'GTA 6' கேம் வெளியான முதல் 24 மணிநேரத்தில் சுமார் ரூ. 35,000 கோடிக்கு மேல் வருவாய் பெற்று சாதனை
ஜிடிஏ 6 கேமின் ஸ்டாண்டர்ட் வெர்ஷனை (GTA Standard version) பதிவிறக்கம் செய்ய ரூ. 5,999, அல்டிமேட் வெர்ஷனை பதிவிறக்கம் செய்ய ரூ. 7,499 கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது
Published : November 21, 2026 at 5:29 PM IST
சென்னை: உலகளவில் ஜி.டி.ஏ 6 (GTA 6) வீடியோ கேம் வெளியான முதல் 24 மணிநேரத்தில் ரூ. 35,099 கோடி (3.79 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்) வருவாயை ஈட்டி சாதனை படைத்துள்ளது.
கடந்த 1997ஆம் ஆண்டு ராக்ஸ்டார் நார்த் என்ற நிறுவனம் ஜி.டி.ஏ (Grand theft auto) என்ற வீடியோ கேமை உருவாக்கியது. அமெரிக்காவில், ஒரு சாமானிய மனிதர் பணம் சம்பாதிப்பதற்காக பல்வேறு குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுகிறார். அதன்மூலம் காவல்துறையினரிடம் இருந்து தப்பித்து செல்வம் செழிப்புமிக்க கேங்ஸ்டராக உருவாகிறார்.
இந்த கற்பனை கதையை ஆக்ஷன் மற்றும் சாகசங்கள் கொண்ட கேமாக ஜி.டி.ஏ உருவாக்கப்பட்டது. இந்த கேம் பல சவால் நிறைந்த நிலைகள் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், இந்த கேமை விளையாடுவோர் சீட் கோட்கள் (Cheat codes) மூலம் ஹீரோ போன்று சாகசங்கள் செய்யலாம். ஹெலிகாப்டரில் பறப்பது, ஆக்ரோஷமாக சண்டையிடுவது உள்ளிட்ட சாகசங்களில் ஈடுபடலாம்.
முதல் வெர்ஷன் ஜிடிஏ கேமை தொடர்ந்து 2001, 2008, 2013-ஆம் ஆண்டுகளில் அடுத்தடுத்த கேம் வெர்ஷன்கள் வெளியானது. இதில் ஜி.டி.ஏ வைஸ் சிட்டி (Vice city) வெளியான வெர்ஷன்களில் மிகவும் பிரபலமானது. 90ஸ் தலைமுறையினருக்கு பிடித்தமான கேமாக ஜி.டி.ஏ வைஸ் சிட்டி இருந்தது.
ஜி.டி.ஏ 6 ஸ்டாண்டர்டு வெர்ஷன்
ஜி.டி.ஏ கேமில் வரும் சீட் கோட்கள் இன்றளவும் 90ஸ் தலைமுறையினர் நினைவில் வைத்து கொள்ளும் அளவிற்கு அவர்களுக்கு விருப்பமான கேமாக உள்ளது. இந்நிலையில், அமெரிக்காவின் ராக்ஸ்டார் கேம்ஸ் நிறுவனம் ஜிடிஏ புதிய வெர்ஷன் ‘ஜிடிஏ 6’ விடியோ கேம் புதிய பரிணாமத்தில் உருவாக்கியுள்ளது.
இந்த வீடியோ கேம் தற்போதைய காலத்திற்கு ஏற்றவாறு மேம்படுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்பத்துடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஜி.டி.ஏ 6 கேமின் ஸ்டாண்டர்டு வெர்ஷனை (GTA Standard version) பதிவிறக்கம் செய்ய ரூ. 5,999, அல்டிமேட் வெர்ஷனை பதிவிறக்கம் செய்ய ரூ. 7,499 கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
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இந்த கேமை பிளே ஸ்டேஷன் 5, பிளே ஸ்டேஷன் 5 ப்ரோ ஆகியவற்றில் விளையாடலாம். கணினியில் விளையடும் வகையிலான ஜிடிஏ 6 கேம் அடுத்த ஆண்டு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. லியோனாடோ என்ற ஊரில் லூசியா கமினோஸ் மற்றும் ஜேசன் டுவல் என்ற ஜோடி, குற்றச் செயல்கள் செய்து, சட்டத்தில் இருந்து எப்படி தப்பிக்கின்றனர் என்ற கற்பனை கதை ஜி.டி.ஏ 6 கேமாக உருவாகியுள்ளது.
இந்நிலையில் ஜி.டி.ஏ 6 வீடியோ கேம் கடந்த 19ஆம் தேதி வெளியான நிலையில், முதல் நாளில் பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்டதன் மூலம் ரூ. 35,000 கோடிக்கு மேல் வருவாயை பெற்றுள்ளது. இந்த கேம் வெளியான முதல் நாளில், முன்பதிவு மற்றும் பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்டதன் மூலம் 227 கோடி பெற்றுள்ளது.