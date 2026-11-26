அதிக தூரம் பயணிக்க உதவும் பேட்டரி மின் வாகனம் - ஐஐடியுடன் இணைந்து ஹிந்துஸ்தான் ஜிங்க் நிறுவனம் அறிமுகம்
துத்தநாகம் மற்றும் சுற்றுப்புறக் காற்றில் உள்ள ஆக்ஸிஜன் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான வேதிவினை மூலம் இந்த மின்கலம், மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்கிறது. இதில், தீ விபத்து ஏற்படும் அபாயம் மிகவும் குறைவு.
Published : November 26, 2026 at 11:08 PM IST
சென்னை: அதிக தூரம் பயணிக்க உதவும் 1 kWh துத்தநாக-காற்று பேட்டரியுடன் கூடிய மின்சார வாகனத்தை சென்னை ஐஐடியுடன் இணைந்து ஹிந்துஸ்தான் ஜிங்க் நிறுவனம் அறிமுகம் செய்துள்ளது.
சென்னை ஐஐடியில் நடைபெற்ற எரிசக்தி உச்சி மாநாட்டில், இந்த மூன்று சக்கர மின்சார வாகனம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து ஹிந்துஸ்தான் ஜிங்க் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், "துத்தநாகத்தின் மிகுதியான இருப்பு, மறுசுழற்சி செய்யக்கூடிய தன்மை மற்றும் அதன் சாத்தியமான செலவு, பாதுகாப்பு நன்மைகள் ஆகியவை அடுத்த தலைமுறை மின்கலத் தொழில்நுட்பங்களுக்கு நம்பிக்கை அளிக்கும் உலோகமாக உள்ளது.
இந்தியாவின் மிகுதியான துத்தநாக வளங்கள், ஆற்றல் சேமிப்பில் உள்நாட்டுத் திறன்களை வலுப்படுத்தவும், நாட்டின் ஆற்றல் தன்னிறைவுப் பயணத்திற்கு ஆதரவளிக்கவும் குறிப்பிடத்தக்க வாய்ப்பை வழங்குகின்றன.
தற்போது அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள மின்சார வாகனம், இரட்டை மின்கல அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இதில், துத்தநாக-காற்று மின்கலம், வாகனத்தின் மொத்த எரிசக்தித் தேவையில் சுமார் 10 சதவீதம் ஆற்றலை சீராக வழங்குகிறது. தற்போதுள்ள லித்தியம்-அயன் பேட்டரி, வாகனத்தை வேகத்தை அதிகரிக்க செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதே நேரத்தில் துத்தநாக - காற்று மின்கலம், வாகனம் இயங்கும்போது சீரான ஆற்றலை வழங்குகிறது.
இந்த வளர்ச்சியானது, தற்போதுள்ள ஆற்றல் சேமிப்பு அமைப்புகளுக்குத் துணையாக துத்தநாகம் சார்ந்த மின்கலத் தொழில்நுட்பங்களின் ஆற்றலை வெளிப்படுத்துவதோடு, மின்சார வாகனப் பயன்பாட்டில் அவற்றின் பயன்பாட்டிற்கான புதிய சாத்தியக்கூறுகளையும் திறக்கிறது.
துத்தநாகம் மற்றும் சுற்றுப்புறக் காற்றில் உள்ள ஆக்ஸிஜன் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான வேதிவினை மூலம் இந்த மின்கலம், மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்கிறது. இதில், எளிதில் தீப்பற்றாத, நீர் சார்ந்த மின்பகுளி (எலக்ட்ரோலைட்) பயன்படுத்தப்படுவதால், தீ விபத்து ஏற்படும் அபாயம் மிகவும் குறைவு. இந்தியாவில் துத்தநாகம் தாராளமாகக் கிடைப்பதாலும், அதனை மறுசுழற்சி செய்ய முடியும் என்பதாலும் இறக்குமதியை சார்ந்திருப்பது குறையும்.
துத்தநாக-காற்று மின்கலங்கள், சுற்றியுள்ள காற்றில் இருந்து துத்தநாகம் மற்றும் ஆக்ஸிஜனைப் பயன்படுத்தி மின்சாரத்தை உருவாக்குகின்றன. எளிதில் தீப்பற்றாத, நீர் சார்ந்த மின்பகுளி மற்றும் ஏராளமாகக் கிடைக்கக்கூடிய, மறுசுழற்சி செய்யக்கூடிய உலோகம் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்துவதால், இந்தத் தொழில்நுட்பம் பாதுகாப்பானதாகவும், விலை மலிவானதாகவும், சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்புஏற்படுத்தாததாகவும், சாத்தியமான நன்மைகளை வழங்குகிறது. 2024-ல் தொடங்கப்பட்ட இந்தக் கூட்டு முயற்சி, தற்போது ஆய்வக அளவிலான ஆராய்ச்சியில் இருந்து, வாகன அளவிலான பயன்பாட்டிற்கு முன்னேறியுள்ளது" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி கூறும்பாேது, "ஹிந்துஸ்தான் ஜிங்க் நிறுவனத்தின் உடனான எங்கள் கூட்டு முயற்சி, இலக்கை நோக்கிய மற்றொரு முக்கியமான முயற்சி" என்று தெரிவித்தார்.
ஹிந்துஸ்தான் ஜிங்க் நிறுவனத்தின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி அமரேந்து பிரகாஷ் கூறும்போது, "இந்தியாவில் துத்தநாகம் அதிக அளவில் கிடைப்பதால், வளர்ச்சி அடைந்த பாரதம் (விக்சித் பாரத்) என்ற அரசின் தொலைநோக்குப் பார்வைக்கு பங்களிக்கும் உள்நாட்டு ஆற்றல் சேமிப்பு குறித்து ஆராய்வதற்கு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது" என்றார்.