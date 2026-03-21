குட்டி எஸ்யூவி காருக்கு கூடுதல் அழகு சேர்த்த ஹூண்டாய்; புதிய எக்ஸ்டரின் ஆரம்ப விலை ரூ. 5.79 லட்சம்

வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தைக் கூடுதலாக இந்த காரின் பக்கம் ஈர்க்கும் நோக்கில் ஹூண்டாய் நிறுவனம் எக்ஸ்டர் ஃபேஸ்லிஃப்ட் வெர்ஷனை விற்பனைக்குக் கொண்டு வந்திருக்கின்றது.

புதுப்பிக்கப்பட்ட ஹூண்டாய் எக்ஸ்டர் கார் (Hyundai India)
Published : March 21, 2026 at 3:50 PM IST

ஹைதராபாத்: ஹூண்டாய் நிறுவனம் அதன் புகழ்பெற்ற எக்ஸ்டர் கார் மாடலின் ஃபேஸ்லிஃப்ட் வெர்ஷனை இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்துள்ளது.

இந்தியர்கள் மத்தியில் மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்று வரும் கார் மாடல்களில் ஒன்றாக ஹூண்டாய் எக்ஸ்டர் (Hyundai Exter) உள்ளது. இது ஓர் மைக்ரோ எஸ்யூவி (Micro SUV) ரக கார் மாடல் ஆகும். இதன் புதுப்பிக்கப்பட்ட (Face-lift) வெர்ஷனையே தற்போது ஹூண்டாய் நிறுவனம் இந்தியாவில் விற்பனைக்கு கொண்டுவந்துள்ளது.

புதிய அம்சங்கள் சேர்த்தல் மற்றும் தோற்றத்தில் சிறிய அளவிலான மாற்றங்களை மேற்கொண்டு எக்ஸ்டர் ஃபேஸ்லிஃப்ட் வெர்ஷனை ஹூண்டாய் நிறுவனம் களமிறக்கி உள்ளது. புதுப்பிக்கப்பட்ட ஹூண்டாய் எக்ஸ்டர் காரின் ஆரம்ப விலை ரூ. 5.79 லட்சம் (எக்ஸ்-ஷோரூம்) என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஹூண்டாய் எக்ஸ்டர் ஃபேஸ்லிஃப்ட் உள்புற தோற்றம் (Hyundai India)

முதன்முதலாக, ஹூண்டாய் நிறுவனம் தங்களின் ‘எக்ஸ்டர்’ மைக்ரோ எஸ்யூவி காரை, 2023-இல் அறிமுகப்படுத்தியது. அப்போதில் இருந்தே பயனர்களின் விருப்பப்பட்டியலில் இந்த கார் அங்கம் வகித்து வருகிறது.

குறிப்பாக, கார் சந்தையில் டாடா பஞ்ச்-க்கு மிகப் பெரிய சவாலாக எக்ஸ்டர் உருவெடுத்துள்ளது. இதை இருமடங்காக்கும் வகையிலேயே புதிய அம்சங்கள் சேர்க்கப்பட்டு, டிசைனில் சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

ஹூண்டாய் எக்ஸ்டர் ஃபேஸ்லிஃப்ட் விலை

ஹூண்டாய் எக்ஸ்டர் ஃபேஸ்லிஃப்ட் 7 விதமான வேரியன்டுகளில் விற்பனைக்குக் கிடைக்கிறது. எச்.எக்ஸ் 2 (HX 2), எச்.எக்ஸ் 3 (HX 3), எச்.எக்ஸ் 4 (HX 4), எச்.எக்ஸ் 4 பிளஸ் (HX 4 Plus), எச்.எக்ஸ் 6 (HX 6), எச்.எக்ஸ் 8 (HX 8) மற்றும் எச்.எக்ஸ் 10 (HX 10) ஆகியவை அதில் அடங்கும்.

