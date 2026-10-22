ஏஐ தொழில்நுட்பத்திற்காக மின்சாரம், நீர் பயன்பாட்டை குறைப்பது அவசியம் - சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி
சிக்கனமான மற்றும் ஆற்றல்மிக்க Frugal AI மாதிரிகளை உருவாக்குவதே நம் நாட்டின் அவசியமான தேவை என சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 22, 2026 at 6:10 PM IST
சென்னை: செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்திற்காக அதிகமாக செலவிடப்படும் மின்சாரம் மற்றும் நீரின் பயன்பாட்டை குறைக்கும் ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி கேட்டுக் கொண்டார்.
சென்னை ஐஐடி வளாகத்தில், செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) தொழில்நுட்பம் குறித்த மாநாடு நடைபெற்றது. இந்த மாநாட்டில் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை எப்படி பொறுப்புடன் பயன்படுத்துவது? என்பது தொடர்பான ஆய்வுக் கட்டுரைகளையும், காணொளிகளையும் சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி வெளியிட்டார்.
அதனை தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் பேசிய ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி, “செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) என்பது வாழ்க்கை, தொழில்நுட்பம், மேம்பாடு மற்றும் பொருளாதாரம் என அனைத்து துறைகளிலும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளது. AI சவாலை எதிர் கொள்ள பல வழிகளையும், பல காரணிகளையும் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். கடந்த கால அனுபவங்கள் மற்றும் எதிர்காலத்தைப் பார்க்கும் போது எந்த ஒரு புதிய தொழில்நுட்பத்திலும் சாதகம் மற்றும் பாதகமான விளைவுகள் இருக்கும்.
கல்வி நிறுவனங்களின் பெரிய முயற்சி என்பது, தீமைகளை குறைத்து நல்லதை மேம்படுத்தும் அடிப்படை விஷயங்களையும் ஆராய்ச்சிகளையும் உருவாக்குவதே ஆகும். அந்த அடிப்படையில் சென்னை ஐஐடி செயலாற்றி வருகிறது. பல ஸ்டார்ட் ஆப் நிறுவனங்கள் ஒன்றிணைந்து AI சவாலை எதிர்கொள்வது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.
பிரதமர் மோடியின் "வசுதேவ குடும்பகம்" என்ற தொலைநோக்கு சிந்தனையின் படி, "ஒரே பூமி, ஒரே எதிர்காலம், ஒரே குடும்பம், ஒரே AI" என்ற கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட்டால் மட்டுமே நல்லதை மேம்படுத்தி தீமைகளைக் குறைக்க முடியும். சர்வதேச கூட்டாளர்களின் தலைமையில் சென்னை ஐஐடி முன்னெடுத்த ஐந்து முக்கியமான செயல்பாடுகளை முன்னெடுத்துள்ளது.
AI தொழில்நுட்பம் மூலம் கிராமப்புற மக்களுக்கு எவ்வாறு உதவ முடியும்? என்பதை வெளிப்படுத்தும் வகையில், 'பெட்டர் இந்தியா' (Better India) மற்றும் ஐஐடி மெட்ராஸ் இணைந்து 500 வீடியோக்கள் அடங்கிய ஆவணத் தொகுப்பை உருவாக்குகிறது. ஒவ்வொரு வீடியோவும் AI எவ்வாறு இந்தியாவின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்துகிறது? என்பதைப் பேசும்.
கொசுவை கொல்லத் துப்பாக்கியைப் பயன்படுத்துவதைப் போல் அல்லாமல், ஆற்றலை அதிகம் விழுங்கும் டேட்டா சென்டர்களுக்குப் பதிலாக, 'ஜீரோ லேப்ஸ்' Zero Labs போன்ற நிறுவனங்கள் ஜிபியு (GPUs) இல்லாமல் வழக்கமான சர்வர்களிலேயே கணிசமான பயிற்சியைச் செய்து காட்டியுள்ளன.
விவசாயிகளுக்கு மின்சாரம் வழங்கிய பிறகே நாடு AI-ஐ பற்றி சிந்திக்க முடியும் என்பதால், சிக்கனமான மற்றும் ஆற்றல்மிக்க Frugal AI மாதிரிகளை உருவாக்குவதே நம் நாட்டின் அவசியமான முன்னுரிமையாகும்.
உலகளாவிய சைபர் தாக்குதல்கள் AI மற்றும் பெரிய மொழி மாதிரிகளால் (LLMs) அதிகளவில் நிகழும் சூழலில், அமைப்புகளை எவ்வாறு நம்பகமானதாக மாற்றுவது மற்றும் சர்வதேச ஒழுங்குமுறைகளைக் கொண்டு வருவது குறித்துப் பேசும் நம்பகமான கருத்துக்கள் மீது கவனம் செலுத்தப்படுகிறது.
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AI நமது வேலைகளை பறித்துவிடுமா? என்றால், வங்கிகளில் பணம் எண்ணுவதற்கு இயந்திரங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டாலும் காசாளர் போன்ற மனித ஆற்றல் தேவை இருப்பது போல, AI அனைத்து தரப்பினருக்கும் சிறந்த வேலைவாய்ப்புகளையும் திறன் மேம்பாட்டையும் வழங்கும். இதன் தொடக்கக் கட்டப் பணிகளில் நாம் இறங்கியுள்ளோம்.
தினந்தோறும் 4 முதல் 5 மென்பொருட்கள் AI என வந்து குவியும் நிலையில், அவற்றை மதிப்பீடு செய்ய 50 முக்கிய அளவீடுகள் மற்றும் 100+ துணை அளவீடுகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தியாவின் 20-க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் (குறிப்பாக 10+ மொழிகள் பரவலாகப் பயன்பாட்டில் உள்ளவை) இந்த AI மென்பொருட்கள் எவ்வளவு பொறுப்புடனும் நம்பகத்தன்மையுடனும் செயல்படுகின்றன என்பதை இந்த அளவீடுகள் மூலம் மதிப்பிடலாம்” என்று தெரிவித்தார்.