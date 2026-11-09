வெறும் 1.8 கி எடையுள்ள டெல்லி ஐ.ஐ.டி-யின் தோட்டாக்கள் துளைக்காத ‘ஸ்மார்ட்’ கவச உடை; ஏன் இது சிறந்தது தெரியுமா?
தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ள தோட்டாக்கள் துளைக்காத கவச உடையின் எடை சுமார் 8 முதல் 25 கிலோ வரை இருக்கும் என்று டி.ஆர்.டி.ஓ தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
Published : November 9, 2026 at 8:31 PM IST
டெல்லி: ராணுவ வீரர்களின் பாதுகாப்புக்காக குறைந்த எடையுள்ள தோட்டாக்கள் துளைக்காத ‘ஸ்மார்ட்’ கவச உடையை டெல்லி ஐ.ஐ.டி கண்டுபிடித்துள்ளது.
இந்த புதிய கவச உடையை இந்திய அரசின் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு அமைப்புடன் (டி.ஆர்.டி.ஓ/DRDO), டெல்லி ஐ.ஐ.டி-யின் ஜவுளி மற்றும் இழை பொறியியல் துறை இணைந்து வடிவமைத்துள்ளது. இது வளையும் தன்மையுடன் இருப்பதால், ராணுவ வீரர்கள் அசெளகரியம் இல்லாமல் இதை அணிய முடியும் என்று ஐஐடி ஆய்வாளர்கள் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளனர்.
பொதுவாக, ராணுவ வீரர்களுக்கு பல வகைகளில் புல்லட் ப்ரூஃப் ஜாக்கெட் எனப்படும் தோட்டக்கள் துளைக்காத கவச உடை வழங்கப்படுகிறது. அதன் எடை சுமார் 8 கிலோவில் இருந்து 25 கிலோ வரை இருக்கும் என டி.ஆர்.டி.ஓ தளத்தில் வெளியான தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஆனால், தற்போது டெல்லி ஐ.ஐ.டி உருவாக்கியுள்ள ஸ்மார்ட் கவச உடையின் எடை வெறும் 1.8 கிலோ தான் இருக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒவ்வொரு வீரருக்கும் அவர் மேற்கொள்ளும் பணி, அந்த இடத்தில் உள்ள பாதுகாப்பு பிரச்சினைகளின் அடிப்படையில் கவச உடைகள் வழங்கப்படுகின்றன. சில நேரங்களில் அச்சுறுத்தல் மிகுந்த இடங்களில் பணியாற்றும் பாதுகாப்புப் படை வீரர்களுக்கு அதிக கனம் கொண்ட கவச உடைகள் கொடுக்கப்படுகின்றன. அதிக எடையுள்ள உடைகளுடன் வீரர்கள் சீராக முன்னேறி இலக்கை அடைவது கடினமாக இருந்துவந்தது.
இந்த பிரச்சினைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், டெல்லி ஐ.ஐ.டி-யின் புதிய கவச உடை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதிக நேரம் உடுத்திக்கொள்ளும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இக்கவச உடையின் விலை சுமார் ரூ. 25,000 முதல் ரூ. 30,000 வரை ஆகலாம் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இலகுவான கவச உடை
டெல்லி ஐ.ஐ.டி-யின் ஜவுளி மற்றும் இழை பொறியியல் துறையில் இரண்டாம் ஆண்டு எம்.டெக் மாணவரான அர்ஜுனித் டே, ராணுவ வீரர்கள் பயன்படுத்தும் வழக்கமான கவச உடைகளை நீண்ட நேரம் அணிந்துகொள்ள முடியாது என்று கூறுகிறார். இதற்கு முக்கிய காரணமாக, அவற்றில் பயன்படுத்தப்படும் பொருள்கள், அந்த உடையின் நெகிழ்வுத்தன்மையைக் குறைத்துவிடும் என்று குறிப்பிடுகிறார்.
