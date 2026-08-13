புதிய கூகுள் பிக்சல் 11 சீரிஸ் இந்தியாவில் அறிமுகம்| ஆரம்ப விலை என்ன தெரியுமா?
கூகுள் நிறுவனம் பிக்சல் 11 சீரிஸ் செல்போனை போலவே அதன் பிக்சல் வாட்ச் 5 (Pixel Watch 5) மற்றும் பிக்சல் டேக் (Pixel Tag) ஆகியவற்றையும் இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்துள்ளது.
Published : August 13, 2026 at 5:47 PM IST
ஹைதராபாத்: புதிய தலைமுறை பிக்சல் 11 சீரிஸ் (Pixel 11 Series) செல்போன்களை கூகுள் (Google) நிறுவனம் இந்தியாவில் விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்துள்ளது.
பிக்சல் 11 (Pixel 11), பிக்சல் 11 ப்ரோ (Pixel 11 Pro), பிக்சல் 11 ப்ரோ எக்ஸ்எல் (Pixel 11 Pro XL) மற்றும் பிக்சல் 11 ப்ரோ ஃபோல்டு (Pixel 11 Pro Fold) ஆகிய மாடல்களை உள்ளடக்கியதே இந்த பிக்சல் 11 சீரிஸ் ஆகும். இவற்றையே கூகுள் தற்போது இந்தியாவில் விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்துள்ளது.
இதில், பிக்சல் 11 ப்ரோ ஃபோல்டு மடிக்கும் வசதிக் கொண்ட செல்போன் ஆகும். மேலும், உயர்நிலை தேர்வுகளாக அறியப்படும் பிக்சல் 11 ப்ரோ மற்றும் பிக்சல் 11 ப்ரோ எக்ஸ்எல் ஆகியவற்றின் பின்பக்க பேனலில் குறிப்பிடத்தக்க சில மாற்றங்களை செய்து கூகுள் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
விலை விவரம்
கூகுள் பிக்சல் 11 ப்ரோ ஃபோல்ட் மாடலை தவிர மற்ற அனைத்திலும் இரண்டு விதமான ஸ்டோரேஜ் மற்றும் ரேம் ஆப்ஷன்களை கூகுள் வழங்குகிறது. 12 ஜிபி ரேம், 256 ஜிபி ஸ்டோரேஜ் மற்றும் 16 ஜிபி ரேம், 512 ஜிபி ஸ்டோரேஜ் ஆகிய ஆப்ஷன்களே அதில் வழங்கப்படுகின்றன. இவற்றின் முழு விலை விவரம் வருமாறு:
|மாடல்
|வேரியண்ட்
|விலை விபரம்
|பிக்சல் 11
|12GB + 256GB
|Rs 89,999
|16GB + 512GB
|Rs 1,04,999
|பிக்சல் 11 ப்ரோ
|12GB + 256GB
|Rs 1,19,999
|16GB + 512GB
|Rs 1,34,999
|பிக்சல் 11 ப்ரோ எக்ஸ்எல்
|12GB + 256GB
|Rs 1,34,999
|16GB + 512GB
|Rs 1,49,999
|பிக்சல் 11 ப்ரோ ஃபோல்ட்
|16GB + 512GB
|Rs 1,86,999
சலுகை மற்றும் எப்போது விற்பனைக்கு வரும்?
இந்த புதிய மாடல்களுக்கான ப்ரீ-புக்கிங் பணிகள் தற்போது தொடங்கி உள்ளன. அதே சமயம் இதன் விற்பனையை இம்மாதம் 20 ஆம் தேதி தொடங்க கூகுள் திட்டமிட்டுள்ளது. கூகுள் ஸ்டோர், ஃப்ளிப்கார்ட் உள்ளிட்ட தளங்களில் அது விற்பனைக்குக் கிடைக்கும் என கூகுள் தெரிவித்துள்ளது.
தொடர்ந்து வாடிக்கையாளர்களை இந்த செல்போன் பக்கம் ஈர்க்கும் விதமாக, எச்டிஎஃப்சி வங்கியின் கிரெடிட் கார்டை பயன்படுத்தி வாங்கும் போது ரூ. 10 ஆயிரம் வரை சலுகை கிடைக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுதவிர, 24 மாதங்கள் வரை வட்டியில்லாத இஎம்ஐ திட்டம், ரூ. 9 ஆயிரம் எக்ஸ்சேஞ்ஜ் போனஸ் ஆகியவற்றையும் கூகுள் அறிவித்துள்ளது. இவற்றுடன், புதிய கூகுள் பிக்சல் 11 சீரிஸ் செல்போனை வாங்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஆறு மாதங்களுக்கு கூகுள் ஏஐ ப்ரோ சந்தா இலவசமாக வழங்கப்பட உள்ளது.
