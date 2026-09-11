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EXCLUSIVE: 2028-இல் விண்ணிற்கு செல்லும் மனிதர்கள் - ககன்யான் திட்டத்தில் புதிய மைல்கல்லை எட்டி இஸ்ரோ சாதனை

சி.இ.20 கிரையோஜெனிக் இன்ஜினின் உந்துதல் திறன் C32 மேல் நிலைக்கு அதிகரிக்கப்பட்டு நடத்தப்பட்ட சோதனை வெற்றிப் பெற்றதாக இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது.

கிரையோஜெனிக் இன்ஜின் சோதனை
கிரையோஜெனிக் இன்ஜின் சோதனை (ISRO)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 11, 2026 at 4:15 PM IST

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-BY இரா.மணிகண்டன்

திருநெல்வேலி: ககன்யான் திட்டத்தில் 2028-ம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் மனிதர்கள் விண்ணிற்கு அனுப்பப்படுவார்கள் என இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன் தெரிவித்துள்ளார்.

திருநெல்வேலி மாவட்டம் காவல்கிணறு மகேந்திரகிரி இஸ்ரோ மையத்தில் ராக்கெட்களை விண்ணில் செலுத்துவதற்கான கிரையோஜெனிக் இன்ஜின் (Cryogenic Engine) தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது. ஒவ்வொரு ராக்கெட் ஏவுதலுக்கு முன்பும், அதன் இன்ஜின் சோதனை பல்வேறு கட்டங்களாக நடத்தப்படும். அதன்படி, இந்த மையத்தில் கிரையோஜெனிக் இன்ஜினின் வடிவமைப்பு படிப்படியாக மேம்படுத்தப்பட்டு சோதனை நடைபெற்று வருகிறது.

மேம்படுத்தப்பட்ட கிரையோஜெனிக் இன்ஜினின் உந்துவிசை

அந்த வகையில், கடந்த செப்டம்பர் 9-ம் தேதி, எல்.வி.எம்.3 (LVM3) ராக்கெட்டில் பயன்படுத்தப்படும் சி.இ.20 கிரையோஜெனிக் இன்ஜினின் மேம்படுத்தப்பட்ட உந்துவிசையின் விமானப் பயண ஏற்பு சோதனை (Hot Test) வெற்றிக்கரமாக நடத்தப்பட்டதாக இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது.

கிரையோஜெனிக் இன்ஜின் சோதனை
கிரையோஜெனிக் இன்ஜின் சோதனை (ISRO)

மனிதர்களை விண்ணிற்கு அனுப்பும் ககன்யான் திட்டத்தில் இந்த இன்ஜின் பயன்படுத்தப்படும் நிலையில், அதிக எடையை கொண்டு செல்லும் வகையில் புதுபிக்கப்பட்ட இன்ஜினின் சோதனை வெற்றிப்பெற்றதன் மூலம் முக்கிய மைல்கல்லை இஸ்ரோ எட்டியுள்ளது.

இதுகுறித்து இஸ்ரோ வெளியிட்ட தகவலில், ]அதிக எடையை கொண்டு செல்லும் வகையில், சி.இ.20 கிரையோஜெனிக் இன்ஜினின் உந்துதல் திறன் C32 மேல் நிலைக்கு அதிகரிக்கப்பட்டு நடத்தப்பட்ட சோதனை அனைத்து கோணத்திலும் வெற்றியை கண்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. இதன் மூலம் இதனின் உந்துதல் திறன் 22 டன்னாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த சோதனையில் இன்ஜினின் செயல்பாடு, அதன் திறன் மற்றும் விண்ணில் செலுத்தும் பணிக்கான தயார்நிலை ஆகியவை பரிசோதிக்கப்பட்டன. சோதனையின்போது இன்ஜின் திட்டமிட்டபடி செயல்பட்டு வெற்றி பெற்றதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

