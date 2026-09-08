கடல் நீரில் இருந்து யுரேனியத்தை பிரித்தெடுக்கும் புதிய தொழில்நுட்பம் கண்டுபிடிப்பு: இந்திய விஞ்ஞானிகள் சாதனை
நிலத்தில் சுமார் 7.5 மில்லியன் டன் யுரேனியமும், கடல் நீரில் சுமார் 4.5 பில்லியன் டன் அளவிலான யுரேனியமும் இருப்பதாக அறிவியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.
Published : September 8, 2026 at 8:01 AM IST
பெங்களூரு: கடல் நீரில் இருந்து யுரேனியத்தை பிரித்தெடுக்கும் புதிய மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட செயல்முறையை பெங்களூருவில் உள்ள இந்திய அறிவியல் கழகத்தின் (IISc) விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.
யுரேனியம், இயற்கையாக கிடைக்கும் மிக கனமான, வெள்ளி நிற கதிரியக்க உலோகம் ஆகும். மிக அதிக ஆற்றலை வழங்க கூடிய முக்கிய எரிபொருளாகவும் இது அறியப்படுகிறது. இதனால்தான் அணு உலைகளில் மின்சாரம் தயாரிக்க யுரேனியம் பயன்படுகிறது. இதன் தேவை அதிகம் என்பதாலேயே நிலத்தில் தற்போது உள்ள யுரேனியத்தின் இருப்பு மிக வேகமாக குறைந்து வருவதாக புள்ளி விபரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்த மாதிரியான சூழலில் கடல் நீரில் இருந்து யுரேனியத்தை பிரித்தெடுக்கும் புதிய மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட செயல்முறையை பெங்களூருவில் உள்ள இந்திய அறிவியல் கழகத்தின் (IISc) விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். இந்த முறையைப் பயன்படுத்தி நிலத்தடி நீரில் இருந்தும் யுரேனியத்தை பிரித்தெடுக்க முடியும் என விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
ஆகையால், நிலத்தடி நீரை யுரேனியம் மாசுபடுத்துவது தொடர்பான சிக்கல்களை இந்த புதிய செயல்முறையைக் கொண்டு கையாள முடியும் என கூறப்படுகிறது.
நிலத்தில் சுமார் 7.5 மில்லியன் டன் யுரேனியமும், கடல் நீரில் சுமார் 4.5 பில்லியன் டன் அளவிலான யுரேனியமும் இருப்பதாக அறிவியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். எனவே, கடலில் உள்ள யுரேனியத்தை பிரித்தெடுப்பதை ஆராய்ச்சியாளர்கள் சமீப சில காலமாகவே வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
மேலும், நிலத்தடி நீர் மற்றும் கடல் நீரில் இருந்து யுரேனியத்தைப் பிரித்தெடுப்பதற்கான பல்வேறு வழிமுறைகளை விஞ்ஞானிகள் உருவாக்கியுள்ளனர். துளைகள் கொண்ட கரிம பாலிமர்கள் (Porous Organic Polymers) மற்றும் செயல்படக் கூடிய நுண்ணிய பொருட்கள் (Functional nanomaterials) ஆகியவற்றில் யுரேனியம் அயனிகளுடன் (uranium ions) வேதியியல் ரீதியாக பிணைப்பை ஏற்படுத்தி (chemically binding) பின்னர் யுரேனியத்தை பிரித்தெடுக்கும் செயல்முறையையே அவர்கள் கையாண்டு வந்தனர்.
இருப்பினும், கடல் நீரில் யுரேனியத்துடன் சேர்த்து இன்னும் பல்வேறு அயனிகள் இருப்பதால், துள்ளியமாக யுரேனியத்தை மட்டும் பிரித்தெடுப்பதில் கடும் சிரமம் நிலவி வந்தது. இந்த சூழலில்தான் இந்திய அறிவியல் கழகத்தின் இயற்பியல் துறையைச் சேர்ந்த விஞ்ஞானிகள் புதிய அணுகுமுறையை உருவாக்கியுள்ளனர்.
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சகப்பிணைப்பு கரிம கட்டமைப்பு சவ்வுகள் (Covalent Organic Framework Membranes), இதையே அவர்கள் உருவாக்கியுள்ளனர். இது கடல் நீரில் உள்ள பொதுவான அயனிகளை கடந்து செல்ல அனுமதித்து, யுரேனியத்தை மட்டும் பிரித்தெடுக்கும் என விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இதன் அடுக்குகளின் குறிப்பிட்ட வடிவமைப்பு, தனித்தனி அயனிகளின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்தி பிரித்தெடுக்கும் என விஞ்ஞானிகள் விளக்குகின்றனர்.
அதாவது, முன்னதாக யுரேனியத்தைப் பிரித்தெடுக்க பெரும்பாலும் வேதியியல் செயல்பாட்டு முறை கையாளப்பட்டு வந்தசூழலில், எளிமையான வடிகட்டி போன்ற ஓர் சவ்வு அமைப்பையே தற்போது விஞ்ஞானிகள் உருவாக்கி உள்ளனர்.