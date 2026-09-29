டிஜிட்டல் நிதி மோசடிகளில் படித்த வல்லுநர்களும் ஏமாறுகிறார்கள் - சென்னை ஐஐடி ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்
இணையத்தில் கவனமாக இருங்கள் என்ற பொதுவான எச்சரிக்கைக்கு பதிலாக, குறிப்பிட்ட மோசடி முறைகள், ஆபத்தான சூழல்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட இலக்கு சார்ந்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர்.
Published : September 29, 2026 at 8:09 PM IST
சென்னை: டிஜிட்டல் நிதி மோசடிகளில் படித்த வல்லுநர்களும் ஏமாற்றப்படுகின்றனர் என்பது சென்னை ஐஐடி நடத்திய ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
5 நகரங்களில் பாதிக்கப்பட்ட 33 பேரிடம் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில், மக்களின் மனஅழுத்தம், பயம், அவசர சூழ்நிலை போன்றவற்றைப் பயன்படுத்தி முடிவெடுக்கும் திறனை மோசடியாளர்கள் முடக்குவது தெரிய வந்துள்ளது.
சென்னை ஐஐடி நடத்திய ஆய்வு
சென்னை ஐஐடியை சேர்ந்த ஓய்வுபெற்ற ஐபிஎஸ் அதிகாரி பேராசிரியர் பி. கந்தசாமி, பேராசிரியர் நந்தன் சுதர்சனம் ஆகியோர் தலைமையிலான குழு சைபர் நிதி மோசடிகளினால் பாதிக்கப்படுபவர்கள் குறித்து ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டது.
இக்குழுவில் மெல்போர்ன் வெஸ்டர்ன் ஆஸ்திரேலியா பல்கலைக்கழகத்தின் சென்னை வளாக இணைப் பேராசிரியர் அகங்க்சா ஜெய்ஸ்வால், சென்னை லயோலா வணிக நிர்வாகக் கழகத்தின் பேராசிரியர் அமிதா பெர்னாண்டோ ஆகியோர் இணைந்து பணியாற்றினர். மேலும், சென்னை ஐஐடியின் 'வாத்வானி தரவு அறிவியல் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவுப் பள்ளியும்’ இந்த ஆராய்ச்சிக்கான ஒத்துழைப்பை வழங்கியது.
ஆய்வுக்கான காரணம் என்ன?
உலகளவிலான மொபைல் பயன்பாடு, யுபிஐ சேவை மற்றும் பரவலான 'டிஜிட்டல் இந்தியா' திட்டத்தின் மூலம் இந்தியாவில் அதிவேக டிஜிட்டல் மாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது. பத்தே ஆண்டுகளுக்குள் கோடிக்கணக்கான புதிய பயனர்கள் டிஜிட்டல் நிதித்துறைக்குள் வந்துள்ளனர்.
இதன் மூலம் முதலீடு, பங்குச் சந்தை மோசடிகள், பகுதிநேரப் பணி/ வேலைவாய்ப்பு மோசடிகள், டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனை மோசடிகள், மால்வேர் தாக்குதல்கள், டிஜிட்டல் கைது மோசடி போன்ற பல்வகை குற்றங்களுக்கு உருவாகியுள்ளன.
இந்திய இணையக் குற்ற ஒருங்கிணைப்பு மையத்தின் (I4C/ Indian Cybercrime Coordination Centre) அதிகாரப்பூர்வ புள்ளிவிவரங்கள் நிதி இழப்புகளைப் பற்றி பதிவு செய்கிறதே தவிர, அந்த எண்களுக்கு பின்னால் உள்ள நபர்களின் மனவேதனைகளைப் பற்றி எதுவும் பேசுவதில்லை. இந்த சூழலில்தான் தொழில்நுட்ப ரீதியான கேள்வியை விட மனிதநேய அடிப்படையிலான கேள்விகளோடு இந்த ஆய்வை மேற்கொள்ளத் தூண்டியது என ஆராய்ச்சிக் குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
டிஜிட்டல் அறிவு மட்டும் மோசடியிலிருந்து பாதுகாக்க போதாது
இக்குழுவினர் சென்னை, பெங்களூரு, ஐதராபாத், டெல்லி, மும்பை ஆகிய ஐந்து நகரங்களைச் சேர்ந்த 22 ஆண்கள், 11 பெண்கள் என மொத்தம் 33 பாதிக்கப்பட்ட நபர்களிடம் நேர்காணல் அடிப்படையில் நடத்திய ஆய்வில், நன்கு படித்த வல்லுநர்களும் நிதிசார் இணைய மோசாடிகளில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
ஸ்பிரிங்கர் நேச்சர் நிறுவனத்தால் வெளியிடப்படும் மானுடவியல் மற்றும் சமூக அறிவியல் தகவல்கள் (https://doi.org/10.1057/s41599-026-07906-5) என்ற ஆராய்ச்சி இதழில் இதற்கான ஆய்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
'ஜோயா முறையியல்' மூலம் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்ட ஆய்வு முடிவில், கவனக் குறைவானவர்கள், பேராசை பிடித்தவர்கள்தான் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்ற கருத்து தவறாகியுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் மூலம் அதிக டிஜிட்டல் அறிவு இருந்தால் மட்டுமே ஒருவரை இணைய மோசடிகளில் இருந்து முழுமையாகப் பாதுகாத்துவிடாது என்பதை இந்த ஆய்வு சுட்டிக்காட்டுகிறது. தகவல் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள், வங்கி ஊழியர்கள், மருத்துவர்கள், மேலாண்மை, நிதித் துறை வல்லுநர்கள், பொதுத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் இணையப் பாதுகாப்புச் சான்றிதழ் பெற்ற நபர்களும் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் அடங்குவர் என்ற அதிர்ச்சியான தகவல் இந்த ஆய்வில் மூலம் வெளிவந்துள்ளது.
