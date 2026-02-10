ஏஐ மூலம் போலி வீடியோக்கள்; சமூக வலைதளங்களுக்கு கடிவாளம் போட்ட மத்திய அரசு
ஏஐ மூலம் உருவாக்கப்பட்ட போலி வீடியோக்கள், புகைப்படங்கள், ஆடியோக்களை (டீப் ஃபேக்) அரசு அல்லது நீதிமன்றங்கள் கண்டறிந்து தடை செய்ய உத்தரவிட்டால், அவற்றை 3 மணி நேரத்தில் அகற்ற வேண்டும்.
Published : February 10, 2026 at 8:52 PM IST
புதுடெல்லி: ஏஐ மூலம் போலி வீடியோக்கள், புகைப்படங்கள் உருவாக்கப்படுவதை தடுக்கும் நோக்கில் மத்திய அரசு சமூக வலைதளங்களுக்கு கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது.
இன்றைய நவீன சமூகத்திற்கு தகவல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி பெரும் அளவில் பொருளாதாரம், தொழில்நுட்பரீதியாக பெரும் பங்களிப்பை கொடுத்து வருகிறது என்றாலும், அதற்கு சிறிதும் குறைவில்லாமல் வேறு பல பிரச்சனைகளும் ஏற்பட்டு வருகின்றன. அதில் முக்கிய பிரச்சனையாக இருப்பது 'டீப் ஃபேக்' என சொல்லப்படும் ஏஐ-ஆல் உருவாக்கப்படும் வீடியோக்கள் மற்றும் புகைப்படங்கள்.
நினைத்த நேரத்தில் எவ்வளவு பெரிய பிரபலத்தையும் நம் அருகில் நிற்பதை போன்று ஏஐ-க்களால் சில விநாடிகளில் புகைப்படங்களாகவோ அல்லது வீடியோக்களாகவோ மாற்றித் தர முடியும். ஆரம்பத்தில் இதை தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் உச்சகட்டம் என்று பலரும் பாராட்டு தெரிவித்த நிலையில், அடுத்தடுத்த நாட்களில் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி பொய்யான மற்றும் ஆபாச புகைப்படங்கள் மிக எளிதாக தயாரிக்கப்பட்டு சமூக வலைதளங்களில் சிலரால் பகிரப்பட்டு வந்தன. இதனால் ஏஐ தொழில்நுட்பம் மீதான அச்சம் பொதுமக்களுக்கு ஏற்பட்டது.
இது தொடர்பாக நீதிமன்றத்திலும் பல்வேறு வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. நீதிமன்றமும் சமூக ஊடகங்களுக்கு அடிக்கடி கடுமையான எச்சரிக்கைகளை வழங்கி வருகின்றன. குறிப்பாக, இந்திய சட்ட திட்டங்களை சமூக ஊடகங்களால் பின்பற்ற முடியவில்லை என்றால் இந்தியாவில் இருந்து வெளியேறி விடுங்கள் என்றும் சில நாட்களுக்கு முன்பு, ஒரு வழக்கில் சமூக வலைதளங்களுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் கடுமையான எச்சரிக்கையை விடுத்திருந்தது.
இதனிடையே, ஏஐ தொழில்நுட்பத்தால் செயற்கையாக உருவாக்கப்படும் உள்ளடக்கத்தை முறையாக வரையறுக்கும் தகவல் தொழில்நுட்ப விதிகள், 2021-ல் மத்திய அரசு பல்வேறு திருத்தங்களை கொண்டு வந்துள்ளது. இந்த புதிய விதியில் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி சமூக ஊடங்கங்களில் பரப்பப்படும் வரம்பற்ற போலி செய்தி, புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களுக்கு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதில், ஏஐ மூலம் உருவாக்கப்பட்ட போலி வீடியோக்கள், புகைப்படங்கள், ஆடியோக்களை (டீப் ஃபேக்) அரசு அல்லது நீதிமன்றங்கள் கண்டறிந்து தடை செய்ய உத்தரவிட்டால், அவற்றை 3 மணி நேரங்களில் அகற்ற வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது. முன்பு 36 மணி நேரம் காலக்கெடு வழங்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது அது 3 மணி நேரமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏஐ-ஆல் உருவாக்கப்பட்ட எந்த வகையான தகவலும், மக்களுக்கு புரியும் வகையில், 'இது ஏஐ-ஆல் உருவாக்கப்பட்டது' என்று லேபிள் மூலம் குறிப்பிட வேண்டும். இந்த லேபிளை மறைக்கவோ அல்லது அகற்றவோ பயனருக்கு அனுமதிக்கக் கூடாது. இதனால், பயனர்கள் தகவல் உண்மையானதா? அல்லது போலியானதா? என்பதை எளிதில் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் மோசடி, போலி ஆவணங்கள், பாலியல் துன்புறுத்தல், குழந்தைகள் துன்புறுத்தல், ஆள் மாறாட்டம், ஆயுதங்கள் அல்லது சட்டவிரோத செயல்களுடன் தொடர்புடைய ஏஐ உள்ளடக்கத்தை தானாகவே தடுக்கும் தொழில்நுட்பத்தை சமூக வலைத்தள நிறுவனங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும். ஏஐ மூலம் உருவாக்கப்படும் போலி தகவல்கள் சட்ட விரோத உள்ளக்கத்தை போலவே கருத்தப்படும் என்றும் புதிய விதியில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய விதிகள் மூலம் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி பரப்பப்படும் பொய் செய்திகள் மட்டுப்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.