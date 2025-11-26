இந்தியாவில் முதல்முறை; சென்னை ஐஐடி உருவாக்கிய துறைமுகங்களுக்கான போக்குவரத்து மேலாண்மை அமைப்பு!
Published : November 26, 2025 at 4:41 PM IST
சென்னை: இந்தியாவில் முதன்முறையாக துறைமுகங்களுக்கான உள்நாட்டு கப்பல் போக்குவரத்து மேலாண்மை அமைப்பை சென்னை ஐஐடி ஆராய்ச்சியாளர்கள் உருவாக்கி அதை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவந்துள்ளனர்.
இந்திய அரசின் துறைமுகங்கள், கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் நீர்வழிகள் அமைச்சகம் (MoSPW) சுட்டிக்காட்டிய தேவைகளின் அடிப்படையில் துறைமுகங்கள், நீர்வழிகள் மற்றும் கடற்கரைகளுக்கான தேசிய தொழில்நுட்ப மையத்தின் (National Technology Centre for Ports, Waterways and Coasts - NTCPWC) மூலம், இந்த மேலாண்மை அமைப்பு முழுமையாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
பேருந்து, ரயில், விமானம் போன்ற போக்குவரத்தை சீராக இயக்க ஏற்கனவே நம்மிடம் சிறந்த மேலாண்மை அமைப்புகள் இருக்கின்றன. விமானத்திற்காக ஏடிசி எனப்படும் விமான போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டு அறைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன.
ஆனால், கப்பல் போக்குவரத்திற்கென, இதுபோன்ற அமைப்புகள் இந்தியாவில் இதுவரை உருவாக்கப்படாமல் இருந்தன. எனவே, கப்பல் போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் அமைப்புகளுக்காக வெளிநாட்டு நிறுவனங்களை இந்தியா நம்பி இருந்தது.
இந்நிலையில், சென்னை ஐஐடி உள்நாட்டிலேயே தயாரித்துள்ள கப்பல் போக்குவரத்து அமைப்பானது, இந்திய கடல்சார் துறையில் தொழில்நுட்பம் மற்றும் நிபுணத்துவத்தை உள்நாட்டு மயமாக்குவதற்கு பெரிய ஊக்கத்தை அளித்துள்ளது. மேலும், சேவைகளுக்காக வெளிநாட்டு நிறுவனங்களை சார்ந்திருப்பதையும் குறைக்கும் வகையில் அமைந்திருக்கிறது.
மேலும், புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள கப்பல் போக்குவரத்து அமைப்புகளை வளர்ச்சிக்கு ஏற்றவாறு எளிதில் மாற்றி கொள்ளும் வசதிகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த உள்நாட்டு கப்பல் போக்குவரத்து மேலாண்மை அமைப்பானது, துறைமுகங்கள், கப்பல் மற்றும் நீர்வழிப் போக்குவரத்து அமைச்சகம், இந்திய அரசு, தரவுத்தளங்கள் போன்றவை மீதான உத்திசார் கட்டுப்பாட்டைக் கொண்டுள்ளன.
இந்த அமைப்பு குறித்து சென்னை ஐஐடி துறைமுகங்கள், நீர்வழிகள் மற்றும் கடற்கரைகளுக்கான தேசிய தொழில்நுட்ப மையத்தின் தலைவர் கே.முரளி கூறும்போது, "புதிய கப்பல் போக்குவரத்து அமைப்பு முற்றிலும் உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதால், வெளிநாட்டு நிறுவனங்களால் ஏற்படும் தகவல் கசிவு குறைக்கப்படும்.
மேலும், பிரச்சினைக்கான தீர்வுகள் உள்நாட்டிலேயே கண்டறியப்படும் என்பதால், ஏற்றுமதியாளர்கள் மற்றும் இறக்குமதியாளர்களுக்கு நிதி அபாயங்கள் குறையும்.
இந்த அமைப்பில், ரேடார் மற்றும் குரல் தரவின் அடிப்படையில் தானாக இயங்கும் யூசர் இன்டர்பேஸ் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அனைத்து உள்நுழைவு மற்றும் வெளியே செல்லும் கப்பல்கள் தொடர்பான விவரங்களை இதன் மூலம் கண்காணித்துக் கொள்ள முடியும்.
குறிப்பாக, குறைந்த பராமரிப்பு செலவுடன் பாதுகாப்பான சேவைகளை கப்பல் போக்குவரத்திற்காக வழங்கலாம்" என்று அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.