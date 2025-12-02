மத்திய அரசின் AI தொழில்நுட்பத்திற்கான விதிமுறைகள் கூறுவது என்ன? சென்னை ஐஐடி பேராசிரியர் விளக்கம்
AI தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தும் போது, ஏற்கெனவே உள்ள கூகுள் தகவல்களை அந்த செயலி பெற்று தரும் என்பதால், மனிதர்கள் அதனை நன்கு பரிசீலனை செய்து பயன்படுத்த வேண்டும் என பேராசிரியர் ரவீந்திரன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
Published : December 2, 2025 at 12:51 PM IST
-By எஸ்.ரவிச்சந்திரன்
சென்னை: இந்தியாவில் AI தொழில்நுட்பத்தை பாதுகாப்புடன் பயன்படுத்துவதற்கான விதிமுறை மற்றும் நெறிமுறைகளை மத்திய அரசு செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வந்துள்ளதாகவும், ஏஐ செயலியில் தகவல்களை அளிக்கும் நிறுவனங்களுக்கும் பொறுப்பு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் சென்னை ஐஐடி பேராசிரியர் ரவீந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை ஐஐடி-யின் வாத்வானி ஸ்கூல் ஆஃப் டேட்டா சயின்ஸ் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு பள்ளியின் AI மையம் (CeRAI), இந்தியா மற்றும் உலகளவில் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை பாதுகாப்பாக பயன்படுத்துவதற்கான முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறது. அதனடிப்படையில் சென்னை ஐஐடி வளாகத்தில் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை திறன்பட நிர்வகிப்பது குறித்து அக்டோபர் மாதம் 7 ஆம் தேதி விவாதிக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில் இந்தியாவில் AI தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துவதற்கான வழிகாட்டுதல் நெறிமுறைகளை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
இது குறித்து சென்னை ஐஐடி பேராசிரியர் ரவீந்திரன் கூறுகையில், “ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துவற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வழங்கியுள்ளோம். அதில் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை கட்டுப்படுத்துவதுடன், இந்தியாவில் அதனை நன்றாக பயன்படுத்துவற்கு தேவையானவற்றை ஏற்படுத்த பரிந்துரை வழங்கி உள்ளோம். ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தும் போது ஏற்படும் பாதிப்புகளை தடுக்க தேவையான வழிமுறைகளையும் அளித்துள்ளோம்.
விதிமுறைகள் ஏஐ-க்கும் பொருந்தும்
ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை அதிகளவில் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டமைப்புகளை உருவாக்கவும், மக்களுக்கு அதனை பயன்படுத்துவதற்கான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதுடன், அரசு அதிகாரிகள், சட்ட வல்லூநர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து துறையிலும் பயன்படுத்துபவர்களுக்கு அதில் விழிப்புணர்வு உருவாக வேண்டும்.
தற்போதுள்ள துறைகளில் அதனை கட்டுப்படுத்துவதற்கு சட்டமும், வழிமுறைகளும் இருக்கின்றன. எனவே ஏற்கனவே உள்ள வழிகாட்டும் நெறிமுறைகளை சற்று மாற்றம் செய்து கட்டுப்படுத்த வேண்டும். ஏஐ தொழில்நுட்பம் வந்தால் ஒருதலைபட்சமாக செயல்படும் என கூறுகின்றனர். ஆனால் மதம், சாதியை அடிப்படையாக கொண்டு வங்கிகளில் கடன் வழங்குவதை நிறுத்தக் கூடாது என விதி உள்ளது. அந்த விதிமுறைகள் ஏஐ தொழில்நுட்பத்திற்கும் பொருந்தும்.
ஏற்கனவே உள்ள சட்ட விதிமுறைகளை பயன்படுத்தி கட்டுப்படுத்த வேண்டும். பின்னர் தேவைப்பட்டால் தனியாக விதிமுறைகளை உருவாக்க வேண்டும். மத்திய - மாநில அரசுகள் இணைந்து ஏஐ ஒருங்கிணைப்பு குழுவை உருவாக்கி, தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும் என்றார்.
மேலும், தொழில்நுட்ப குழு AI தொழில்நுட்பத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் குறித்து கூறும் போது, ஒருங்கிணைப்பு குழு அதற்கு ஏற்ப மாற்றங்களை செய்வார்கள். ஏஐ தொழில்நுட்பத்தின் தாக்கம் அனைத்து துறைகளிலும் இருப்பதால் ஒருங்கிணைத்து செயல்படுத்த வேண்டும் என பரிந்துரை செய்துள்ளோம்.