இதன் ஆரம்ப விலை ரூ. 5,79,900 என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதேவேளையில், இதன் அதிகபட்ச விலை ரூ. 9,40,900 ஆக உள்ளது. அறிமுகத்தைத் தொடர்ந்து ரூ. 11 ஆயிரம் செலுத்தி புதிய எக்ஸ்டர் ஃபேஸ்லிஃப்ட் காரை முன்பதிவு செய்யலாம் என ஹூண்டாய் தெரிவித்துள்ளது.

வெளிப்புற மாற்றம்

முந்தைய வெர்ஷனில் இருந்து சற்றே மாறுபட்டுக் காணப்படுகின்ற வகையிலான சில மாற்றங்கள் மட்டுமே புதிய ஃபேஸ்லிஃப்ட் வெர்ஷனில் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. குறிப்பாக, அதன் பெட்டி (பாக்ஸி) போன்ற தோற்றத்தில், எந்த மாற்றத்தையும் செய்யவில்லை. முக்கிய மாற்றமாக, இதன் வெளிப்புறத்தில் இருக்கும் க்ரில் புதிய தோற்றத்தை பெற்றுள்ளது.

அத்துடன், எக்ஸ்டர் காரின் பெயர், மினுங்கும் கருப்பு நிற பேனல் மற்றும் 2 முகப்பு விளக்குகளுக்கு இடையில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த இரண்டு முகப்பு விளக்குகளுக்கு நடுவில் 'எச்' (H) வடிவத்தில் ஒளிரக் கூடிய பகல்நேர விளக்குகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன.

அடுத்தபடியாக, பம்பர் பகுதியில் புதிதாக சில்வர் நிற ஸ்கிட் பிளேட்டை வழங்கி, அதற்கும் ஒரு புதிய தோற்றத்தை ஹூண்டாய் வழங்கியிருக்கிறது. மேலும், பக்கவாட்டு பகுதியை சற்றே கட்டுமஸ்தானதாகக் காட்டும் விதமாக புதிய வீல் ஆர்ச்சுகள், உயரமான ரூஃப் ரெயில்கள், ஓஆர்விஎம்-உடன் கூடிய இண்டிகேட்டர்கள் மற்றும் கருப்பு பாடி கிளாடிங் உள்ளிட்டவை வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன.

இதுதவிர, 15 அங்குல இரட்டை வண்ண அலாய் வீல், எல்இடி லைட்டுகள், ஸ்பாய்லர் உள்ளிட்டவையும் கணிசமாக மெருகேற்றப்பட்டுள்ளன.

உள்பக்க மாற்றம்

எக்ஸ்டரின் வெளிப்புறத்தைப் போலவே கேபினையும் கவர்ச்சியானதாக இந்த அப்டேட்டின் வாயிலாக ஹூண்டாய் செய்திருக்கின்றது. அந்தவகையில், புதிய நேவி ப்ளூ மற்றும் கிரே நிறத்தால் உட்பக்கம் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இத்துடன், நீல நிறத்தாலான தட்டையான அடிப்பக்கம் கொண்ட ஸ்டியரிங் வீல், நெடுந்தூர பயணத்தை சமாளிக்க ஏதுவாக ஓட்டுநருக்கு ஹேண்டு ரெஸ்ட் உள்ளிட்டவை வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பது கவனிக்கத்தக்க மாற்றங்களாக பார்க்கப்படுகிறது.

எக்ஸ்டர் ஃபேஸ்லிஃப்ட் சிறப்பம்சங்கள்

ஹூண்டாய் எக்ஸ்டர் ஃபேஸ்லிஃப்ட் ஆட்டோ ஹெட்லேம்ப், டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ரூமென்ட் கிளஸ்டர், தானாகவே டிம்மாகும் வசதிக் கொண்ட ஐஆர்விஎம், ஓட்டுநருக்கான டிஜிட்டல் வசதிக் கொண்ட திரை, நான்கு ஸ்பீக்கர்கள் கொண்ட மியூசிக் சிஸ்டம், சிங்கிள்-பேன் சன்ரூஃப், ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல், க்ரூஸ் கன்ட்ரோல், வயர்லெஸ் சார்ஜர் மற்றும் உயரத்தை அட்ஜெஸ்ட் செய்யும் வசதிக் கொண்ட ஓட்டுநர் இருக்கை உள்ளிட்டவற்றை தாங்கியிருக்கின்றது.