படித்தவர்கள் இணைய மோசடியில் பணத்தை இழக்க காரணம் என்ன?
குடும்பத்தில் நோய் வாய்ப்படுதல், பணி ஓய்வு, வேலை தேடுதல் அல்லது பணிச்சுமை போன்ற மன அழுத்தமும், வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் ஏற்பட்ட நேரங்களில்தான் பாதிப்புக்குள்ளாளோர் பெரும்பாலும் குறிவைக்கப்படுவதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.
பயம், நிதி சார்ந்த எதிர்பார்ப்புகள், சமூகத்தில் தங்களுக்குள்ள மரியாதை பற்றிய கவலை ஆகியவற்றைப் சாதகமாக்கிக் கொண்டு, பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மூளையைச் செயலிழக்கச் செய்து, தெளிவான முடிவெடுக்கும் திறனை முடக்கும் நிலைக்கு மோசடிக்காரர்கள் அவர்களைத் தள்ளுகின்றனர்.
சில ஆயிரம் ரூபாயிலிருந்து ரூ. 1 கோடிக்கும் அதிகமான தொகை வரை நிதிச் சிக்கல் உள்ளவர்கள், மான அவமானம், தூக்கமின்மை, மன அழுத்தம், குடும்ப உறவுகளுடன் நம்பிக்கைச் சிதைவு போன்ற பாதிப்புகளையும் சந்திப்பதாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கூறுகின்றனர்.
மேலும், வங்கிகள் மற்றும் இணையக் குற்றப் பிரிவுகளின் உடனடி நடவடிக்கைகளில் வித்தியாசம் இருப்பதையும் இந்த ஆய்வு கண்டறிந்துள்ளது. சில நிறுவனங்கள் விரைவாகச் செயல்பட்ட நிலையில், வேறு சில நிறுவனங்களிடமோ தேவையான தொழில்நுட்பத் திறன்களும் ஒருங்கிணைப்பும் குறைவாக இருப்பதும் தெரியவந்துள்ளது.
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ஆய்வு வலியுறுத்துவது என்ன?
இதுகுறித்து வாத்வானி தரவு அறிவியல் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவுப் பள்ளியின் பேராசிரியர் நந்தன் சுதர்சனம் கூறுகையில் "நிதிசார் இணையக் குற்றங்கள் என்பது வெறும் போதிய டிஜிட்டல் அறிவு இல்லாததால் மட்டுமே ஏற்படும் பிரச்சனை அல்ல என்பதை எங்கள் ஆய்வு காட்டுகிறது. மோசடிக்காரர்கள் பயம், மன அழுத்தம் மற்றும் அவசரநிலையைச் சாதகமாகப் பயன்படுத்தும்போது, உயர்கல்வி கற்ற மற்றும் டிஜிட்டல் துறையில் அனுபவமிக்க நபர்கள் கூட இதில் சிக்கிக் கொள்ள நேரிடுகிறது. மிகவும் பலனுள்ள தடுப்பு உத்திகளை வடிவமைக்க இந்தக் காரணிகளைப் புரிந்து கொள்வது மிகவும் அவசியமாகும்" என்றார்.
சென்னை ஐஐடியின் தரவு அறிவியல் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவுத் துறை மற்றும் மேலாண்மையியல் துறையின் இணைப் பேராசிரியரும், ஓய்வுபெற்ற ஐபிஎஸ் அதிகாரியுமான பி.கந்தசாமி கூறுகையில், "இணையக் குற்றங்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை வழங்குவதுடன், குற்றங்களை விரைவாகக் கண்டறிதல், உடனடித் தலையீடு, ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கை ஆகியவற்றிற்கான வலுவான அமைப்புகளை வங்கிகளும் சட்ட அமலாக்க முகமைகளும் உருவாக்க வேண்டும்" எனத் தெரிவித்தார்.
இணையத்தில் கவனமாக இருங்கள் என்ற பொதுவான எச்சரிக்கைக்கு பதிலாக, குறிப்பிட்ட மோசடி முறைகள், ஆபத்தான சூழல்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட இலக்கு சார்ந்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர்.
அத்துடன், காவல்துறையின் இணையக் குற்றப் பிரிவுகளில் வலுவான இணையத் தடயவியல் திறன்களை ஏற்படுத்துதல், வங்கிகளில் அதிவேக மோசடி கண்டறிதல், வங்கிகள், காவல்துறை, நீதிமன்றங்களுக்கு இடையே நெருக்கமான ஒருங்கிணைப்பு ஆகியவற்றின் அவசியத்தையும் இந்த ஆய்வு வலியுறுத்துகிறது.