ஏஐ தொழில்நுட்பத்திற்கு என தனியாக ஒழுங்குமுறை விதிகளை கூறவில்லை என தெரிவித்துள்ளது தவறானது. புதிய விதிமுறைகளை கொண்டு வரத் தேவையில்லை. டீப்பேக் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி தவறாக பயன்படுத்தும் போது, ஏற்கனவே உள்ள சட்டங்களை வைத்து யார் தவறு செய்தார்கள்? என்பதை உறுதி செய்து, தீர்வுகளை வழங்க முடிகிறது. ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை கட்டுப்படுத்துவற்கு ஏற்கனவே உள்ள சட்டங்களே போதுமானதாக உள்ளது.
ஏஐ தொழில்நுட்பத்திற்கான வழிகாட்டுதல்களை அரசிற்கு அளித்துள்ளோம். அரசு ஏஐ ஒருங்கிணைப்பு குழு அமைக்க வேண்டும். அதன் பின்னர் தான் செயல்பாட்டிற்கு வர முடியும். ஏற்கனவே இந்தியா மிஷனில் கட்டமைப்புகளையும், மத்திய, மாநில அரசுகளின் தகவல்களையும் ஆன்லைனில் கொண்டு வர துவங்கி உள்ளனர். ஏஐ படிப்பதற்கு கல்வி உதவித்தொகை, பயிற்சியும் அளிக்கின்றனர். தெலங்கானாவில் ஏஐ கட்டமைப்பை உருவாக்கி உள்ளனர்.
ஏஐ - இன்டர்நெட் பெரிதாக வித்தியாசம் இல்லை
AI தொழில்நுட்பம் Internet சென்றடைந்ததை விட வேகமாக மக்களிடம் சென்றுச் சேர்ந்துள்ளது. உலகில் பிற நாடுகளை விட இந்தியாவில் அதிகளவில் பயன்படுத்த துவங்கி உள்ளனர். ஸ்மார்ட் போன் உள்ளவர்களின் கைகளில் ஏஐ தொழில்நுட்பமும் இருக்கிறது. எனவே அது குறித்த விழிப்புணர்வையும் அளிக்க வேண்டியுள்ளது.
ஏஐ தொழில்நுட்பம் என்பது இன்டர்நெட்டில் உள்ள தகவல்களை சேகரித்து நமக்கு தரும். அது எதையும் புதியதாக கண்டுபிடிப்பது இல்லை. அதனால் இன்டர்நெட்டில் உள்ள தவறான தகவல்களை அளிக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஏஐ தொழில்நுட்பத்தில் நிகழ்விற்கான காலத்தை சரியாக கூறாது. எனவே அதனை நாம் சரியாக பார்த்து தெரிந்துக் கொள்ள வேண்டும். வாட்ஸ்ஆப்பில் இருந்து வரும் பார்வேர்ட் தகவல்களை நம்பாமல் இருப்பது போல், ஏஐ தொழில்நுட்பம் கொடுக்கும் அனைத்து தகவல்களையும் நம்பக் கூடாது.
ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை அளிக்கும் கம்பெனிகள் அரசு அவ்வப்போது கேட்கும் தகவல்களையும் தானாகவே எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஏஐ கம்பெனி கொடுக்கும் படம் உள்ளிட்ட தகவல்களையும், ஏஐ தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் பெறப்பட்டது என்பதை தெரிவிக்க வேண்டும். சில தகவல்களை ஏஐ தொழில்நுட்பத்திற்கு பயன்படுத்த மாட்டோம் என்பதையும் அந்த நிறுவனங்கள் உறுதி அளிக்க வேண்டும்.
ஏஐ இன்சிடென்ட் ரிப்போர்ட்டை நிறுவனங்கள் தர வேண்டும். ஏஐ மூலமாக தனக்கு பிரச்சனை வந்தால், அதனை நிறுவனங்கள் உடனே தர வேண்டும். சைபர் குற்றங்களுக்கு ஏற்கனவே உள்ளது போல், AI-யும் உடனடியாக அறிக்கை அளிக்க வேண்டும் என கூறியுள்ளாேம்.
AI மருத்துவர் அல்ல
மனித உடல் சார்ந்து ஏஐ தொழில்நுட்பம் அளிக்கும் பதில்களுக்கு கூகுளில் வரும் தகவல்களை நம்புவது போல் தான் நம்ப முடியும். அதில் கிடைக்கும் தகவல்களை கொண்டு சென்று டாக்டரிடம் கேட்டு சிகிச்சை பெற வேண்டும். ஏஐ பரிந்துரைக்கும் மருந்தை அப்படியே எடுத்துக் கொள்ளக் கூடாது. உயிர், உடல் சார்ந்து அளிக்கும் தகவல்களை அப்படியே நம்பக் கூடாது” என அறிவுறுத்தினார்.