இத்துடன், புதிய அம்சங்களாக வயர்லெஸ் ஆண்ட்ராய்டு ஆட்டோ மற்றும் ஆப்பிள் கார் பிளே வசதிக் கொண்ட திரை, பின்பக்க பயணிகளுக்காக யுஎஸ்பி டைப் சி சார்ஜிங் போர்ட் உள்ளிட்டவை வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன.

பாதுகாப்பு அம்சங்களைப் பொருத்தவரை, ஹூண்டாய் எக்ஸ்டர் மைக்ரோ எஸ்யூவி காரில் பயணிகளின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக 45-க்கும் மேற்பட்ட பாதுகாப்பு அம்சங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. மிக முக்கியமாக எலெக்ட்ரானிக் ஸ்டெபிளிட்டி கன்ட்ரோல், ஹில் ஸ்டார்ட் அசிஸ்ட் கன்ட்ரோல் மற்றும் 6 ஏர் பேக்குகள் (அனைத்து வேரியண்டுகளிலும் இந்த வசதி கிடைக்கும்) உள்ளிட்டவை கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

வண்ண தேர்வுகள்

புதுப்பிக்கப்பட்ட ஹூண்டாய் எக்ஸ்டர் காரில் 7 ஒற்றை வண்ண தேர்வும், ஒரு இரட்டை வண்ண தேர்வும் வழங்கப்படுகின்றது. இதில், இரண்டு புதிதாக இணைக்கப்பட்டவை ஆகும். கோல்டன் ப்ரான்ஸே (Golden Bronze), டைட்டானியம் பிளாக் மேட் (Titanium Black Matte) ஆகிய நிறங்கள் ஃபேஸ்லிஃப்ட் மாடலில் புதிதாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

இத்துடன், டைட்டன் கிரே (Titan Grey), அட்லஸ் ஒயிட் (Atlas White) ஸ்டார்ரி நைட் (Starry Night), டைட்டானியம் பிளாக் (Titanium Black), ரேஞ்ஜர் காக்கி (Ranger Khaki) மற்றும் கருப்பு நிற கூரையுடன் கூடிய ரேஞ்ஜர் காக்கி (Ranger Khaki with Black Roof) ஆகிய நிறங்களிலும் பயனர்கள் இந்த காரை வாங்கிக்கொள்ள முடியும்.

எஞ்ஜின் மற்றும் கியர்பாக்ஸ் ஆப்ஷன்

ஹூண்டாய் எக்ஸ்டர் ஃபேஸ்லிஃப்ட் மொத்தமாக இரண்டு விதமான எஞ்ஜின் மற்றும் இரண்டு விதமான கியர்பாக்ஸ் ஆப்ஷன்களில் விற்பனைக்குக் கிடைக்கின்றது. 1.2 லிட்டர் நான்கு சிலிண்டர்கள் கொண்ட நேச்சுரலி அஸ்பிரேட்டட் பெட்ரோல் எஞ்சின் காரை பயனர்கள் அடிப்படை விலையில் இருந்து வாங்க முடியும்.

மற்றொரு எஞ்சின் ஆப்ஷனாக உள்ள 1.2 லிட்டர் 4 சிலிண்டர்கள் கொண்ட நேச்சுரல்லி அஸ்பைரேட் சிஎன்ஜி+பெட்ரோல் மாடல் விலை சற்று அதிகாமாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. கியர்பாக்ஸைப் பொருத்தவரை 5 ஸ்பீடு மேனுவல் மற்றும் 5 ஸ்பீடு ஆட்டோமேட்டிக் ஆகிய ஆப்ஷன்கள் பயனர்களுக்கு கிடைக்கிறது.

