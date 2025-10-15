ETV Bharat / technology

ஓய்வுபெறும் மைக்ரோசாப்ட் விண்டோஸ் 10! இலவசமாக 'Windows 11' அப்டேட் செய்வது எப்படி?

இந்தாண்டு முடியும் வரை விண்டோஸ் 10 இயங்குதளத்திற்கு பாதுகாப்புத் தொடர்பான புதுப்பிப்புகளை மைக்ரோசாப்ட் வழங்குவதாக உறுதி அளித்துள்ளது.

பிரதிநிதித்துவப் படம்
பிரதிநிதித்துவப் படம் (ETV Bharat Via Microsoft)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 15, 2025 at 1:43 PM IST

ஹைதராபாத்: மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தின் விண்டோஸ் 10 இயங்குதளத்திற்கான தொழில்நுட்ப ஆதரவை நிறுவனம் நிறுத்தியுள்ளது.

மக்களின் அன்றாட வாழ்வில் கலந்துவிட்ட கணினியின் முக்கியப் பங்காளியாக இருப்பது அதன் இயங்குதளம் ஆகும். அதிலும், விண்டோஸ் இயங்குதளம் மிகவும் பிரபலம். மக்களுக்கு எளிமையான வழிகளில் கணினியை அணுக, இவை சிறந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.

மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தின் விண்டோஸ் இயங்குதளம், ஒவ்வொரு ஆண்டும் பல மேம்படுத்தல்களுடன் வெளியாகிறது. அந்தவகையில், ஜூன் 15, 2010 அன்று அறிமுகம் செய்யப்பட்ட விண்டோஸ் 10 இயங்குதளத்திற்கு நிறுவனம் தனது தொழில்நுட்ப ஆதரவை நிறுத்துக்கொள்வதாக அறிவித்துள்ளது.

விண்டோஸ் 10 இயங்குதளம்
விண்டோஸ் 10 இயங்குதளம் (Microsoft)

எனினும், இந்தாண்டு முடியும் வரை பாதுகாப்புத் தொடர்பான புதுப்பிப்புகளை (அப்டேட்ஸ்) நிறுவனம் வழங்குவதாக உறுதி அளித்துள்ளது. இந்த சூழலில், பழைய விண்டோஸ் 10 இயங்குதளத்தை பயன்படுத்தும் நபர்கள், உடனடியாக விண்டோஸ் 11 பதிப்பிற்கு மாறுவது சிறந்ததாக வழியாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

அப்படி மாற விரும்பும் பயனர்கள், சில எளிய வழிமுறைகளை பின்பற்றி தங்கள் கணினியை விண்டோஸ் 11 பதிப்புக்கு மேம்படுத்திக் கொள்ள முடியும்; அதுவும் இலவசமாக!

முதலில் விண்டோஸ் 11 இயங்குதளத்தை நிறுவ, சில குறிப்பிட்ட கட்டமைப்புகள் நம் கணினியின் மூளையாக செயல்படும் சிபியு-வில் இருப்பது அவசியம். அவை என்ன என்பதை கீழ்வரும் அட்டவணையில் விரிவாகக் காணலாம்.

புராசஸர்

1GHz (ஜிகாஹெர்ட்ஸ்) அல்லது அதற்கு மேலாக இருக்க வேண்டும்

2 அல்லது அதற்கு மேலான கோர்களால் புராசஸர் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்

64-bit ஆதரவுள்ள புராசஸராக இருப்பது அவசியம்

ரேம்குறைந்தது 4ஜிபி
ஸ்டோரேஜ்குறைந்தது 64ஜிபி
கணினியின் ஃபெர்ம்வேர்UEFI, பாதுகாப்பான சிஸ்டம் பூட்டிங்கிற்கு இயந்ததாக இருக்க வேண்டும் (Secure Boot capable)
டிபிஎம் வெர்ஷன் (TPM Version)டிரஸ்டட் பிளாட்ஃபார்ம் மாடியூல் வெர்ஷன் 2.0 (Trusted Platform Module version 2.0)
கிராஃபிக்ஸ்WDDM 2.0 டிரைவருடன் டைரக்ட்-எக்ஸ் 12 (DirectX 12) அல்லது அதற்குப் பிந்தைய வெர்ஷனுடன் இணக்கமானதாக இருக்க வேண்டும்.
திரை720 பிக்சல் எச்டி தரத்துடன், 9 அங்குலம் அல்லது அதற்கு பெரியதாக இருப்பது அவசியம். மேலும் இது ஒரு கலர் பேனலுக்கு 8 பிட்ஸ் என்ற தரத்தில் இருக்க வேண்டும்.

