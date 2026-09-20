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சரக்குப் போக்குவரத்திற்கான ‘ஹைப்பர்லூப்’ திட்டத்தை இந்தாண்டு இறுதிக்குள் முடிக்க சென்னை ஐஐடி திட்டம்

ஹைப்பர்லூப் திட்டத்திற்காக நாட்டின் பெரிய துறைமுகங்களில் காலியாக மற்றும் பயன்படுத்தப்படாமல் இருக்கும் நிலங்களை கண்டறிந்து அதை வரைபடமாக்க அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளதாக மத்திய அமைச்சர் சர்பானந்த சோனோவால் தெரிவித்தார்.

ஹைப்பர்லூப் பற்றிய PARIVAHAN 2.O உச்சிமாநாடு
ஹைப்பர்லூப் பற்றிய PARIVAHAN 2.O உச்சிமாநாடு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 20, 2026 at 11:58 AM IST

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-By எஸ். சிவக்குமார்

சென்னை: இந்தியாவின் சரக்குப் போக்குவரத்திற்கு ஹைப்பர்லூப் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தும் திட்டத்தை இந்தாண்டுக்குள் முடிக்கவுள்ளதாக சென்னை ஐ.ஐ.டி பேராசிரியர் சத்ய சக்ரவர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை ஐஐடி வளாகத்தில், இந்தியாவில் சரக்குக் போக்குவரத்து, துறைமுகங்கள், லாஜிஸ்டிக்ஸ் மற்றும் நிலையான உள்கட்டமைப்பிற்கான ஹைப்பர்லூப் பற்றிய PARIVAHAN 2.O உச்சிமாநாடு நடைபெற்றது. இந்த மாநாட்டில் இந்தியாவில் ஹைப்பர்லூப் தொழில்நுட்பத்தை சரக்குக் போக்குவரத்து மற்றும் துறைமுக வணிக மேம்பாட்டிற்குப் பயன்படுத்துவது குறித்த துறை சார்ந்த தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் ஐ.ஐ.டி மாணவர்களிடையே கருத்துக்களை பரிமாறிக் கொண்டனர்.

ஹைப்பர்லூப் பற்றிய உச்சிமாநாடு கலந்துகொண்ட மாணவர்கள்
ஹைப்பர்லூப் பற்றிய உச்சிமாநாடு கலந்துகொண்ட மாணவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த உச்சி மாநாட்டில் ஏராளமான ஐ.ஐ.டி கல்லூரியை சேர்ந்த மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர். இந்த உச்சி மாநாட்டில் மத்திய கப்பல் துறைமுகங்கள் மற்றும் நீர்வழிகள்த்துறை அமைச்சர் சர்பானந்த சோனோவால் பேசிய காணொளி காட்சி ஒளிபரப்பப்பட்டது.

துறைமுகங்களில் உள்ள காலியிடங்களை கண்டறிய உத்தரவு

அதில் பேசிய மத்திய அமைச்சர் சர்பானந்த சோனோவால், ”நாட்டின் முக்கிய பெரிய துறைமுகங்களில் காலியாக மற்றும் பயன்படுத்தப்படாமல் இருக்கும் நிலங்களை கண்டறிந்து அதை வரைபடமாக்க அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளேன். இதனால் எதிர்கால துறைமுக விரிவாக்க பணிகள், முனையங்கள், சேமிப்புப் கிடங்குகள் மற்றும் பன்முகப் போக்குவரத்து இணைப்புகளை உருவாக்க பயனுள்ளதாக இருக்கும்” என்றார்.

PARIVAHAN 2.O உச்சிமாநாடு
PARIVAHAN 2.O உச்சிமாநாடு (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து, ”உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்களை நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவுக்குள் முடிப்பது மிகவும் முக்கியம். குறிப்பிட்ட இலக்குகளை எட்ட தீவிரமாகச் செயல்பட வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவின் கடல்சார் துறையை சர்வதேச அளவில் வலிமைப்படுத்தவும், நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு வித்திடவும் இத்தகைய உள்கட்டமைப்பு சீர்திருத்தங்கள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன” என அமைச்சர் குறிப்பிட்டார்.

