்கமான டீசல் என்ஜின் ரயிலின் திறனுக்கும், வேகத்துக்கும் எந்த விதத்திலும் குறையாமல் இந்த என்எல்ஜி ரயில்கள் இயங்கும்"

சபர்மதியில் தொடங்கி வைக்கப்பட்ட இந்தியாவின் முதல் எல்என்ஜி ரயில்
சபர்மதியில் தொடங்கி வைக்கப்பட்ட இந்தியாவின் முதல் எல்என்ஜி ரயில் ((Special Arrangement))
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 27, 2026 at 8:08 PM IST

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அகமதாபாத்: இந்தியாவின் முதல் திரவமாக்கப்பட்ட இயற்கை எரிவாயு (LNG) மூலம் இயங்கும் ரயிலை குஜராத்தில் உள்ள சபர்மதி ரயில் நிலையத்தில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஞாயிற்றுக்கிழமை (செப்.27) தொடங்கி வைத்தார்.

குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்துக்கு இன்று வருகை தந்த அமித் ஷா, சுமார் ரூ.1,542 கோடி மதிப்பிலான ரயில்வே திட்டங்களை தொடங்கி வைத்தார்.

இந்தியாவின் முதல் எல்என்ஜி ரயில், 12000 குதிரை திறன் கொண்ட WAG-12 ரயில் என்ஜின் பராமரிப்புத் தளம், சபர்மதி - சார்கேஜ் வழித்தடத்தில் இருவழி பாதை அமைத்தல் உள்ளிட்டவை இதில் அடங்கும்.

அதேபோல், அகமதாபாத்தில் 404 கி.மீ. தொலைவு வரை ரயில்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் ரூ.411 கோடி மதிப்பிலான 'கவாச்' சிக்னல் அமைப்பையும் அமித் ஷா துவக்கி வைத்தார்.

இவற்றில் WAG-12 ரயில் என்ஜின் பராமரிப்புத் தளம், சபர்மதியில் ரூ.700 கோடி மதிப்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 2027-28-ம் ஆண்டில் 300 WAG-12 ரயில் என்ஜின்கள் பயன்பாட்டுக்கு வரும் என ரயில்வே வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்தியாவிலேயே அதிக சக்திவாய்ந்த ரயில் என்ஜின் இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

LNG ரயில் என்றால் என்ன?

எல்என்ஜி ரயில்களில் இயற்கை எரிவாயுவானது, திரவ நிலையில் மிகக் குறைந்த வெப்பநிலையில் வைக்கப்பட்டிருக்கும். கிரையோஜனிக் முறையில் இந்த எரிவாயு எரிக்கப்பட்டு ரயில்களை இயக்குகிறது.

எனினும், முழுக்க முழுக்க திரவமாக்கப்பட்ட இயற்கை எரிவாயுவால் இந்த ரயில்கள் இயங்காது. டீசலும், எல்என்ஜி கலந்தே ரயில்கள் இயக்கப்படும். இதனால்தான் இது 'இரட்டை எரிபொருள் டீசல் எலக்ட்ரிக்' ரயில் என அழைக்கப்படுகிறது.

இதுகுறித்து அகமதாபாத் ரயில்வே பிரிவு மேலாளர் வேத் பிரகாஷ் கூறுகையில், "டீசலின் பயன்பாட்டை மட்டுமே சார்ந்து இந்திய ரயில்வே இருக்கக் கூடாது என்பதற்காகவே இந்த எல்என்ஜி ரயில்கள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் திரவ இயற்கை எரிவாயு பயன்படுத்தப்படுவதால் டீசலின் பயன்பாடு பாதியாக குறைகிறது.

இந்த என்எல்ஜி ரயில் என்ஜினில் சுமார் 2,200 லிட்டர் கொள்ளவு கொண்ட இயற்கை திரவ எரிவாயு டேங்க் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் 1,000 கிலோ எடைக்கொண்ட திரவ எரிவாயுவை பயன்படுத்த முடியும். இந்த டேங்கில் முழுமையாக எல்என்ஜி எரிபொருளை நிரப்பினால் 222 கி.மீ. வரை ரயிலை இயக்க முடியும்" எனக் கூறினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "வழக்கமான டீசல் என்ஜின் ரயிலின் திறனுக்கும், வேகத்துக்கும் எந்த விதத்திலும் குறையாமல் இந்த எல்என்ஜி ரயில்கள் இயங்கும்" என ரயில்வே மேலாளர் பிரகாஷ் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

LIQUEFIED NATURAL GAS TRAIN
எல்என்ஜி ரயில்
அமித் ஷா
குஜராத்
LNG TRAIN INDIA

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