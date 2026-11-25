சரக்குப் போக்குவரத்திலும் மின்சார வாகனங்கள்: சென்னை ஐ.ஐ.டி-யில் நடைபெறும் தேசிய கருத்தரங்கு
தற்போதைய மொத்த சரக்குப் போக்குவரத்து வாகன விற்பனையில் மின்சார டிரக்குகளின் விற்பனை சுமார் 0.2 விழுக்காடாக மட்டுமே உள்ளன என சென்னை ஐ.ஐ.டி இயக்குநர் காமகோடி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 25, 2026 at 5:39 PM IST
சென்னை: சரக்கு போக்குவரத்தில் மின்சார வாகனங்களின் பயன்பாட்டை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் ‘eCV டயலாக்’ எனும் தேசிய அளவிலான கருத்தரங்கிற்கு சென்னை ஐ.ஐ.டி ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
இந்தியாவில் சரக்குப் போக்குவரத்துத் துறையில், மின்சார வாகனப் பயன்பாட்டிற்கான மாற்றத்தை விரைவுபடுத்தி நாட்டின் முயற்சிகளுக்கு ஊக்கமளிக்கும் வகையில் சென்னை ஐஐடி ஒரு நிகழ்வை நடத்த முடிவு செய்துள்ளது. அந்த வகையில், இந்த துறை சார்ந்த அனைவரையும் ஒரே தளத்தில் கொண்டு வரும் வகையில், 2027 ஜனவரி 21, 22 ஆகிய தேதிகளில் ‘eCV டயலாக்’ என்ற தேசிய அளவிலான கருத்தரங்கு நிகழ்ச்சியை நடத்துகிறது.
சரக்குப் போக்குவரத்தில் மின்சார வாகனங்கள்
இந்த நிகழ்வில், மத்திய அமைச்சர்கள், மூத்த அரசு அலுவலர்கள், கொள்கை வகுப்பாளர்கள், வாகனத் தொழில் துறையினர், அசல் உபகரண உற்பத்தியாளர்கள் (OEMs), சரக்குப் போக்குவரத்து வாகனங்களை இயக்குவோர், தளவாட நிறுவனங்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினர் பங்கேற்கவுள்ளனர்.
சரக்குப் போக்குவரத்து வாகனங்களை மின்மயமாக்குவதை விரைவுபடுத்தத் தேவையான கொள்கை மாற்றங்கள், உள்கட்டமைப்பு வசதிகள், தொழில்நுட்ப ரீதியிலான நடவடிக்கைகள் குறித்து இந்த நிகழ்வில் விவாதிக்கப்படுகிறது.
இது குறித்து பேசிய சென்னை ஐ.ஐ.டி இயக்குநர் காமகோடி, “இந்தியாவின் போக்குவரத்து மற்றும் எரிசக்தித் துறைகளுக்கு மிக முக்கிய காலகட்டத்தில் இந்த கருத்தரங்கு நடைபெற உள்ளது. நாட்டின் சாலைப் போக்குவரத்தில் பயன்படுத்தப்படும் எரிபொருளில் ஏறக்குறைய 40 விழுக்காடு அளவுக்கு நடுத்தர, கனரக சரக்குப் போக்குவரத்து வாகனங்களில்தான் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
கார்பன் பூஜ்ஜிய உமிழ்வு இலக்கு
நாட்டின் மொத்த கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதியில், சுமார் 25 விழுக்காடு இதற்காக செலவிடப்படுகிறது. 2070-ஆம் ஆண்டுக்குள் கார்பன் பூஜ்ஜிய உமிழ்வு இலக்கை அடைவதற்கு இந்தியா முயற்சி செய்து வருகிறது. இந்த நிலையில், பிற வாகனப் பிரிவுகளில் மின்சார வாகனங்களின் பயன்பாடு அதிகரித்து வருகிறது.
எனினும், தற்போதைய மொத்த சரக்குப் போக்குவரத்து வாகன விற்பனையில் மின்சார டிரக்குகளின் விற்பனை சுமார் 0.2 விழுக்காடாக மட்டுமே உள்ளன. எனவே, கொள்கை வகுப்பாளர்கள், தொழில்துறையினர், ஆராய்ச்சியாளர்களை ஒன்றிணைத்து, சரக்குப் போக்குவரத்து வாகனத் துறையின் ஒட்டுமொத்த மதிப்புச் சங்கிலியிலும் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாட்டை ஏற்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது” என்று கூறினார்.
மேலும், மாசு உமிழ்வற்ற சரக்குப் போக்குவரத்தில் மாற்றத்திற்கான நடைமுறைச் சாத்தியமுள்ள செயல்திட்டக் கட்டமைப்பை உருவாக்குவதும் கருத்தரங்கின் நோக்கமாக உள்ளதாக காமகோடி நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
இந்த நிகழ்வு பொதுவான கருத்தொற்றுமையை உருவாக்குவதோடு நின்றுவிடாமல், நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய உறுதியான கொள்கைப் பரிந்துரைகள், உள்கட்டமைப்பு வசதிகளுக்கான நிலையான செயல்பாட்டு வழிகாட்டுதல்கள், தேசிய அளவிலான மாற்றத்திற்கான செயல்திட்டங்களை உருவாக்குவதே ‘eCV கலந்துரையாடல்’ முக்கிய நோக்கமாகும். அரசு, தொழில்துறை ஆகியவற்றின் எதிர்காலச் செயல்பாடுகளுக்கு இது வழிகாட்டியாக அமையும் என்று சென்னை ஐ.ஐ.டி இயக்குநர் காமகோடி தெரிவித்தார்.