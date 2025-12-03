ETV Bharat / technology

511 புதிய தொழில் நிறுவனங்களை உருவாக்கி சென்னை ஐஐடி சாதனை!

சென்னை ஐஐடி புத்தொழில் ஊக்குவிப்புப் பிரிவு உறுப்பினர்கள்.
சென்னை ஐஐடி புத்தொழில் ஊக்குவிப்புப் பிரிவு உறுப்பினர்கள். (IITM)
Published : December 3, 2025 at 6:24 PM IST

சென்னை: புதிய தொழில் நிறுவனங்களையும் உருவாக்கவும், அதன் ஊக்குவிக்கவும் தொடர்பு முகமையாக விளங்கிய சென்னை ஐஐடி, 500-க்கும் மேற்பட்ட ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்களை உருவாக்கி சாதனை படைத்துள்ளது.

சென்னை ஐஐடியில், புத்தொழில் ஊக்குவிப்புப் பிரிவு (IITMIC/ஐ.ஐ.டி.எம்.ஐ.சி) செயல்பட்டு வருகிறது. தொழில்நுட்பம் சார்ந்த புதிய தொழில்முனைவோருக்கு இந்த பிரிவு பல வகையில் உதவிகளை செய்கிறது. அவர்களின் ஆய்வுகளுக்கான கட்டமைப்பு, ஆய்வு நிதி போன்றவற்றை உருவாக்கித் தந்து, அவை மேம்பட்ட தயாரிப்புகளை உற்பத்தி செய்ய வழிகாட்டுகிறது. அந்த வகையில், இதுவரை 500 புத்தொழில் நிறுவனங்களை இந்த பிரிவின் மூலம் உருவாக்கி சென்னை ஐஐடி சாதனை படைத்துள்ளது. ஐ.ஐ.டி.எம்.ஐ.சி ஆதரவு பெற்ற புத்தொழில் நிறுவனங்கள் பல புதிய தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்கி வருகிறது

அதில், மறுபயன்பாட்டு செய்யக் கூடிய உந்துவிசை அமைப்புகள், ஆர்கன்-ஆன்-சிப் தளங்களை கொண்ட புவிவட்ட ஏவுதள வாகனங்கள், மின்சார வாகனங்களில் இ-ஸ்கூட்டர்கள் தொடங்கி பறக்கும் டாக்சிகள், நீருக்கடியில் ரோபாட்டிக்ஸ், குவாண்டம் கம்பியூட்டிங், செமிகண்டக்டர், காலநிலை தொழில்நுட்பம், மேம்பட்ட செயற்கை நுண்ணறிவுத் தயாரிப்புகள் என கடினமான தொழில்நுட்ப துறைகளில் உள்ள அறிவுசார் படைப்புகள் அடங்கும்.

சென்னை ஐஐடியில், புத்தொழில் ஊக்குவிப்புப் பிரிவு உருவாக்கிய ஸ்டார்ட்அப் தொடர்பான தரவு.
சென்னை ஐஐடியில், புத்தொழில் ஊக்குவிப்புப் பிரிவு உருவாக்கிய ஸ்டார்ட்அப் தொடர்பான தரவு. (IITM)

ஐ.ஐ.டி.எம்.ஐ.சி இதுவரை மொத்தம் 511 புத்தொழில் நிறுவனங்களுக்கு தொழில் ஊக்குவிப்பு வழங்கியுள்ளது. அவற்றின் சமீபத்திய நிதி திரட்டலின் மொத்த மதிப்பீடு ரூ.53,000 கோடி (6 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள்) கடந்திருப்பதுடன், 11,000-க்கும் மேற்பட்ட நேரடி வேலைவாய்ப்புகளையும் உருவாக்கியுள்ளது.

2024-25 நிதியாண்டில் இந்த தொழில் ஊக்குவிப்புப் பிரிவு தனது 'ஸ்டார்ட்அப் சதம்' திட்டத்தின் கீழ் 100-க்கும் மேற்பட்ட புதிய ஆழ்ந்த தொழில்நுட்ப புத்தொழில் நிறுவனங்களுக்கு தொழில் ஊக்குவிப்பு வழங்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

புத்தொழில் ஊக்குவிப்புப் பிரிவு உருவாக்கிய ஸ்டார்ட்அப் தொடர்பான தரவு.
புத்தொழில் ஊக்குவிப்புப் பிரிவு உருவாக்கிய ஸ்டார்ட்அப் தொடர்பான தரவு. (IITM)

இது குறித்து சென்னை ஐஐடி இயக்குநரும், ஐ.ஐ.டி.எம்.ஐ.சி-யின் இயக்குநர்கள் குழுவின் தலைவருமான காமகோடி கூறுகையில், “ஒவ்வொரு பயணத்திற்கும் ஒரு முதல் படி உண்டு. சென்னை ஐஐடி தொழில் ஊக்குவிப்புப் பிரிவு அந்த உறுதியான முற்போக்கான படியை கையிலெடுத்துள்ளது என உறுதியாக நம்புகிறேன்” என்று தெரிவித்தார்.

ஐ.ஐ.டி.எம்.ஐ.சி-யின் தலைமை நிர்வாக அலுவலர் தாமஸ்வதி கோஷ் கூறுகையில், “சென்னை ஐஐடி ஆண்டுதோறும் 100-க்கும் மேற்பட்ட புதிய புத்தொழில் நிறுவனங்களுக்கு தொழில் ஊக்குவிப்பு செய்து வருகிறது. முந்தைய ஆண்டுகளில் சராசரியாக ஆண்டுக்கு 60 நிறுவனங்களாக இருந்தது தற்போது 100-ஆக அதிகரித்துள்ளது.

சென்னை ஐஐடி புத்தொழில் ஊக்குவிப்புப் பிரிவு தொடர்பான காணொலி காட்சி. (IITM)
இதில் சில நிறுவனங்கள் பில்லியன் டாலர் மதிப்பை நோக்கி நகர்ந்து வருகின்றன. சில கடினமான துறைகளிலிருந்து இந்த வெற்றி வெளி கொண்டு வரப்படுகிறது. சரிபார்க்கப்பட்ட தொழில்நுட்பம், வலுவான திறமை, நிறுவன உள்கட்டமைப்பு ஆகியவற்றின் இந்த ஒருங்கிணைப்பு, ஆழ்ந்த தொழில்நுட்பத்தின் மீதான முதலீட்டுகளை நிலைநிறுத்த செய்துள்ளது” என்று தெரிவித்தார்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

