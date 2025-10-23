ETV Bharat / technology

செமிகண்டக்டர் துறையில் ‘புலி’யாக பாயும் இந்தியா - சென்னை ஐஐடியின் புதிய ஒப்பந்தத்தால் என்ன பயன்?

சென்னை ஐஐடி, தமிழ்நாடு அரசுடன் இணைந்து நிறுவும் செமிகண்டக்டர் உற்பத்தி தொழிற்சாலைக்கு இந்த கூட்டு ஒப்பந்தம் உதவியாக இருக்கும்.

பிரதிநிதித்துவப் படம்
பிரதிநிதித்துவப் படம் (Getty Images)
சென்னை: செமிகண்டக்டர் துறையில் ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள அப்ளைடு மெட்டீரியல்ஸ் இந்தியா பிரைவட் லிமிடெட் நிறுவனத்துடன் சென்னை ஐஐடி ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளது.

உலகளவில் தொழில்நுட்பம் வேகமாக வளர்ந்து வரும் நிலையில், அதற்கான ஆயத்தப் பணிகளில் ஒவ்வொரு நாடும் ஈடுபட்டு வருகிறது. இந்தியாவும், தகவல் தொழில்நுட்பத்தில் வேகமான வளர்ச்சியைக் கண்டு வரும் நிலையில், அதற்கு முக்கியக் கூறாக உள்ள செமிகண்டக்டர் தயாரிப்பிலும் கவனம் செலுத்தியுள்ளது.

அந்த வகையில், செமிகண்டக்டர் துறையில் வேகமான வளர்ச்சி மற்றும் உற்பத்தியை உறுதி செய்யவும், புதிய தொழில்நுட்பத்திற்கு இணங்கும் சிறந்த செமிகண்டக்டர்களை உருவாக்கும் வகையிலும், சென்னை ஐஐடி, அப்ளைடு மெட்டீரியல்ஸ் இந்தியா பிரைவட் லிமிடெட் நிறுவனத்துடன் கைக்கோர்த்துள்ளது.

இதன் வாயிலாக அப்ளைடு ட்வின் டிஜிட்டல் ஃபிரேம்வொர்க் எனும் ஆய்வுகள் சென்னை ஐஐடியில் நடத்தப்பட உள்ளது. இந்த கூட்டு ஒப்பந்தத்தின் முன்னோட்டமாக, சென்னை ஐஐடி-யில், அப்ளைடு ட்வின் குறித்த பயிற்சிப் பட்டறை நடத்தப்பட்டது. இதில் 150க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களும், ஐஐடி பேராசிரியர்களும் கலந்துகொண்டனர்.

இந்த முயற்சி, சென்னை ஐஐடி, தமிழ்நாடு அரசுடன் இணைந்து நிறுவும் செமிகண்டக்டர் உற்பத்தி தொழிற்சாலைக்கு உதவியாக இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. மேலும், செமிகண்டக்டர் உற்பத்தி மற்றும் அது தொடர்பான ஆய்வுகளை மாணவர்கள் நிகழ்நேரத்தில் பார்த்து தெரிந்துகொள்ளலாம் என சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை ஐஐடி உருவாக்கிய சிப்செட்

இதனிடையே, சென்னை ஐஐடி-யின் ‘சக்தி’ திட்டம் வாயிலாக புதிய 7 நானோமீட்டர் புராசஸர் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் அமைச்சகம் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது.

உள்நாட்டிலேயே வடிவமைக்கப்பட்ட இந்த புராசஸர், உயர் செயல்திறன் மற்றும் ஆற்றல்மிக்கதாக இருக்கும் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. உள்நாட்டில் மேற்கொள்ளப்படும் நிதி சேவைகள், தகவல் தொடர்பு, பாதுகாப்பு போன்ற துறைகளின் டிஜிட்டல் சேவைகளுக்காக இந்த புராசஸர் பயன்படுத்தப்படும் என்று கூறப்படுகிறது.

சக்தி திட்டம்

மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம், இந்தியவின் செமிகண்டர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய, அது சார்ந்த திட்டங்களை சக்தி திட்டத்துடன் இணைத்துள்ளது. அந்த வகையில், மத்திய அரசு சக்தி திட்டத்தில் ரூ.76,000 கோடி முதலீடு செய்து, 10 செமிகண்டக்டர் திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

இதுவரை இந்தியாவின் 6 மாநிலங்களில், சுமார் ரூ.1.6 லட்சம் கோடிக்கும் அதிகமான முதலீடுகளை மத்திய அரசு அங்கீகரித்துள்ளது. இந்த முதலீடுகள் இந்தியாவின் எதிர்கால தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி, 5ஜி தேவை, செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங் போன்ற வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கும்.

இதையும் படிங்க: வாரி வழங்கும் ஆந்திர அரசு; தரவு மையம் அமைக்கும் கூகுள் நிறுவனத்திற்கு ரூ.22,000 கோடி சலுகைகள்!

மேலும், இது உள்நாட்டின் உற்பத்தியை பெருக்கவும், தொழில்நுட்பம் சார்ந்த உதிரி பாகங்களுக்காக வெளிநாட்டு உற்பத்தியாளர்களை சார்ந்திருக்கும் சூழல்களை குறைக்கவும் பங்களிக்கும் என மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது.