குறிப்பாக ககன்யான் திட்டத்திற்கான C32 மேல் நிலைக்கு மேம்படுத்தப்பட்ட இந்த இன்ஜினில் பொருத்தப்பட்டுள்ள திரவ ஆக்சிஜன் (LOX) டேக்கின் அழுத்ததைக் கட்டுக்குள் வைத்திருக்க வடிவமைக்கப்பட்ட LOX Tank Pressurization Module என்பதும் வெற்றிக்கரமாக சோதனை செய்யப்பட்டது' என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த காலங்களில் எல்.வி.எம்.3 தொடர்பான சோதனைகள் பல வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்ட நிலையில், தற்போது நடைபெற்ற இந்த சோதனை, இன்ஜினின் இறுதி கட்ட சோதனை என கூறப்படுகிறது.

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2028இல் மனிதர்களை விண்வெளிக்கு அனுப்ப முடிவு

இதுகுறித்து இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன் ஈடிவி பாரத்திற்கு தொலைபேசியின் வாயிலாக பிரத்யேக பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர், ”ககன்யான் திட்டத்தை விரைந்து செயல்படுத்துவதற்கான அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறோம். ஏற்கனவே மகேந்திரகிரி இஸ்ரோ மையத்தில் ககன்யான் திட்டத்திற்கான பல்வேறு கட்ட இன்ஜின் சோதனைகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

தற்போது நடைபெற்ற இந்த சோதனை மனிதர்களை விண்ணுக்கு அனுப்பும் ராக்கெட் இன்ஜினுக்கான இறுதிக்கட்ட சோதனையாகும். ககன்யான் திட்டத்தில் மனிதர்களை விண்வெளிக்கு அனுப்புவதற்கு முன்பாக மூன்று ஆளில்லா விண்கலன்களை அனுப்பி சோதனை செய்ய இருக்கிறோம்.

அதில் முதல் விண்கலன் வரும் டிசம்பர் மாதம் இறுதியில் விண்ணில் செலுத்தப்படும். அதனைத் தொடர்ந்து, ஆறு மாதம் கழித்து இரண்டாவது விண்கலனும், அதற்கு பின்னர் மேலும் ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து மூன்றாவது விண்கலனும் விண்ணில் செலுத்தப்படும்.

இறுதியாக 2027 டிசம்பர் அல்லது 2028 தொடக்கத்தில் ககன்யான் திட்டத்தின் கீழ் மனிதர்கள் விண்வெளிக்கு அனுப்பப்படுவார்கள்” என்று தெரிவித்தார்.

மேலும், “மகேந்திரகிரி இஸ்ரோ மையத்தில் தற்போது திரவ இன்ஜின் மற்றும் மீத்தேன் இன்ஜின் சோதனைகளும் நடைபெற்று வருவது குறிப்பிடத்தக்க விஷயமாகும்” என்றார்.

மகேந்திரகிரி இஸ்ரோ மையத்தில் நடைபெற்ற இன்ஜின் சோதனை
மகேந்திரகிரி இஸ்ரோ மையத்தில் நடைபெற்ற இன்ஜின் சோதனை (ISRO)

ககன்யான் திட்டம் என்பது இந்தியாவின் கனவு திட்டமாகும். வல்லரசு நாடுகளுடன் போட்டி போடும் வகையில் இந்தியா முதன்முறையாக விண்ணிற்கு மனிதர்களை அனுப்ப இருக்கிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ் மூன்று இந்திய விண்வெளி வீரர்கள் விண்ணிற்கு அனுப்பப்பட்டு, மூன்று நாட்கள் அங்கு தங்கியபடி பல்வேறு சோதனைகளை மேற்கொண்டு, மீண்டும் பாதுகாப்பாக பூமியில் தரையிறக்கப்படுவார்கள்.

மனிதர்களை விண்வெளிக்கு அனுப்பி, இத்திட்டத்தில் வெற்றிப்பெறும் நோக்கில் பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை சோதனைகளை இஸ்ரோ செய்து வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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விண்ணிற்கு செல்லும் மனிதர்கள்
ககன்யான் திட்டம் இன்ஜின் சோதனை
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