ஹைப்பர்லூப் பற்றிய PARIVAHAN 2.O உச்சிமாநாடு

இதனைத் தொடர்ந்து, இந்த உச்சி மாநாடு குறித்தும், சென்னையில் நடைபெற்று வரும் ஹைப்பர்லூப் திட்டம் (Hyperloop project) குறித்தும் ஈ.டிவி பாரத் செய்திக்கு ஐ.ஐ.டி-யின் விண்வெளி பொறியியல் துறையின் பேராசிரியரும், ஹைப்பர்லூப் திட்டக் குழுவின் ஆலோசகருமான பேராசிரியர் சத்ய சக்ரவர்த்தி பிரத்யேகமாக பேட்டியளித்தார்.

இதுகுறித்து பேசுகையில், ”சென்னை ஐ.ஐ.டி, இந்தியன் ரயில்வே மற்றும் 'TuTr Hyperloop' நிறுவனத்துடன் இணைந்து 410 மீட்டர் நீளமுள்ள நாட்டின் முதல் சோதனைப் பாதையை (Test Track) அமைத்து சோதனைகளை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. மாணவர்களுக்கான ஹைப்பர்லூப் போட்டிகள் சர்வதேச அளவில் நடத்துவதற்கான ஆயத்தப் பணிகள் குறித்து இந்த உச்சி மாநாட்டில் பேசப்பட்டது. இதில் பல வல்லுநர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர்.

மாநாட்டில் காட்சிப்படுத்தப்பட்ட ஹைப்பர்லூப் தொழில்நுப்ட போஸ்டர்ஸ்
மாநாட்டில் காட்சிப்படுத்தப்பட்ட ஹைப்பர்லூப் தொழில்நுப்ட போஸ்டர்ஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஹைப்பர்லூப்பில் லேவிடேஷன் (levitation), வேக்கியும் சிஸ்டம்ஸ் (vacuum systems), டிராக் போன்ற பல தொழில்நுட்ப அம்சங்கள் உள்ளன. ஹைப்பர்லூப் மூலமாக, சரக்கு போக்குவரத்தை அதிவேகமாக மாற்றுவது மற்றும் அதன் பொருளாதார நன்மைகள் குறித்தும் இந்த மாநாட்டில் விவாதிக்கப்பட்டது.

இதில், டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட்டுக்கான ஸ்டார்ட்அப்-களை எவ்வாறு உருவாக்குவது, மாணவர்கள் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் ஈடுபட ஊக்கம் கொடுக்கவும் இந்த மாநாடு பயனுள்ளதாக இருந்தது” எனத் தெரிவித்தார்.

இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் ஹைப்பர்லூப் திட்டத்தை முடிக்க திட்டம்

மேலும், “நாங்கள் இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் ஹைப்பர்லூப் திட்டத்தை முடிக்கத் திட்டமிட்டுள்ளோம். உண்மையில் ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பே முடித்திருக்க வேண்டும். ஆனால், தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக இதில் தாமதம் ஏற்பட்டது. அதை சரிசெய்து வருகிறோம். இது ஒரு சிறிய அளவிலான மாதிரி (Sub-Scale Demonstrator) திட்டமாகும். இதை வெற்றிகரமாக முடித்த பிறகே முழு அளவிலான திட்டத்தை செயல்படுத்த முடியும்.

ஹைப்பர்லூப் திட்டத்தை பொருத்தவரை ​மக்கள் பயணிப்பதையும் தாண்டி சரக்கு போக்குவரத்துதான் முதல் கட்டம். ஏனெனில் அதிவேகப் பயணத்தின்போது பயணிகளின் பாதுகாப்பு மிக முக்கியம். இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை தற்போதைய நெடுஞ்சாலை மற்றும் ரயில்வே போக்குவரத்தில் சரக்கு நகர்வுகள் அவ்வளவு வேகமாக இல்லை. ஆனால், ஹைப்பர்லூப் தொழில்நுட்பம் மூலம் குறைந்தபட்சம் மணிக்கு 200 கி.மீ வேகத்தில் சரக்குகளை நகர்த்த முடியும்.

