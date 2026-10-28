ஏஐ வழங்கும் தகவல்களின் உண்மைத்தன்மையை ஆய்வுசெய்ய தனி நிறுவனம் தேவை - சென்னை ஐஐடி பேராசிரியர் கோரிக்கை
"ஏஐ தொழில்நுட்பம் மூலம் பெறப்படும் தகவல்கள் தவறாகவும் உள்ளன. அதுபோன்ற தகவல்கள் வரும்போது பல்வேறு தளங்களில் ஆய்வு செய்து, அதனை உறுதிசெய்ய வேண்டும்" என்று பேராசிரியர் ரவீந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 28, 2026 at 9:02 AM IST
சென்னை: செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏஐ) தொழில்நுட்பம் மூலம் பெறப்படும் தகவல்களின் உண்மைத்தன்மை மற்றும் நம்பகத்தன்மையை உறுதி செய்வதற்கு மத்திய அரசு ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்க வேண்டும் என சென்னை ஐஐடி பேராசிரியர் ரவீந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி காரணமாக, ஏஐ தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு வேகமாக அதிகரித்து வருகிறது. எந்தத் துறையை பற்றி விவரங்களை கேட்டாலும் தகவல்களையும், தரவுகளையும் ஏஐ தொழில்நுட்பம் அள்ளிக் கொடுக்கிறது. சமீபத்தில் சைபர் பாதுகாப்பு சோதனையின்போது 'ஜெமினி ஏஐ' தொழில்நுட்பம், மூன்று நிறுவனங்களை தானாகவே ஹேக் செய்ததாகவும், அசம்பாவிதம் ஏற்படும் முன்னரே அதுவாகவே செயல்பாட்டை நிறுத்தி விட்டதாகவும் கூகுள் நிறுவனம் தெரிவித்திருந்தது. மருத்துவம், பொறியியல், கல்வி என அனைத்து துறைகளிலும் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தின் தாக்கம் அதிகரித்து வருகிறது.
சென்னை ஐஐடி, செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் தொடர்பான மாநாடுகளை சர்வதேச அளவில் நடத்தி வருகின்றது. ஏஐ தொழிநுட்பத்தின் பயன்பாடுகள் குறித்து சென்னை ஐஐடி ஆய்வுகளையும் செய்து வருகிறது.
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இந்த நிலையில், ஏஐ தொழில்நுட்பம் தரும் தகவல்களின் நம்பகத்தன்மை குறித்து, 'சென்னை ஐஐடி'யில் உள்ள 'வாத்வானி ஸ்கூல் ஆப் டேட்டா சயின்ஸ்' மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு பள்ளியின் AI மையம் (CeRAI), பேராசிரியர் ரவீந்திரன், ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு சிறப்பு பேட்டி அளித்துள்ளார்.
அவர் அளித்துள்ள பேட்டியில், "ஏஐ தொழில்நுட்பத்திற்கு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்க வேண்டும் என்று பலரும் கூறுகின்றனர். டீப் ஃபேக் (deep fake) தொழில்நுட்பத்தை தவறாக பயன்படுத்தும்போது, மனிதர்களுக்கும் பிரச்சனைகள் வரும் நிலை உள்ளது. வேலைவாய்ப்புகள் பறிபோகுமா என்று யோசிப்பதுடன் அறிவை வளர்த்துக் கொள்வது குறித்தும் கேள்வி எழுப்புகின்றனர்.
இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தின் தாக்கம் குறித்து பல்வேறு ஆய்வுகளை மேற்கொண்டுள்ளோம். செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தால் வேலைவாய்ப்புகளில் பாதிப்பு ஏற்படாது. ஆனால், மனிதர்கள் சிரமத்துடன் செய்யும் சில வேலைகளை, ஏஐ தொழில்நுட்பத்தால் எளிதாக செய்துவிட முடியும்.
இந்நிலையில், ஏஐ தொழில்நுட்பம் செய்யும் பணிகளின் தரம் குறித்து அளவீடு செய்ய வேண்டியது அவசியமாகிறது. அதன் பிறகே அதனை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்பதையும் கூற முடியும். செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கும் கருவிகளை இருக்கிறோம்.
தற்போது, ஏஐ தொழில்நுட்ப கருவிகளில் (செயலி, தளம்) பேசினால் தகவல்கள் வருகின்றன. பெரும்பாலும் மக்கள் பேசியே தகவல்களை பெறுகின்றனர். யாரும் ப்ரோக்ராம் அல்லது ப்ராம்ப்ட் எழுதி தகவல்களை பெறுவதில்லை. கிராமத்தில் இருப்பவர்கள் கூட ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
ஏஐ தொழில்நுட்பத்தின் உண்மைத்தன்மை மற்றும் தரம் ஆகியவற்றை அளவிடுவதற்காக 120 கருவிகளை உருவாக்கி உள்ளோம். இந்த கருவிகளை ஏழு மொழிகளில் பயன்படுத்த முடியும். மற்ற மொழிகளிலும் பயன்படுத்த ஆய்வு செய்து செய்து வருகிறோம்.
மருத்துவம், பொறியியல் ஆகிய துறைகளில் தொழில் நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துவது குறித்து மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் 500 வீடியோக்களை உருவாக்கி, வெளியிட திட்டமிட்டுள்ளோம்.
மனித சமூகத்தின் மீது ஏஐ தொழில்நுட்பம் ஏற்படுத்தி வரும் தாக்கம் குறித்த வீடியோக்களையும் வரும் பிப்ரவரி மாதம் வெளியிடுவதற்கு திட்டமிட்டுள்ளோம்.
