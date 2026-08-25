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ராணுவத்துக்கு தேவையான ஏவுகணைகள்: தனியார் நிறுவனங்களும் தயாரிக்க மத்திய அரசு ஒப்புதல்

இதன் மூலம் டிஆர்டிஓ-விடம் இருந்து ஏவுகணை தொழில்நுட்பங்களை பெற்று, தனியார் நிறுவனங்களும் இனி ஏவுகணைகளை தயாரித்து இந்திய ராணுவத்துக்கு வழங்கும்.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 25, 2026 at 11:23 PM IST

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புதுடெல்லி: இந்திய ராணுவத்துக்கு தேவையான ஏவுகணைகளை, உள்நாட்டை சேர்ந்த பாதுகாப்பு நிறுவனங்கள் (தனியார் நிறுவனங்கள் உட்பட) தயாரித்து வழங்குவதற்கான ஒப்புதலை பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வழங்கியுள்ளார்.

அதன்படி, பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனம் (DRDO) உருவாக்கிக் கொடுக்கும் தொழில்நுட்பங்களை அடிப்படையாக கொண்டு இந்திய பாதுகாப்பு நிறுவனங்கள் இனி ஏவுகணைகளை தயாரிக்கும்.

ஒருகாலத்தில் இந்திய ராணுவத்துக்கு தேவையான ஆயுதங்கள் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு தளவாடங்கள் அனைத்தையும் வெளிநாடுகளில் இருந்தே இறக்குமதி செய்யப்பட்டு வந்தன.

ஆனால், அண்மைக்காலமாக இந்தியாவிலேயே ஆயுதங்களும், தளவாடங்களும் தயார் செய்யப்பட்டு, ராணுவத்துக்கு வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. நமது ராணுவத்தின் தேவைக்கு போக, எஞ்சியுள்ள ஆயுதங்களும், தளவாடங்களும் பிற நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன.

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இதுபோன்ற ஆயுத தளவாடங்கள் டிஆர்டிஓ அமைப்பாலும், இந்துஸ்தான் ஏரோனட்டிஸ் லிமிடெட் உள்ளிட்ட பொதுத்துறை பாதுகாப்பு நிறுவனங்களாலும் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இந்நிலையில், இந்த ஆயுதம் மற்றும் பாதுகாப்பு தளவாடங்கள் உற்பத்தியில் இந்தியாவை சேர்ந்த தனியார் பாதுகாப்பு நிறுவனங்களையும் ஈடுபடுத்த மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது.

இதன் முதற்கட்டமாக, பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனம் (டிஆர்டிஓ) உருவாக்கும் ஏவுகணை தொழிநுட்பங்களை (Missile Technologies), இந்தியாவை சேர்ந்த தனியார் பாதுகாப்பு நிறுவனங்களுக்கு வழங்குவதற்கு பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சகம் ஒப்புதல் அளித்திருக்கிறது.

இதன் மூலம் டிஆர்டிஓ-விடம் இருந்து ஏவுகணை தொழில்நுட்பங்களை பெற்று, தனியார் நிறுவனங்களும் இனி ஏவுகணைகளை தயாரித்து இந்திய ராணுவத்துக்கு வழங்கும். மேலும், இந்த ஏவுகணை உற்பத்தியில் ஆயிரக்கணக்கான சிறு, குறு நிறுவனங்களும் பலன் அடையும் என பாதுகாப்பு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

அதாவது, ஒரு பெரிய நிறுவனத்தால் தன்னந்தனியாக ஒரு ஏவுகணையை உருவாக்க முடியாது. ஏவுகணைக்கு தேவையான எலக்ட்ரானிக் பொருட்கள், சென்சார்கள், மென்பொருள் என பல விஷயங்கள் தேவைப்படும்.

அவற்றை தயாரிக்க இந்தியாவை சேர்ந்த சிறு, குறு நிறுவனங்களுக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். இதனால் அந்த நிறுவனங்களின் பொருளாதார வளர்ச்சியும் மேம்படும்.

இந்த நடவடிக்கையின் மூலமாக ஏவுகணைகள் உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுக்கு இந்திய ராணுவம் நீண்டகாலம் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்படாது. இதனால் ராணுவத்தின் பலம் அதிகரிக்கும். அத்துடன், இந்திய பாதுகாப்பு நிறுவனங்களின் திறனும் மேம்படுத்தப்படும் என பாதுகாப்பு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

முன்னதாக, மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி, 2025-26-ம் நிதியாண்டில் மட்டும் இந்தியாவின் உள்நாட்டு ஆயுத தளவாட உற்பத்தியின் மதிப்பு ரூ.1.78 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. இது, இதுவரை இல்லாத அளவாகும்.

அதேபோல, நடப்பு நிதியாண்டில் உள்நாட்டிலேயே உற்பத்தி செய்யப்படும் ஆயுத தளவாடங்களின் ஏற்றுமதி மூலம் ரூ.38,424 கோடி கிடைக்கப் பெற்றுள்ளது. இது, 2013-14-ம் நிதியாண்டில் வெறும் ரூ.686 கோடியாக இருந்தது என அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

இந்திய ராணுவம்
ஏவுகணைகள்
தனியார் நிறுவனங்கள்
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