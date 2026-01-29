ETV Bharat / technology

மின்னணு கழிவுகளை சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பில்லாமல் மறுசுழற்சி செய்வது எப்படி? அசத்தல் வழிகாட்டும் சென்னை ஐஐடி!

இந்தியாவில் மட்டும் ஆண்டுத்தோறும் 5 மில்லியன் மெட்ரிக் டன் மின்னணு கழிவுகள் சேருகின்றன என்று புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

சென்னை ஐஐடி பேராசிரியர் பேராசிரியர் எஸ்.புஷ்பவனம்
சென்னை ஐஐடி பேராசிரியர் பேராசிரியர் எஸ்.புஷ்பவனம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: மின்னணு (எல்க்டரானிக்ஸ்) சாதனங்களின் இதயம் என்று கருதப்படும் பிசிபி போர்டில் (Printed Circuit Boards) உள்ள தாமிர உலோகத்தை பிரித்தெடுத்து, அதனை மதிப்புக்கூட்டப்பட்ட பொருளாக (Copper Oxide Nanoparticle Synthesis) உருவாக்க முடியும் என்கிறார்கள் சென்னை ஐஐடி ஆராய்ச்சியாளர்கள். சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தாத வேதிப்பொருள்களை கொண்டு இந்த தொழில்நுட்பத்தை ஆய்வக ரீதியில் வெற்றிகரமாக செய்து முடித்துள்ளதாகவும் அவர்கள் பெருமிதம் தெரிவிக்கின்றனர்.

ஒருகாலத்தில் ஆடம்பர பொருள்களாக கருதப்பட்டு வந்த செல்ஃபோன், கம்யூட்டர், லேப்டாப் போன்ற மின்னணு சாதனங்கள், தனிமனிதனின் வாழ்க்கையில் இன்று அத்தியாவசிய பொருள்களாக மாறிவிட்டன. 'நீரின்றி அமையாது உலகு' என்பது போல, செல்ஃபோன் இன்றி ஒருநாள் கூட இருக்க இயலாது எனும்படி, இன்றைக்கு அன்றாட மனித வாழ்வில் ஸ்மார்ட்ஃபோன்கள், லேப்டாப்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகின்றன.

இதன் விளைவாக செல்ஃபோன் உள்ளிட்ட மின்னணு சாதனங்களின் பயன்பாடு வெகுஜன மக்கள் மத்தியில் ஒருபுறம் அபரிமிதமாக அதிகரித்து வருகிறது. மறுபுறம் காலாவதியாகும் நவீன எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருள்களால் ஏற்படும் மின்னணு கழிவுகளும் இன்றைய யூஸ் அன்ட் த்ரோ கலாச்சாரத்தில் பெருகி வருகின்றன. இந்த கழிவுகளை சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பில்லாமல் கையாள்வதும், அவற்றை மறு சுழற்சிக்கு பயன்படுத்துவதும் இனறைய ஏ.ஐ.யுகத்தில் நம்முள்ள மிகப்பெரிய சவாலாக உள்ளது.

ஆய்வு விளக்கப்படம்
ஆய்வு விளக்கப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஆம்... உலகளவில் இன்று பெரும் சவாலாக விளங்கும் எலக்ட்ரானிக் கழிவுகளில் தாமிரம், தங்கம், இரும்பு போன்ற உலோகங்கள் ஏராளமாக உள்ளன. இக்கழிவுகளை மறுசுழற்சி செய்யும் வழக்கமான நடைமுறைகள் நச்சுக் கழிவுகளை உற்பத்தி செய்யும் கடுமையான வேதிப்பொருள்களையே சார்ந்துள்ளன. இதனால் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஊறுவிளையும் என்பதுதான் இதில் நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயம்.

இதனை கருத்தில் கொண்டு, சுற்றுசூழலுக்கு ஆபத்து எதுவும் நேராமல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கழிவுகளை மறுசுழற்சி செய்யும் சிறப்பானதொரு தொழில்நுட்பத்தை கண்டறிந்துள்ளது சென்னை ஐஐடி உயர் கல்வி நிறுவனம்.

எளிதில் உருகும் கரைப்பான்கள் (deep eutectic solvents (DES)), உலோகங்களைக் கரைக்கக்கூடிய மக்கும் இயற்கை பொருட்களிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட சிறப்பு வேதிப்பொருள்கள் ஆகியவற்றை கொண்டு மின்னணு கழிவுகளை மறுசுழற்சிக்கு உட்படுத்துவது குறித்த ஆராய்ச்சியை சென்னை ஐஐடி மேற்கொண்டது.

இதில், சுற்றுச்சூழலை பாதிக்காத தைமால் மற்றும் கேப்ரிக் அமிலத்தில் இருந்து பச்சை நிற கரைப்பான் உருவாக்கப்பட்டது. இந்த கரைப்பான் மின்னணு கழிவுகளில் உள்ள தாமிரத்தை எளிதில் கரைத்தது. கரைந்த தாமிரம் பின்னர் நச்சுத்தன்மையற்ற ட்ரைசோடியம் சிட்ரேட்டைப் பயன்படுத்தி பாதுகாப்பாக பிரித்தெடுக்கப்பட்டது. பாதுகாப்பாக பிரித்தெடுக்கப்பட்ட தாமிரம், செப்பு நானோ துகள்களை ஒருங்கிணைக்கப் பயன்படுத்தப்பட்டதில் நல்ல முடிவு எட்டப்பட்டதாக பெருமிதத்துடன் கூறுகின்றனர் சென்னை ஐஐடியின் உலோகவியல் மற்றும் பொருட்கள் பொறியியல் துறை பேராசிரியர் ரஞ்சித் பவுரி, வேதியியல் பொறியியல் துறை பேராசிரியர் எஸ். புஷ்பவனம் மற்றும் முனைவர் பட்ட ஆராய்ச்சி மாணவி சினு குரியன்.

