2030-க்குள் ‘500 கோடி கிலோ’ அளவிற்கு பசுமை ஹைட்ரஜனை உருவாக்க திட்டம் - வழிகாட்டும் சென்னை ஐஐடி ஆய்வறிக்கை!
இந்தியாவில் பசுமை ஹைட்ரஜன் உற்பத்தியை விரிவுபடுத்துவதற்கான விரிவான வழிமுறைகளை தங்கள் ஆராய்ச்சி வழங்குகிறது என சென்னை ஐஐடி பேராசிரியர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : December 16, 2025 at 4:39 PM IST
சென்னை: இந்தியாவில் பசுமை ஹைட்ரஜன் உற்பத்தியை அதிகரிக்க, விரிவான ஆய்வுகளை சென்னை ஐஐடி (IIT Madras) மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
2070-ஆம் ஆண்டிற்குள் கார்பன் உமிழ்வை சுழியம் என்ற அளவிற்கு கட்டுப்படுத்த, மத்திய அரசு திட்டங்களை வகுத்து வருகிறது. அதுமட்டுமில்லாமல், நிலக்கரி, கச்சா எண்ணெய் போன்ற புதைபடிவ எரிபொருள்கள் இல்லாத மின்சாரத்தை 50 விழுக்காடேனும் 2030-க்குள் எட்டிவிட வேண்டும் என அரசு மும்முரம் காட்டி வருகிறது.
இதற்காக, மத்திய அரசின் கீழ் இயங்கும் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகங்கள் முயற்சிகள் மேற்கொண்டு வருகின்றன. அந்த வகையில், சென்னை ஐஐடி-யும் பல கட்ட ஆய்வுகளை நடத்தி, தற்போது பசுமை ஹைட்ரஜன் உற்பத்திக்கான வழிகாட்டலை உருவாகியுள்ளது.
பசுமை ஹைட்ரஜன் எதிர்காலத்தில் கடுமையான கார்பன் உமிழ்வை கொண்டுள்ள கட்டுமான, போக்குவரத்து துறைகளில் பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், ஐஐடியின் வழிகாட்டல் தொடர்பான ஆய்வுக் கட்டுரைகள் இதன் ஆய்வுகளுக்கு உத்வேகத்தை வழங்கியுள்ளது.
அமெரிக்கன் கெமிக்கல் சொசைட்டியால் வெளியிடப்பட்ட புகழ்பெற்ற Energy & Fuels இதழில் இந்த ஆய்வுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. பீட்டர் வையாகி, ராம்பிரசாத் தெக்கேத்தில், முரளி அனந்தகுமார், பேராசிரியர் சத்யநாராயணன் சேஷாத்ரி ஆகியோர் இணைந்து இந்த ஆய்வு கட்டுரையை எழுதியுள்ளனர்.
முக்கியமாக, 2023 ஜனவரி மாதம் தொடங்கப்பட்ட இந்தியாவின் பசுமை ஹைட்ரஜன் திட்டத்தின்படி, 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் ஆண்டுக்கு 5 மில்லியன் மெட்ரிக் டன் (500 கோடி கிலோ) பசுமை ஹைட்ரஜனை உற்பத்தி செய்ய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
பசுமை ஹைட்ரஜன் என்றால் என்ன?
நீரில் H2O எனும் மூலக்கூறு உள்ளது. அதன் கூறுகளான ஹைட்ரஜன் (H₂) மற்றும் ஆக்ஸிஜனை (O₂) பிரித்து மின்சாரத்தை உருவாக்குவதே பசுமை ஹைட்ரஜனின் முக்கிய செயல்பாடு. இந்த முறை ‘எலெட்ரோலைசிஸ்’ எனும் வேதியல் பெயரில் அழைக்கப்படுகிறது.
சென்னை ஐஐடியின் வழிகாட்டுதல் வரைபடத்தில், மின்வாய் (anode) மற்றும் எதிர்மின்வாய் (cathode) நேரெதிர் திசையில் இருக்கிறது. இவற்றின் இடையே புரோட்டான் அமைப்பு வைத்து, நீரை மின்வாய் வழியாக செலுத்தி, எதிர்மின்வாய் வழியாக ஹைட்ரஜன் தனியாகப் பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது.
நீரை மட்டுமே பெரும் ஆதாரமாகக் கொண்டிருக்கும் இந்த தொழில்நுட்பத்திற்கு சிறிதளவு மின்சாரமும் தேவைப்படும். ஆனால், இவற்றின் கார்பன் உமிழ்வு ஏறக்குறைய சுழியம் அளவு என்பது ஆச்சரியமளிக்கும் ஒன்றாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
பசுமை ஹைட்ரஜன் வகைபாடு
இது தொடர்பாக பேசிய சென்னை ஐஐடி ஆராய்ச்சி அறிஞ பீட்டர் வையாகி, “புரோட்டான் கடத்தி அமைப்பு (Proton-Exchange Membrance - PEM) மூலமாக ஆராய்ச்சியில் கவனம் செலுத்தி வருகிறோம். புரோட்டான் அமைப்பு பழைய எலெக்ட்ரோலைசிஸ் முறைகளை விட மிகவும் திறமையானவை. அத்துடன் அதிக அளவு ஹைட்ரஜனை உற்பத்தி செய்வதற்கு மிகவும் பொருத்தமானவை. இந்தியாவின் சுத்தமான எரிசக்தி உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் திட்டங்களுக்கு ஏற்றதாக இவை அமைகின்றன,” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
பசுமை ஹைட்ரஜன் எவ்வாறு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது என்று வகைப்படுத்தவும் சென்னை ஐஐடி வழிகாட்டியுள்ளது. அனைத்து ஹைட்ரஜனும் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலில் இருந்து உற்பத்தி செய்யப்பட்டாலும் கூட, தொழில்நுட்பத்தில் ஏற்படும் மாறுபாடுகள் காரணமாக மாறுபட்ட கார்பன் உமிழ்வை கொண்டுள்ளன. எனவே, அதை வகைப்படுத்த பிளாட்டினம், தங்கம், வெள்ளி, மற்றும் வெண்கலம் போன்ற வகைப்பாடு முறையை பயன்படுத்தலாம் என சென்னை ஐஐடி பரிந்துரைத்துள்ளது.
|இதையும் படிங்க: இனி தேடுவது சுலபம்: ‘டிஸ்கோ’ பயன்பாட்டை அறிமுகம் செய்த கூகுள்!
இந்த ஆராய்ச்சி குறித்து சென்னை ஐஐடியின் எரிசக்திக் கூட்டமைப்பின் தலைவரான பேராசிரியர் சத்யநாராயணன் சேஷாத்ரி பேசுகையில், இந்தியாவில் பசுமை ஹைட்ரஜன் உற்பத்தியை விரிவுபடுத்துவதற்கான வழிமுறைகளை எங்கள் ஆராய்ச்சி வழங்குகிறது என்று தெரிவித்துள்ளார்.