அதென்ன கிரீன் அமோனியா எஞ்சின்..? வாகன உலகில் புரட்சியை ஏற்படுத்த வரும் 'ஹெவி வெயிட் சாம்பியன்'!

மேலை நாடுகளில் கடல் போக்குவரத்து, ரயில் மற்றும் விமான போக்குவரத்துகளில் மாற்று எரிபொருளாக கிரீன் அம்மோனியா பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

கிரீன் அமோனியா எஞ்சின் இயக்கம் குறித்த விளக்கப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 10, 2026 at 9:33 PM IST

3 Min Read
BY - செ. சிவக்குமார்

சென்னை: கிரீன் அமோனியா எஞ்சின் 'ஹெவி வெயிட் சாம்பியன்' போன்றது. இந்த எஞ்சின் 24 மணி நேரம் ஓடும் திறன் கொண்டது. மேலும் 1000 கி.மீ தாண்டி நில்லாமல் ஓடும் வல்லமை பெற்றது. இன்று நமக்கு தேவை ‘எஞ்சின் இல்லாத எதிர்காலம்’ அல்ல; புகை இல்லாத எஞ்சின்’தான். கிரீன் அமோனியா எஞ்சின் அந்த இடத்தை பூர்த்தி செய்யும்'' என்று எரிபொருள் நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

ஒரு காலத்தில் புகையும், சத்தமுமாக இருந்த எஞ்சின்கள், காலநிலை மாற்றத்தை கருத்தில் கொண்டு பல்வேறு பரிமாணங்களை கண்டுள்ளது. அந்த வகையில், வாகனங்களில் பயன்படுத்தக்கூடிய என்ஜின்கள் பல வகை உண்டு. பெட்ரோல் இன்ஜின், டீசல் இன்ஜின், சி.என்.ஜி, எலக்ட்ரிக், EV எஞ்சின், திரவ நைட்ரஜன் எஞ்சின் என பல்வேறு வகையான என்ஜின்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த வரிசையில் கிரீன் அம்மோனியா என்ஜின் இடம்பெறவுள்ளது.

நாட்டில் அதிகரித்து வரும் வாகன பயன்பாட்டையும், எதிர்கால சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த வகையிலும் தயாரிக்கப்படவுள்ள இந்த கிரீன் அம்மோனியா என்ஜின் குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

வேளாண் உரங்களிலும், சுத்திகரிப்பு பொருட்களிலும் பல ஆண்டுகளாக பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வேதியியல் பொருள் அமோனியா. ஆனால் கிரீன் அமோனியா என்பது நைட்ரஜன் மற்றும் ஹைட்ரஜன் இணைந்து உருவாகும் ஒரு வேதியியல் சேர்மம் ஆகும். இதில் பயன்படுத்தப்படும் ஹைட்ரஜன், காற்றாற்றல் அல்லது சூரிய ஆற்றலில் இருந்து எடுக்கப்படுவதால் அதன் உற்பத்தியிலும், பயன்பாட்டிலும் பூஜ்ஜிய கார்பன் உமிழ்வு காணப்படுகிறது.

புகை மற்றும் கார்பன் பதிலாக நீராவி மட்டுமே வெளியேறுவது குறித்த விளக்கப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஆகையால் இது புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலைப் பயன்படுத்தி உற்பத்தி செய்யப்படும் ஒரு வகை சுத்தமான எரிபொருள் ஆகும். இந்நிலையில், கிரீன் அம்மோனியா என்ஜின் குறித்து சர்வதேச பொதுப்போக்குவரத்து மற்றும் மாற்று எரிபொருள் நிபுணர், முனைவர் வளவன் அமுதன் ஈடிவி பாரத் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு அளித்த பதில்கள் பின்வருவன.

வாகனங்களில் கிரீன் அமோனியா என்ஜின் எவ்வாறு இயக்கப்படுகிறது?