முன்னதாக குறிப்பிடப்பட்ட ஃபெர்ம்வேர் என்பது கணினியின் ஹார்டுவேரை (வன்பொருள்) சீராகவும், திறம்படவும் செயல்பட உதவும் ஒரு வகையான மென்பொருள் ஆகும்.

விண்டோஸ் 10-இல் இருந்து விண்டோஸ் 11 அப்டேட் செய்வது எப்படி?

மேற்கூறப்பட்ட கட்டமைப்புகள் அனைத்தும் நம் கணினியில் இருந்தால், நாம் விண்டோஸ் 10 இயங்குதளத்தில் இருந்து விண்டோஸ் 11 இயங்குதளத்திற்கு நேரடியாக அப்டேட் செய்து கொள்ளலாம். அப்படி இல்லை என்றால், கணினியை புதிய தலைமுறைக்கு ஏற்றவாறு மாற்ற வேண்டும்.

இந்நிலையில், விண்டோஸ் 11 பதிப்புக்கு இலவசமாக எப்படி மாறுவது என்பதை கீழ்வரும் படிகள் வாயிலாகத் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

விண்டோஸ் 11 இயங்குதளத்தை பயன்படுத்தும் பெண் - சித்தரிக்கப்பட்ட படம்
விண்டோஸ் 11 இயங்குதளத்தை பயன்படுத்தும் பெண் - சித்தரிக்கப்பட்ட படம் (Microsoft)
  • செட்டிங்ஸைத் திறக்கவும் [Start > Settings > Update & Security > Windows Update]
  • ஏதேனும் அப்டேட்டுகள் இருக்கிறதா என்பதை அறிய [Check for updates] என்பதை கிளிக் செய்யவும்.
  • விண்டோஸ் 10-க்காக நிலுவையில் இருக்கும் அப்டேட்டுகளை நிறுவவும்.
  • இது முடிந்தவுடன் ‘விண்டோஸ் 11’ பதிப்பை நிறுவ வேண்டுமா என்று கேட்கப்படும்.
  • ஆம் என்றால், [Download and install] என்பதை கிளிக் செய்து உறுதி செய்யவும்.
  • மைக்ரோசாப்ட் உடனான உரிம ஒப்பந்தத்தை ஏற்க [Accept] என்பதை கிளிக் செய்தபின், [Install] எனும் ஆப்ஷனை கிளிக் செய்யவும்.
  • புதிய விண்டோஸ் 11 கணினியில் நிறுவப்பட்டதும், [Restart Now] என்ற ஆப்ஷனை தேர்வு செய்து, மாற்றங்களை கணினியில் நிறுவ அனுமதிக்கவும்.

விண்டோஸ் 11 அப்டேட் செய்வதற்கு முன் நினைவில் கொள்ள வேண்டியவை

பொதுவாக ஒரு இயங்குதளத்தின் மேம்பட்ட பதிப்பை கணினியில் நிறுவும்போது, லோக்கல் டிஸ்க் ‘C’ கோப்புறையில் தேவையான இடம் இருக்கிறதா [Settings>System>Storage] என்பதை உறுதி செய்து கொள்ளவும்.

இதையும் படிங்க: தரமான பட்ஜெட் மின்சார கார் - ரெனால்ட்டின் எலெக்ட்ரிக் க்விட் அறிமுகம்!

மேலும், டெஸ்க்டாப், டவுன்லோட்ஸ், டாக்குமென்ட்ஸ், பிக்சர்ஸ் போன்று லோக்கல் டிஸ்க் ‘C’ அல்லது ஏதேனும் முதன்மை கோப்புறையில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும் தரவுகளை சேமித்து வைப்பது அவசியம் ஆகும்.