இன்றைய டிஜிட்டல் யுகத்தில் மிகவும் அவசியமான இந்த ஆராய்ச்சி குறித்து பேராசிரியர் எஸ்.புஷ்பவனம் ஈடிவி பாரத்திற்கு சிறப்பு பேட்டி அளித்தார்.

அப்போது அவர், "செல்ஃபோனில் ஒரு காலத்தில் நாம் பேச மட்டும் செய்த நிலையில் தற்போது அதன் பயன்பாடு அசுர வேகத்தில் வளர்ந்துள்ளது. இதன் விளைவாக இந்தியாவில் ஆண்டுத்தோறும் 5 மில்லியன் மெட்ரிக் டன் மின்னணு கழிவுகள் சேருகின்றன. குறிப்பாக செல்ஃபோன் உள்ளிட்ட எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருட்களை குறிப்பிட்ட நாட்கள் பயன்படுத்தியப் பின்னர் கழிவுகளாக போடும்போது, அதில் உள்ள தாமிரம், நிக்கல் போன்ற உலோகங்கள் பயன்படாமல் போகின்றன.

இந்த உலோகங்களை அதிகளவில் செலவு செய்து தொழிற்சாலைகளில் இருந்து பிரித்தெடுக்க வேண்டும். அவ்வாறு செய்யாமல் அவற்றை மண்ணில் தூக்கியெறியும்போது அவை சுற்றுசூழலுக்கு மாசு ஏற்படுத்துவதுடன், மனிதர்களின் உடல் நலனுக்கு ஊறுவிளைக்கும் அபாயம் உள்ளது. மின்னணு கழிவுகள் எனப்படும் Printed Circuit Boards (PCBs)-யை அப்படியே மண்ணில் போடும்போது, 5 ஆண்டுகளில் அவற்றில் உள்ள உலோகங்கள் மெதுவாக கரைந்து நிலத்தடி நீரில் கலந்துவிடும். அந்த நீரை குடிக்கும்போது மனிதர்களுக்கு சிறுநீரக பாதிப்பு உள்ளிட்டவை ஏற்படக்கூடும்" என்று பேராசிரியர் புஷ்பவனம் எச்சரித்தார்.

மேலும் அவர் கூறும்போது, "எங்களது ஆராய்ச்சியில் சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தாத, இயற்கையான முறையில் உருவாக்கப்பட்ட வேதிப்பொருட்களை பயன்படுத்தி எலக்ட்ரானிக்ஸ் சாதனங்களில் உள்ள Printed Circuit Boards (PCBs) உள்ள தாமிரத்தை பிரித்தெடுத்துள்ளோம். இவ்வாறு பிரித்தெடுத்த தாமிரத்தை நனோ மெட்ரியலாக மாற்றவும் திட்டமிட்டுள்ளோம். தாமிரம் மட்டும் இல்லாமல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கழிவுகளில் உள்ள இரும்பு, தங்கம் போன்றவற்றையும் இதே முறையில் பிரித்தெடுக்க முடியும். எங்களின் சோதனை ஆய்வக நிலையில் உள்ளது. இதனை பெரிய அளவில் கொண்டுச் செல்ல வேண்டும்." என்ற தமது விருப்பத்தை அவர் தெரிவித்தார்.

ஆய்வு விளக்கப்படம்
ஆய்வு விளக்கப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

"மின்னணு சாதனங்களின் கழிவுகளில் தாமிரம் அதிக அளவில் இருக்கும். தங்கத்தின் பயன்பாடு மிக மிக குறைவாகவே இருக்கும். கம்ப்யூட்டரில் உள்ள ராம், சிம்கார்டு ஆகியவற்றில் துளி அளவில்தான் தங்கம் இருக்கும் . அதனை சுற்றுச்சூழலுக்கு எவ்வித பாதிப்பும் இல்லாத வகையில் பிரித்தெடுக்கும்போது அது நமது பொருளாதாரத்தையும் மேன்படுத்தும்" என்றும் பேராசிரியர் ர் எஸ்.புஷ்பவனம் கூறினார்.

இந்த ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ள முனைவர் பட்ட மாணவி சினு குரியன் கூறும்போது, "பிசிபி போர்டில் உள்ள காப்பரை வேதிப்பொருட்களை சேர்த்து 100 டிகிரி வெப்பத்தில் காெதிக்க வைக்கும்பாேது, அதில் உள்ள காப்பர் கரைந்து காப்பர் ஆக்சைடு என்ற வேதிப்பொருள் கிடைக்கும். உண்மையான மின்னணு கழிவுகளின் மாதிரிகளை கொண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட எங்களது இந்த ஆராய்ச்சி ஆய்வக அளவிலான வெற்றிகரமான முடிவுகளை எட்டியுள்ளது. இந்த முடிவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு, சுற்றுசூழலுக்கு பாதிப்பில்லாமல் மின்னணு கழிவுகளை கையாளும் உத்தியை தொழில்துறை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வருவதுதான் எங்களின் அடுத்தகட்ட இலக்கு" என்றார்.

