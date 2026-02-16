ETV Bharat / technology

ஐஐடி மெட்ராஸ்-பின்லாந்து இணைந்து உருவாக்கும் மெய்நிகர் ஆராய்ச்சி மையம்; புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்து

இந்த மெய்நிகர் மையம், இந்திய ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு நீர்-வானிலை, காற்றின் தர மேலாண்மை ஆகியவற்றுக்கான அதிநவீன கருவிகளை வழங்குவதுடன் நிலையான வளர்ச்சிக்கான இலக்கையும் வலுப்படுத்தும்.

நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டவர்கள்
நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 16, 2026 at 5:37 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: ஐஐடி மெட்ராஸ், பின்லாந்து நாட்டின் வானிலை ஆய்வு நிறுவனத்துடன் இணைந்து வாயு (VAYYU) என்ற மெய்நிகர் ஆராய்ச்சி மையத்தை தொடங்கவுள்ளது.

சென்னையில் உள்ள இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் (ஐஐடி மெட்ராஸ்) பின்லாந்து வானிலை ஆய்வு நிறுவனத்துடன் (Finnish Meteorological Institute - FMI) இணைந்து வாயு (VAYYU) என்ற அறிவு மையத்தை உருவாக்குகிறது. இது ஏரோசல்-வானிலையியல் தொடர்புகள், இமயமலை வளிமண்டலம்- கிரையோஸ்பியர் தொடர்புகள், நகர்ப்புற காற்று பற்றிய மெய்நிகர் ஆராய்ச்சி மையம் ஆகும்.

இந்த புதிய மையம், மேம்பட்ட உருவகப்படுத்தல்கள், அதிநவீன கண்காணிப்பு ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தும். பிராந்திய நீர்-காலநிலை (hydro-climate), இமயமலையின் பனி, பனியாறு உருகுதல், இந்தியப் பெருநகரங்கள் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் காற்றின் தரம் ஆகியவற்றின் மீது ஏரோசல்கள் (aerosols) எவ்வாறு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன என்பதை நன்கு புரிந்துகொள்ள உதவிகரமாக இருக்கும்.

ஐஐடி மெட்ராஸ் ஆராய்ச்சி துறை டீன் பேராசிரியர் சாந்தி பவன், ஐசிஎஸ்ஆர் டீன் பேராசிரியர் மனு சந்தானம், வாயு ஆராய்ச்சி மைய ஒருங்கிணைப்பாளரும், சிவில் என்ஜினியரிங் துறை பேராசிரியர் சந்தன் சாரங்கி, பின்லாந்து வானிலை ஆய்வு நிறுவன தலைமைப் பொறுப்புகளில் உள்ள பேராசிரியர் பெட்டேரி தாலஸ், பேராசிரியர் ஹன்னெல் கோர்ஹனன். டாக்டர் ராகேஷ் கே.ஹூடா ஆகியோர் சமீபத்தில் இதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டனர்.

'காலநிலை மாற்றம் உலகளாவிய தளத்தில் ஆராயப்பட வேண்டிய துறை' - வி.காமகோடி

இது குறித்து ஐஐடி மெட்ராஸ் இயக்குநர் வி.காமகோடி கூறுகையில், “காலநிலை மாற்றம் மற்றும் கண்காணிப்பு உலகளாவிய தளத்தில் ஆராயப்பட வேண்டிய மிக முக்கியமான துறையாகும். இந்த மிக முக்கியமான ஆராய்ச்சியில், பின்லாந்து வானிலை ஆய்வு மையத்துடன் ஐஐடி மெட்ராஸ் இணைந்து பணியாற்றுவது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது” என்று கூறினார்.

'இமயமலை ஏரோசல் மீது 3 ஆண்டு கால கூட்டுப் பணி மேற்கொள்ள இருக்கிறோம்' - பேரா. பெட்டேரி தாலாஸ்

பின்லாந்து வானிலை ஆய்வு மையத்தின் தலைமை இயக்குநர் பேராசிரியர் பெட்டேரி தாலாஸ் கூறுகையில், “இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் மூலம் ஐஐடி மெட்ராஸ் உடனான ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்துவதில் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். இந்தியாவும் இந்த பரந்த உலகமும் முக்கிய சவால்களை எதிர்கொள்ள, இமயமலை ஏரோசல்கள் மீதான மூன்று ஆண்டுகால கூட்டுப் பணியினை மேற்கொள்ளவிருக்கிறோம்” என்று தெரிவித்தார்.

