விண்வெளித்துறையில் இந்தியா சரித்திரம் படைக்க இளைஞர்களுக்கு அழைப்பு விடுத்த சுபான்ஷு சுக்லா
தனது புத்தகம் குறித்துப் பேசிய அவர், 1984-ல் விண்வெளிக்குச் சென்ற இந்தியாவின் முதல் விண்வெளி வீரரான ராகேஷ் சர்மாவுக்கு அது அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது என்றார்.
Published : July 14, 2026 at 5:12 PM IST
ஹைதராபாத்: விண்வெளித்துறையில் இந்தியா புதிய சரித்திரம் படைக்க இளைஞர்கள் முயற்சி எடுக்க வேண்டும் என விண்வெளி வீரர் சுபான்ஷு சுக்லா கேட்டுக் கொண்டார்.
அமெரிக்காவின் நாசா உதவியுடன் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திற்கு பயணிக்க தயாராகி வரும் இந்தியாவின் முன்னணி விண்வெளி வீரர் விங் கமாண்டர் சுபான்ஷு சுக்லா, இந்தியாவில் விண்வெளித் துறையின் எதிர்கால வளர்ச்சி மற்றும் அதில் இளைஞர்களின் பங்களிப்பு குறித்து எழுதிய தனது முதல் புத்தகத்தை இன்று வெளியிட்டார்.
'தி செகண்ட் ஆர்பிட்: பிலீஃப் ஆஃப் எ மேன்... ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் 1.4 பில்லியன் ஹார்ட்ஸ்' (The Second Orbit: Belief of a Man… Dreams of 1.4 Billion Hearts) என்ற அந்த புத்தகத்திற்கு பெயரிட்டுள்ளார். இளைய தலைமுறையினரிடையே அறிவியல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் விண்வெளி ஆய்வுகள் குறித்த ஆர்வத்தை தூண்டும் நோக்கில் இந்த புத்தகம் எழுதப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவின் முதல் விண்வெளி வீரரான ராகேஷ் சர்மா முன்னுரை எழுதியிருப்பது இந்த புத்தகத்தின் சிறப்பாக பார்க்கப்படுகிறது. ராகேஷ் சர்மாவின் 1984-ம் ஆண்டு விண்வெளிப் பயணத்திற்குப் பிறகு, விண்வெளிக்கு சென்ற அடுத்த இந்தியர் (சுபான்ஷு சுக்லா) பயணப் பதிவு என்பதால், இந்திய விண்வெளி வரலாற்றின் இரண்டு தலைமுறைகளை இணைக்கும் ஒரு பாலமாக இந்த புத்தகம் திகழ்கிறது.
இதன் வெளியீட்டு விழாவில் பேசிய சுபான்ஷு சுக்லா, 'இந்திய விண்வெளி துறையானது புதிய கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் தனியார் ஸ்டார்ட்-அப் நிறுவனங்களின் வருகையால் மிக வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது. இந்த அசாத்திய தொழில்நுட்பப் புரட்சிக்குத் தலைமை தாங்க நமது நாட்டின் இளம் அறிவியல் வல்லுநர்கள் முன் வர வேண்டும்' என்று கேட்டுக் கொண்டார்.
மேலும், இந்திய விண்வெளித் துறை ஒரு மிக முக்கியமான காலகட்டத்தில் உள்ளது என்று குறிப்பிட்ட சுக்லா, விண்வெளித் திட்டத்தில் பங்கேற்பது என்பது வெறும் வாய்ப்பு மட்டுமல்ல, அதன் வெற்றியை உறுதி செய்வது இளைஞர்களின் பொறுப்பு என்றும் வலியுறுத்தினார்.
விண்வெளிக்கு மனிதனை அனுப்பும் இந்தியாவின் திட்டம் குறித்து மாணவர்களுக்கும் பேராசிரியர்களுக்கும் விளக்கமளித்த அவர், ஆராய்ச்சியின் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட பல்வேறு தொழில்நுட்பங்கள் தற்போது மருத்துவம், விவசாயம், போக்குவரத்து மற்றும் தகவல் தொடர்பு போன்ற துறைகளுக்குப் பயனளித்து வருவதையும் எடுத்துரைத்தார்.
இந்தத் தொழில்நுட்பங்களின் ஆரம்பத் தேவை உடனடியாகத் தெரிய வராவிட்டாலும், அவை இறுதியில் மனிதகுலத்திற்கு அளப்பரிய நன்மைகளை அளிக்கின்றன என்றும் சுபான்ஷு சுக்லா விளக்கினார்.
தனது புத்தகம் குறித்துப் பேசிய அவர், 1984-ல் விண்வெளிக்குச் சென்ற இந்தியாவின் முதல் விண்வெளி வீரரான ராகேஷ் சர்மாவுக்கு அது அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது என்றார்.
"ராகேஷ் சர்மாவின் பயணத்தை இந்தியாவின் 'முதல் ஆர்பிட்' என்றும், எனது பயணத்தை 'இரண்டாவது ஆர்பிட்' என்றும் நான் கருதுகிறேன். எதிர்காலத்தில் இன்னும் பல இந்தியர்கள், மூன்றாவது, நான்காவது மற்றும் ஐந்தாவது பயணம் செய்ய வேண்டும் என்பதே எனது விருப்பம்" என்றும் அவர் கூறினார்.
நாசாவின் ஒத்துழைப்புடன் ஆக்ஸியம் ஸ்பேஸ் நிறுவனம் மேற்கொள்ளவிருக்கும் ஆக்ஸியம்-4 (Axiom-4 / Ax-4) விண்வெளிப் பயணத்திற்கான முதன்மை விண்வெளி வீரராக சுபான்ஷு சுக்லாவை இஸ்ரோ அண்மையில் நியமித்தது.
இந்த விண்கலத்தின் மூலம் அவர் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திற்குச் சென்று அங்கிருந்தபடி விண்வெளி அறிவியல் சோதனைகள் மற்றும் மிக முக்கிய தொழில்நுட்ப ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள உள்ளார்.
ராகேஷ் சர்மாவிற்கு பிறகு விண்வெளிக்குச் செல்லும் இந்தியாவின் மிகச் சில விண்வெளி வீரர்களின் பட்டியலில் சுபான்ஷு சுக்லாவும் இணைந்து வரலாற்றுச் சாதனை படைக்க உள்ளார்.
இந்திய விமானப் படையின் திறமையான போர் விமானியான சுபான்ஷு சுக்லா, இந்தியாவின் ககன்யான் திட்டத்திற்காக தேர்வு செய்யப்பட்ட 4 விண்வெளி வீரர்களில் ஒருவர். இதற்காக ரஷ்யாவில் முதற்கட்ட விண்வெளிப் பயிற்சிகளை வெற்றிகரமாக முடித்துள்ள இவர், தற்போது ஆக்ஸியம்-4 பயணத்திற்காக அமெரிக்காவில் உள்ள ஹூஸ்டன் நகரில் நாசாவின் தகுதிப் பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.