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ஆரம்பத்தில் வேகம் இல்லாமலேயே 'லினியர் இண்டஷன் மோட்டார்' (Linear Induction Motor) மூலம் 150-200 கி.மீ வேகத்தில் இயக்க முடியும். அடுத்த கட்டமாக லேவிடேஷன் மூலம் 400 கி.மீ வேகத்தையும், பின்னர் வேகம் அமைப்பைப் பயன்படுத்தி 600 கி.மீ வேகத்தையும் எட்ட முடியும். இதன் மூலம் நகர மையங்களுக்கு இடையிலான பயண நேரம் வெகுவாகக் குறையும்.

அந்த வகையில், தற்பொழுது ஹைப்பர்லூப் தொழில்நுட்பம் மூலமாக சரக்கு போக்குவரத்தை பயன்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளோம். மணிக்கு 600 கிலோ மீட்டர் வேகத்தை தாண்டும் பட்சத்தில்தான் மக்கள் பயணிக்க முடியும். எதிர்காலத்தில் இந்த தொழில்நுட்பம் மேலும் வளர்ச்சியடையும்போது, மணிக்கு 1000-1200 கி.மீ வேகத்தில் கூட பயணிக்க முடியும்” என்று அவர் தெரிவித்தார்.

தொலைநோக்குப் பார்வையுடன் உருவாகும் ஹைப்பர்லூப் திட்டம்

பின்னர் ஹைப்பர்லூப் தொழில்நுட்பத்தின் திட்டக்குழு தலைவர் அர்ஜுன நாராயணன் பேசுகையில், ”ஹைப்பர்லூப் தொழில்நுட்பத்தை பொறுத்தவரை 'ஸ்கேலபிள் ஹைப்பர்லூப்' (Scalable Hyperloop) தொழில்நுட்பமாக இதை உருவாக்குகிறோம். அதாவது, எதிர்காலத்தில் இந்தியாவில் இது எவ்வாறு செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதற்கான அடுத்தக்கட்ட தொலைநோக்குப் பார்வையுடன் உருவாக்கி வருகிறோம்.

அதன்படி, ஹைப்பர்லூப்-யில் பயணிப்பதற்கான டிக்கெட் கட்டணம் எவ்வளவு இருக்க வேண்டும், பாதுகாப்பு வழிமுறைகள் என்னென்ன இருக்க வேண்டும், குளிரூட்டும் வசதிகள் என அனைத்துத் துறைகளிலும் பணியாற்றி வருகிறோம்” என்றார்.

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மேலும், “சென்னை ஐஐடி-யில் இதற்கான உட்கட்டமைப்பை உருவாக்கி வருகிறோம். ஆனால், அடுத்தகட்டமாக இதை நடைமுறைப்படுத்த ஒரு பெரிய சோதனைக் களம் தேவை. அந்த உட்கட்டமைப்பைத்தான் இப்போது சோதித்து வருகிறோம். இருப்பினும், இன்னும் கூடுதல் ஆதரவை எதிர்பார்க்கிறோம். கூடுதல் ஆதரவு கிடைத்தால் மட்டுமே இதை வேகமாக முன்னோக்கி எடுத்துச் செல்ல முடியும்.

இன்னும் ஒரு 5 ஆண்டுகளுக்குள் இந்தத் தொழில்நுட்பத்தை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்தும் நிலைக்குக் கொண்டு வந்துவிடுவோம். தற்போது ஹைப்பர்லூப்பின் முக்கிய கவனம் சரக்குப் போக்குவரத்தின் மீதே உள்ளது. எனவே, இந்தியாவில் தற்போது துறைமுக இணைப்பு மற்றும் சரக்கு போக்குவரத்தை மையமாக வைத்தே இந்த தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கி வருகிறோம்” என்றார்.

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IIT MADRAS HYPERLOOP PROJECT
HYPERLOOP TECHNOLOGY
சென்னை ஐஐடி
ஹைப்பர்லூப் தொழில்நுட்பம்
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