'ஏரோசல்களால் ஏற்படும் அபாயங்களை எதிர்கொள்ள உதவும்' - இந்திய தூதர் ஹேமந்த் எச்.கோட்டல்வார்

பின்லாந்துக்கான இந்திய தூதர் ஹேமந்த் எச்.கோட்டல்வார் கூறும் போது, "VAYYU மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் இந்தியா-பின்லாந்து ஒத்துழைப்பு, இருதரப்பு அறிவியல்ரீதியான நட்புறவில் குறிப்பிடத்தக்க மைல்கல்லாகும். ஐஐடி மெட்ராஸ்-ன் மாதிரியாக்கத் திறன், பின்லாந்து வானிலை ஆய்வு நிறுவனம் ஆகியவை இணைந்து செயல்படுவதால், பருவமழை, நகர்ப்புற ஆரோக்கியத்திற்கு ஏரோசல்களால் ஏற்படும் அபாயங்கள் ஆகியவற்றை எதிர்கொள்ள உதவும். இந்த மெய்நிகர் மையம், இந்திய ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு நீர்-வானிலை, காற்றின் தர மேலாண்மை ஆகியவற்றுக்கான அதிநவீன கருவிகளை வழங்குவதுடன் நிலையான வளர்ச்சிக்கான இலக்கையும் வலுப்படுத்தும்" என்றார்.

'பிராந்திய அளவில் கூட்டுக் கொள்கைகளுக்கு வழிவகுக்கும்' - பின்லாந்து தூதர் கிம்மோ லஹ்டேவிர்தா

இந்தியாவுக்கான பின்லாந்து தூதர் கிம்மோ லஹ்டேவிர்தா கூறுகையில், "தெற்காசியாவில் நிலவும் அழுத்தமான சவால்களை எதிர்கொள்ள, ஏரோசல் இயக்கவியல், வானிலை கணிப்பில் பின்லாந்து வானிலை ஆய்வு நிறுவனத்தின் உலகத்தரம் வாய்ந்த நிபுணத்துவத்தை மேம்படுத்துவதன் மூலம், கூட்டு காலநிலை அறிவியலில் பின்லாந்தின் அர்ப்பணிப்புடன் கூடிய இந்த கூட்டு முயற்சி எடுத்துக் காட்டுகிறது. பருவமழை, காற்றின் தரம் ஆகியவற்றில் ஏரோசல்களின் தாக்கங்களை மாதிரியாக்கம் செய்வதற்கு VAYYU கண்டுபிடிப்புகளை ஊக்குவிக்கும். பிராந்திய அளவில் பயன்படுத்தக்கூடிய கூட்டுக் கொள்கைகளுக்கு வழிவகுக்கும்" என்றார்.

மேலும் அவர் கூறுகையில், ''ஐஐடி மெட்ராஸ்- பின்லாந்து வானிலை ஆய்வு மையம் ஆகியவற்றை இணைக்கும் வகையில் ஏற்கனவே மேற்கொள்ளப்பட்ட இரு முக்கிய சர்வதேச ஆராய்ச்சி முயற்சிகளின் அடிப்படையில் தான் VAYYU உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

அவற்றில் ஒன்று, ஐரோப்பிய ஒன்றியம், SERI (சுவிட்சர்லாந்து), இந்திய புவி அறிவியல் அமைச்சகம் ஆகியவற்றால் கூட்டாக நிதியளிக்கப்படும் க்ரையோஸ்கோப் திட்டமாகும். இதன் மொத்த முதலீடு சுமார் 10 மில்லியன் யூரோக்கள். இமயமலையின் கார்கில் பகுதியில் உள்ள சிறப்பு ஆய்வுத் தளத்தில், வளிமண்டலம்-பனிக்கோளம்-நீர்க்கோளம் ஆகியவற்றின் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாடுகளை ஆராயவும், பனியாறுகள் உருகுவதை விரைவுபடுத்துவதிலும், வறட்சி மற்றும் வெள்ள நிலைகளிலும் ஏரோசல்களின் பங்கை அளவிடவும் அதிநவீன கண்காணிப்பு அமைப்புகளை கிரையோஸ்கோப் நிறுவியுள்ளது.

இரண்டாவதாக, பின்லாந்து ஆராய்ச்சி கவுன்சில் நிதியுதவி அளிக்கும் CO-ENHANCIN திட்டம், ஐஐடி மெட்ராஸ்-ன் புதிய நகர்ப்புற ஆய்வகத்தை சென்னையில் அமைக்க உதவியுள்ளது. சுமார் ரூ.5 கோடி மதிப்பிலான இந்த ஆய்வகம், ஐஐடி மெட்ராஸ்-ன் செயற்கைக்கோள் வளாகத்தில் அமைந்துள்ளது. கடலோர வெப்பமண்டல பெருநகர சூழலை இது தனித்துவமாக பிரதிபலிக்கிறது. நிலம்-வளிமண்டல எல்லை அடுக்கு செயல்பாடுகள் மற்றும் ஏரோசல்-மேகம்-மழை ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான தொடர்புகள் இந்த மையத்தில் ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றன.