ஏஐ தொழில்நுட்பத்தால் எந்த வித தீமையும் ஏற்படாது. அதனை நாம் பயன்படுத்துவதை பொறுத்தே நன்மை, தீமைகள் வரும். ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துவதற்கு சுய கட்டுப்பாடு தேவைப்படுகிறது. ஆனால் அதே நேரத்தில் அரசும் கடிவாளம் போட வேண்டிய சூழ்நிலை நிலவுகிறது.
செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தால் ஏற்படும் தீமைகளை விட நன்மைகள் பல மடங்கு அதிகமாக இருக்கிறது. அரசு விதிகளை வகுத்து கட்டுப்பாடுகளை கொண்டு வந்தாலும், ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை எதற்காக பயன்படுத்துகிறோம் என்பதுதான் முக்கியம்.
மாணவர்கள் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை படிப்பதற்கு பயன்படுத்தலாம். ஆனால், அதனை நாம் எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் என்பதைப் பொறுத்து அது அறிவை அதிகரிக்கச் செய்யும். இல்லையெனில் அறிவை குறைக்க செய்யும்.
ஏஐ தொழில்நுட்பம் மூலம் பெறப்படும் தகவல்கள் தவறாகவும் உள்ளன. ஆனால் அதுபோன்ற தகவல்கள் வரும்போது பல்வேறு தளங்களில் ஆய்வு செய்து, அதனை உறுதிசெய்ய வேண்டும்.
ஏஐ தொழில்நுட்பம் வருவதற்கு முன்பு, வாட்ஸ் அப் மற்றும் இன்டர்நெட்டில் வரும் தகவல்களை முழுமையாக நம்ப வேண்டாம் என கூறினோம். தகவலை எந்த முறையில் பெற்றாலும் அதுகுறித்து நாம் மீண்டும் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு டீப் ஃபேக் வீடியோவை பதிவிட்டு ஏஐ தொழில்நுட்பத்திடம் கேட்டால், அரை மணி நேரத்தில் அது பொய் என்று கூறிவிடும்.
ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து வரைவு விதிகள் கொண்டு வருவதற்கு அளிக்கப்பட்ட பரிந்துரைகளில் சிலவற்றை மத்திய அரசு ஏற்றுக் கொண்டுள்ளது. ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கான சட்டம் கொண்டு வருவது மிகவும் கடினமானது.
மருத்துவம் , நீதித்துறை உள்ளிட்ட ஒவ்வொரு துறைக்கும் தனித்தனியாக கட்டமைப்பையும், கட்டுப்பாடுகளையும் கொண்டுவர வேண்டும்.
வங்கி, மருத்துவம், நீதித்துறை உள்ளிட்ட துறைகளிலும் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்த தொடங்கியுள்ளனர். அதில் பாதிப்பு இல்லாமல் இருப்பதற்கு மேலும் சில நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என மத்திய அரசிடம் தெரிவித்துள்ளோம். இணையவழி சைபர் கட்டுப்பாடுகளை அதிகரிக்கச் செய்ய வேண்டும் என்றும் கூறியுள்ளோம். நாங்கள் அளித்த பரிந்துரைகளில் மத்திய அரசு சிலவற்றை ஏற்று அமல்படுத்தி உள்ளது.
ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துவது குறித்து மத்திய அமைச்சர்கள் ஒன்றிணைந்து ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி, அந்த அமைப்புக்கு ஆலோசனைகளை வழங்க ஒரு குழுவும் உருவாக்கியுள்ளனர்.
புதிதாக ஒரு ஏஐ தொழில்நுட்பம் வந்தால், அதன் தரம் மற்றும் நம்பகத்தன்மை ஆகியவற்றை அளவிட்டால் மட்டுமே அதனை நாம் பயன்படுத்தலாமா? அல்லது வேண்டாமா? என்பதைக் கூற முடியும். அதற்காக, இந்தியாவில் செயற்கை தொழில்நுட்ப பாதுகாப்பு நிறுவனத்தை அரசு துவங்க வேண்டும். அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளில் செயற்கை தொழில்நுட்ப பாதுகாப்பு நிறுவனங்கள் உள்ளன. அந்த நிறுவனங்கள், ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை ஆய்வு செய்து, அவற்றின் தரத்தை மதிப்பீடு செய்து 'ஸ்கோர் கார்டு' வழங்குகின்றன. அதனை வைத்து அந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தலாமா என்பது குறித்து கம்பெனிகள் முடிவு செய்யலாம். அந்த 'ஸ்கோர் கார்டு' அடிப்படையில் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை கம்பெனிகள் பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கலாம். ஆனால் ஏஐ தொழில்நுட்பத்திற்கு சான்றிதழ் மட்டுமே அளிப்பது என்பது பொறுப்பை தட்டிக் கழிப்பதாக அமையும்.
ஏஐ தொழில்நுட்பம் எல்லா நேரத்திலும் ஒரே மாதிரி செயல்படாது. அதன் தன்மை அப்படிதான் உள்ளது. எனவே 'ஸ்கோர் கார்டு'தான் தீர்வாக அமையும். ஸ்கோர் கார்டை சென்னை ஐஐடி போன்ற நிறுவனங்கள் வழங்க முடியாது. ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை ஆய்வு செய்து 'ஸ்கோர் கார்டு' வழங்குவதற்கு, ஏஐ தொழில்நுட்பத்தில் நிபுணத்துவம் பெற்றவர்களைக் கொண்டு மத்திய அரசு ஒரு பிரத்யேக நிறுவனத்தை உருவாக்க வேண்டும்" என்று ஐஐடி பேராசிரியர் பேராசிரியர் ரவீந்திரன் தெரிவித்தார்.