From Gemini Intelligence to brand new camera features, explore a few can’t-miss updates from the new Pixel 11 family 🧵 #MadeByGoogle pic.twitter.com/eAJNxPTjKg— Google (@Google) August 12, 2026
சிறப்பம்சங்கள்
இந்த புதிய பிக்சல் 11 சீரிஸ் ஆன்ட்ராய்டு 11 ஓஎஸ் இயங்குதளத்தின் வாயிலாக இயங்குகிறது. இத்துடன், ஏழு ஆண்டுகளுக்கு ஓஎஸ் செக்யூரிட்டி, பிக்சல் டிராப் அப்டேட் ஆகியவற்றை வழங்க இருப்பதாக கூகுள் உறுதியளித்துள்ளது. மேலும், கூகுளின் புதிய டென்சர் ஜி6 ப்ராசஸர், டைட்டான் எம்3 செக்யூரிட்டி சிப்செட் ஆகியவற்றையும் இந்த புதிய சீரிஸில் கூகுள் வழங்கியுள்ளது.
கேமிராவை பொருத்தவரை பிக்சல் மாடலில் 48 மெகா பிக்சல், 13 மெகா பிக்சல் மற்றும் 10.8 மெகா பிக்சல் கேமிராக்கள் பின்பக்கத்திலும், 10.5 மெகா பிக்சல் கேமிரா முன் பக்கத்திலும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
அதேவேளை, பிக்சல் 11 ப்ரோ மற்றும் பிக்சல் 11 ப்ரோ எக்ஸ்எல் மாடல்களில் 50 மெகா பிக்சல், 48 மெகா பிக்சல் அல்ட்ரா வைடு மற்றும் 48 மெகா பிக்சல் டெலிஃபோட்டோ கேமிராக்கள் பின்பக்கத்திலும், 42 மெகா பிக்சல் கேமிரா முன் பக்கத்திலும் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இதேபோல், பிக்சல் 11 ப்ரோ ஃபோல்டு மாடலிலும் அதிக எண்ணிக்கையில் கேமிராக்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.
அந்த வகையில், பின் பக்கத்தில் 48 மெகாபிக்சல், 10.5 மெகாபிக்சல், 10.8 மெகாபிக்சல் கேமிராக்களும், முன்பக்கத்தில் இரண்டு 10 மெகாபிக்சல் கேமிராக்களும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
இத்துடன், 4,985mAh பேட்டரி, ஐபி68 ரேட்டிங், 30 வாட் ஃபாஸ்ட் வயர்டு சார்ஜிங் மற்றும் 25 வாட் ஃபாஸ்ட் வயர்லெஸ் சார்ஜிங் உள்ளிட்ட வசதிகளைக் கொண்டதாகவும் புதிய கூகுள் பிக்சல் 11 வரிசையில் உள்ள செல்போன்கள் இருக்கின்றன.
Google #Pixel11 Pro Fold opens up a new way to go pro.— Made by Google (@madebygoogle) August 12, 2026
🌈 HiLight: tune out, stay in the loop
🧠 Gemini Intelligence helps handle simple tasks*
💪 Ultra-durable, 3x as strong*
🔆 Screens are 20% brighter*
*See video for more & get yours today: https://t.co/qDCBrfFvud… pic.twitter.com/Us2LmmKKXV
பிக்சல் வாட்ச் 5 மற்றும் பிக்சல் டேக் அறிமுகம்
கூகுள் நிறுவனம் பிக்சல் 11 சீரிஸ் செல்போனை போலவே அதன் பிக்சல் வாட்ச் 5 (Pixel Watch 5) மற்றும் பிக்சல் டேக் (Pixel Tag) ஆகியவற்றையும் இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்துள்ளது. இதுதவிர, அப்டேட் செய்யப்பட்ட இயர் பட் (Pixel Bud)-களையும் கூகுள் நிறுவனம் அறிமுகம் செய்துள்ளது.