இதனை கருத்தில்கொண்டு, இலகுவான, வளையும்தன்மை கொண்ட பொருள்களை பயன்படுத்தி புதிய புல்லட் ஃப்ரூஃப் ஜாக்கெட் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட் கவச உடையின் முதல் பதிப்பில் டைனீமா (Dyneema) எனப்படும் இரும்பை விட 15 மடங்கு வலிமையான செயற்கை இழை (Synthetic Fiber) பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
‘ஸ்மார்ட்’ பொருள் என்ன?
அதேசமயம், இதன் மேம்படுத்தப்பட்ட இரண்டாம் பதிப்பில், பாதுகாப்பு மற்றும் நெகிழ்வுத்தன்மை ஆகிய இரண்டையும் அதிகரிப்பதற்காக 'ஸ்மார்ட்' பொருட்கள் (smart materials) சேர்க்கப்பட்டுள்ளன என்று தெரிவிக்கிறார் அர்ஜுனித். இந்த கவசத்தின் மிக முக்கியமான அம்சம், இதில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் 'ஷியர்-திக்னிங் புளூயிட்' (shear-thickening fluid) எனப்படும், நியூட்டன் விதிகளுக்கு உட்படாத ஒரு திரவத்தின் பயன்பாடு ஆகும்.
இந்த திரவமானது, அதன் மீது செலுத்தப்படும் அழுத்தத்திற்கு ஏற்ப மாறும் பண்புடன் இருக்கிறது. எளிமையாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், ஒரு இடத்தில் தோட்டா வந்து துளைப்பதற்காக அதிக அழுத்தத்தை கொடுக்கும்போது, இந்த திரவம் கடினமாகி மிகுந்த எதிர்ப்புத் திறனை வெளிப்படுத்தும் என்று டெல்லி ஐ.ஐ.டி ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
அந்தவகையில், சாதாரண நிலையில் கவச உடை இலகுவாகவும், தாக்குதல் சமயங்களில் கடினமாகவும் மாறும் என்று டெல்லி ஐ.ஐ.டி ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.
தோட்டாக்களைத் தடுக்கும் திறன் சோதனை
இருப்பினும், புதிதாக வடிவமைக்கப்பட்ட ஸ்மார்ட் கவச உடையில் எந்தவொரு தோட்டாக்களும் துளைக்காது என்பதை கடுமையான சோதனைகள் மூலமே உறுதிப்படுத்த முடியும். இதற்காக, புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட இந்த கவச உடை தற்போது தர மதிப்பீட்டிற்கு உட்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. சண்டிகரில் உள்ள 'டெர்மினல் பேலிஸ்டிக்ஸ் ரிசர்ச் லேபரட்டரி' (TBRL)-இல், நிர்ணயிக்கப்பட்ட நெறிமுறை மற்றும் அளவுகோல்களைப் பின்பற்றி, 9 மிமீ தோட்டாக்களைக் கொண்டு இந்தக் கவச உடைகளை சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அர்ஜுனித் தெரிவிக்கிறார்.
இந்தச் சோதனையின் மூலம், தோட்டாவின் தாக்கத்தால் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மற்றும் கவசத்தின் பின்புறத்தில் ஏற்படும் உருமாற்றம்; அதாவது மோதல் நிகழ்ந்த இடத்திற்கு எதிர் பக்கத்தில் ஏற்படும் வளைவு ஆய்வு செய்யப்படுகின்றன. மேலும், தோட்டாவின் வேகத்தைத் தடுத்து புதிய கவச உடை அதன் விசையை எவ்வாறு குறைக்கிறது என்பதையும் கண்டறிவதே இந்தச் சோதனையின் முக்கிய நோக்கமாக பார்க்கப்படுகிறது.
அதுமட்டுமல்லாமல், கத்தி போன்ற ஆயுதங்களில் இருந்து இந்த கவசம் எவ்வாறு பாதுகாப்பு அளிக்கிறது என்பது குறித்தும் சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது என்று அர்ஜுனித் கூறுகிறார். இந்த சோதனைகள் அனைத்தும் முடிவடையும் நிலையில், சில அனுமதிகளுக்கு பின், புதிய கவச உடை பாதுகாப்புப் படை வீரர்களுக்கு வழங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.