நவீன ஏரோசல்- வளிமண்டல வேதியியல் அனலைசர்கள், லிடார் ப்ரொஃபைலர்கள், எடி-கோவேரியன்ஸ் ஃபிளக்ஸ் டவர்கள், மழை ரேடார் மற்றும் முழுமையான இமேஜர்களின் அடர்த்தியான நெட்வொர்க் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. CO-ENHANCIN திட்டத்தின் நுண்ணறிவுகள் நேரடி மற்றும் உயர்-தெளிவுத்திறன் கொண்ட தரவுகளாக மாற்றப்படுகின்றன. இது நகர்ப்புற காற்றின் தர மதிப்பீடு, உள்ளூர் வானிலை கணிப்பு மற்றும் காலநிலை மீட்புத் திட்டமிடல் ஆகியவற்றிற்கு உதவிகரமாக இருக்கிறது.

தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவிலான முன்னணி விஞ்ஞானிகளின் கூட்டமைப்பை ஒன்றிணைத்து, கண்காணிப்பு நிபுணர்கள், மாதிரியாக்குபவர்கள் மற்றும் பொறியாளர்கள் நெருக்கமாக பணியாற்றும் கூட்டுத்தளத்தை VAYYU மையம் உருவாக்கும். வளிமண்டல மாதிரியாக்கம் மற்றும் பொறியியல் சார்ந்த தீர்வுகளில் மெட்ராஸ் ஐஐடியின் பலத்தையும், காலநிலை மற்றும் ஏரோசல் அறிவியலில் பின்லாந்து வானிலை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் உலகளாவிய அங்கீகாரம் பெற்ற நிபுணத்துவத்தையும் இணைப்பதன் மூலம், நிலையான வளர்ச்சிக்குத் தேவையான செயல்முறை நுண்ணறிவுகள், வலுவான காலநிலை இடர் மதிப்பீடுகள் மற்றும் கொள்கை சார்ந்த கருவிகளை வழங்குவதை இந்த மையம் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது'' என்றார்.

'வானிலை-காற்றின் தரம் இடையிலான தொடர்புகளை வலுப்படுத்தவும் முடியும் - பேராசிரியர் சந்தன் சாரங்கி

ஐஐடி மெட்ராஸ் சிவில் இன்ஜினியரிங் துறை பேராசிரியரும், ஆராய்ச்சி மைய ஒருங்கிணைப்பாளருமான சந்தன் சாரங்கி கூறுகையில், “தற்போது, மாசு-காலநிலை இடையிலான தொடர்பு குறித்த நமது புரிதல் இன்னும் முழுமையடையாமல் உள்ளது. இந்த மையம், இந்தியாவிற்கு மேலான காலநிலை-வேதியியல் மாதிரியாக்கத்தை மேம்படுத்த ஒருங்கிணைந்த முயற்சிகளையும், நிபுணத்துவத்தையும் ஒன்றிணைப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: இந்தியா கூட்டணியின் தலைவராக ஸ்டாலின் வரவேண்டும்; ரவுடிகளை வைத்து காங்கிரஸை வளர்க்க முடியாது: மணி சங்கர் அய்யர்

இதன் மூலம், ஏரோசல்-காலநிலை தாக்கங்களின் மதிப்பீடுகளை மேம்படுத்தவும், குறிப்பாக இந்தியப் பெருநகரங்களில் வானிலை-காற்றின் தரம் இடையிலான தொடர்புகள் குறித்த நமது புரிதலை வலுப்படுத்தவும் முடியும்” என்றார்.

'கூட்டு ஆராய்ச்சி முன்மொழிவுகளை உருவாக்கும்' - ஒருங்கிணைப்பாளரான ராகேஷ் கே.ஹூடா

VAYYU ஆராய்ச்சி மைய முதன்மை ஒத்துழைப்பாளரும், பின்லாந்து வானிலை ஆய்வு நிறுவன இந்திய-பின்லாந்து ஆராய்ச்சி மைய ஒருங்கிணைப்பாளருமான ராகேஷ் கே.ஹூடா கூறுகையில், “எதிர்காலத்தில் வானிலை முன்னறிவிப்பு, காற்றின் தர கணிப்பு- நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகளை எட்டுவதற்கான கடைசி-மைல் தாக்கம் ஆகியவற்றில் இந்தியாவின் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப முன்னுரிமைகளுடன் இணைந்த பலதரப்பு மற்றும் இருதரப்பு கூட்டு ஆராய்ச்சி முன்மொழிவுகளை VAYYU உருவாக்கும்” என்றார்.

TAGGED:

FINNISH METEOROLOGICAL INSTITUTE
VAAYU
வாயு மெய்நிகர் ஆராய்ச்சி மையம்
வளிமண்டலம்
IIT MADRAS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.