அமோனியா எளிதில் தானாக எரியும் தன்மை இல்லாததால், கிரீன் அமோனியா என்ஜின் 'ஸ்பார்க் இக்னீஷியன்' முறையில் இயங்குகிறது. ஆகையால் சிறிதளவு டீசல் அல்லது ஹைட்ரஜனை, ஆரம்ப எரியூட்டலாக பயன்படுத்தி இரட்டை எரிபொருள் கலவை கொண்ட 'கம்ப்ரெஷன் இக்னீஷியன்' முறையில் கிரீன் அமோனியா இன்ஜின் இயங்கும். இந்த என்ஜினில் டீசலுக்கு மாற்றாக அமோனியா எரிபொருள் செலுத்தப்பட்டு வாகனங்கள் இயக்கப்படுகிறது.

கிரீன் அமோனியா எஞ்சின் குறித்த கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கிரீன் அமோனியா என்ஜின் இயக்கப்படும் பொழுது வாகனங்களின் டைல் பைப் வழியாக, புகை மற்றும் கார்பனுக்கு (CO2) மாற்றாக நைட்ரஜன் மற்றும் நீராவி மட்டுமே வெளியேறும். சுருக்கமாக சொன்னால் பிஸ்டன், கிராங்க் ஷாஃப்ட், வால்வ் ட்ரெயின் போன்றவை எல்லாம் பழையபடியே செயல்படும். ஆனால் கிரீன் அமோனியா இஞ்சினில் எரிபொருள் சிந்தனை மட்டும் புதியது.

கிரீன் அமோனியா இன்ஜின் பாதுகாப்பானதா?

பொதுவாக வாகனங்களில் பயன்படுத்தப்படும் பெட்ரோல், டீசல், சிஎன்ஜி ஆகியவற்றில் ஆபத்துகள் இருப்பினும், அதனை நாம் பாதுகாப்பான முறையில் பயன்படுத்தி வருகிறோம். அந்த வகையில், கிரீன் அமோனியா எஞ்சினையும் நாம் பாதுகாப்பான முறையில் கையாளுவது அவசியம். சென்சார், ஆட்டோ கட்-ஆஃப், காற்றோட்ட வடிவமைப்பு போன்றவற்றை முறையாக பின்பற்றுவதாலும், வெளிப்படையான விதிமுறைகள், பொது பாதுகாப்பு பயிற்சி, பயிற்சி பெற்ற ஓட்டுநர் ஆகியவற்றால் கிரீன் அமோனியா எஞ்சினை பாதுகாப்பாக பயன்படுத்த முடியும்.

இயந்திர பரிசோதனை வசதி குறித்த படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மின்சார வாகனங்களுக்கு போட்டியாக கிரீன் அமோனியா எஞ்சின் வருகிறதா?

மின்சார வாகனம் இலகுரக வீரன் போன்றது. கிரீன் அமோனியா எஞ்சின் ஹெவி வெயிட் சாம்பியன் போன்றது. இந்த எஞ்சின் 24 மணி நேரம் ஓடும் திறன் கொண்டது. மேலும் 1000 கி.மீ தாண்டி நில்லாமல் ஓடும் வல்லமை பெற்றது. ஒப்பீட்டளவில் இதுபோன்று செயல்பட, மின்சார வாகனம் இன்னும் தயாராகவில்லை. மேலும் அமோனியா சென்சிங், லீக் டிடெக்ஷன், செயற்கை நுண்ணறிவு அடிப்படையிலான கம்பியூஷன் கண்ட்ரோல் (AI Based Combustion Control ) ஆகியவற்றின் மூலம் இந்த எஞ்சின் மெக்கானிக்கல் மட்டும் அல்ல, டிஜிட்டல் கம்பியூஷன் யூனிட்டாகவும் மாறும் சாத்தியம் உடையது. மின்சார வாகனமும் சக போட்டியாளர்தான். ஆனால் மின்சாரம் ஓடும் இடத்தில் கிரீன் அமோனியாவிற்கும், கிரீன் அமோனியா உள்ள இடத்தில் மின்சாரத்திற்கும் தேவை என்பதே இல்லை.

கிரீன் அமோனியா எஞ்சினை இந்தியா வரவேற்கிறதா?

ஆம். நம்மிடம் சூரிய ஆற்றல் மற்றும் காற்றாற்றல் உள்ளது. மேலும், ஏற்றுமதி செய்ய நம்மிடம் நிறைய துறைமுகங்கள் உள்ளன. கிரீன் அமோனியா தயாரிப்பதற்க்கான அடிப்படை கட்டமைப்புகளை எல்லாம் இந்தியா கொண்டுள்ளது. இந்தியா தவிர்த்து ஜப்பான், ஆஸ்திரேலியா, சீனா, தென் கொரியா, பெல்ஜியம், சுவிட்சர்லாந்து, பின்லாந்து போன்ற மேலை நாடுகளில் கடல் போக்குவரத்து, ரயில் மற்றும் விமான போக்குவரத்துகளில் மாற்று எரிபொருளாக கிரீன் அம்மோனியா பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

இயந்திர பரிசோதனை வசதி குறித்த படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதை இந்தியாவில் பயன்படுத்துவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன?

இந்தியாவில் அரசு பேருந்து, துறைமுக வாகனங்கள், ரயிலுக்கான ஜெனரேட்டர்கள் ஆகியவைதான் கிரீன் அமோனியா என்ஜின் பயன்படுத்துவதற்கான மூன்று முதல் கதவுகள். இருசக்கரம், கார் ஆகியவற்றில் கிரீன் அமோனியா எஞ்சின் பயன்படுத்த இன்னும் நாட்கள் எடுக்கும்.

கிரீன் அமோனியாவை பயன்படுத்துவதால் கிராமத்தில் உற்பத்தி, நகரத்தில் பயன்பாடு, பெட்ரோலிய இறக்குமதி குறைப்பு ஆகிய மூன்று பிரச்சினைகளுக்கும் ஒரே தீர்வு கிடைக்கும். மேலும் கிரீன் அமோனியா எஞ்சின் நகர காற்றை சுத்தமாக்கும், எரிபொருள் இறக்குமதி செலவைக் குறைக்கும், அரசுப் போக்குவரத்து செலவை கட்டுப்படுத்தும். இதெல்லாம் சேர்ந்து பாமரனின் பணம், உடல் நலம், வாழ்க்கை ஆகிய மூன்றையும் மாற்றும்.

கிரீன் அமோனியா எஞ்சின் பயன்பாடுகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கிரீன் அமோனியா எஞ்சினுக்கு இந்திய வாகன சட்டத்தில் அங்கீகாரம் கிடைக்குமா?

சட்டம் எரிபொருளை தடுக்காது. அபாயத்தைதான் தடுக்கிறது. கிரீன் அமோனியா எஞ்சின் பாதுகாப்பு, உமிழ்வு மற்றும் வாகன கட்டமைப்பு (Safety, Emissions, Vehicle structure) கொண்டதாகும். இதை நிரூபித்தால், சட்டம் தடையல்ல அது வழிகாட்டியாக அமையும். இந்தியா இதற்கான கதவை மூடவில்லை. அறிமுக செயல்பாட்டில் தான் இருந்து வருகிறது.

இன்று நமக்கு தேவை ‘எஞ்சின் இல்லாத எதிர்காலம்’ அல்ல; புகை இல்லாத எஞ்சின்’தான். கிரீன் அமோனியா எஞ்சின் அந்த இடத்தை பூர்த்தி செய்யும். இது நாளைக்கே எல்லா வாகனங்களிலும் நடைமுறைக்கு வரவில்லை என்றாலும், கனரக உலகத்தில் கார்பனை குறைக்கும் போட்டியில் பெரிய மைல் கல்லாக அமையும்'' என்றார்.

