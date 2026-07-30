Gemini Spark AI-ஐ இந்தியாவில் அறிமுகம்; செல்ஃபோன் லாக் ஆகியிருந்தாலும் இது வேலை செய்யுமா?
ஃப்ளெக்ஸ் எஸ்பிஐ கிரெடிட் கார்டை வாங்குபவர்களுக்கு கூடுதல் சிறப்பு திட்டமாக ஒரு வருடத்திற்கான கூகுள் ஏஐ பிளஸ் திட்டத்தை ஒரு வருடத்திற்கு 50 சதவீதம் தள்ளுபடி கட்டணத்தில் வழங்க இருப்பதாகவும் கூகுள் தெரிவித்துள்ளது.
Published : July 30, 2026 at 7:28 PM IST
ஹைதராபாத்: கூகுள் நிறுவனம் அதன் ஜெமினி ஸ்பார்க் ஏஐ (Gemini Spark AI)-யை இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்துள்ளது.
உலக புகழ்பெற்ற கூகுள் (Google) நிறுவனம், அதன் ஜெமினி ஸ்பார்க் ஏஐ (Gemini Spark AI)-ஐ இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்துள்ளது. அத்துடன், எஸ்பிஐ (SBI) உடன் இணைந்து ஃப்ளெக்ஸ் (Flex) எனும் கிரெடிட் கார்டு சேவையையும் அது நாட்டில் தொடங்கி உள்ளது. இதுதவிர, ஆஸ்க் கூகுள் பே (Ask Google Pay) எனும் நிதியை நிர்வகிக்கும் வசதியையும் கூகுள் இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்துள்ளது.
ஆஸ்க் கூகுள் பே
இந்த அம்சம், ஓர் பயனர், அவரின் நிதிகளை நிர்வகிப்பது தொடர்பான தகவல்களை வழங்கும் பொருட்டு வடிவமைக்கப்பட்டு உள்ளது. பயனர், இந்த அம்சத்துடன் உரையாடும்போது, அவரின் செலவு முறைகளைப் பற்றி முழுமையாக புரிந்துக் கொள்ள முடியும். அத்துடன், எங்கு தேவையற்ற செலவு ஏற்படுகிறது என்பதை அறிந்து, பின்னர், சேமிப்பிற்கான ஆலோசனைகளையும் இந்த ஏஐ வாயிலாகப் பெற்றுக் கொள்ள முடியும்.
இதுதவிர, எஸ்ஐபி (SIP) மற்றும் கிரெடிட் ஸ்கோர் (Credit Score) போன்ற நிதி சார்ந்த கருத்துக்களையும் இந்த அம்சத்தின் வாயிலாக பயனரால் அறிந்துக் கொள்ள முடியும். முக்கியமாக, கூகுள் பே வாயிலாக நாம் மேற்கொள்ளும் பண பரிவர்த்தனை மற்றும் கடன் அறிக்கைத் தரவுகளின் அடிப்படையில் இந்த ஏஐ நமக்கான தனித்துவமான பரிந்துரைகளை வழங்கும்.
மேலும், இந்த தகவலை 10 இந்திய மொழிகளில் வழங்கும் வகையிலும் கூகுள் வடிவமைத்துள்ளது. ஆகையால், உள்ளூர் மொழிகளிலேயே இந்த தகவலை பயனரால் பெற்றுக் கொள்ள முடியும். முக்கியமாக, நிதி சார்ந்த சொற்களின் பொருளை விளக்குதல், வரி விதிப்புகளுக்கு இடையிலான வேறுபாட்டை புரிந்துக் கொள்ள உதவுதல், கூட்டு வட்டி விகிதம் போன்றவற்றின் கருத்துக்களை எளிமையாக விளக்குதல் உள்ளிட்டவற்றை 'ஆஸ்க் கூகுள் பே' வழங்கும் என கூகுள் தெரிவித்துள்ளது.
ஃப்ளெக்ஸ் எஸ்பிஐ கிரெடிட் கார்டு
கூகுள் நிறுவனம் முதன் முதலில் ஆக்சிஸ் (Axis) வங்கி உடன் இணைந்து தன்னுடைய முதல் ஃப்ளெக்ஸ் கிரெடிட் கார்டை அறிமுகப்படுத்தியது. ரூபே கட்டண நெட்வொர்க் (Rupay Payment Network)-இல் உருவாக்கப்பட்ட அந்த அட்டையைப் பயன்படுத்தி யுபிஐ (UPI) பண பரிவர்த்தனையைச் செய்துக் கொள்ள முடியும்.
இந்த சூழலில் தான் தற்போது எஸ்பிஐ உடனும் கூகுள் கூட்டு சேர்ந்துள்ளது. விசா (Visa) மற்றும் ரூபே ஆகிய இரு கட்டண நெட்வொர்க்கிலும் இந்த கிரெடிட் கார்டை பயனர்களால் பெற்றுக் கொள்ள முடியும். காகித ஆவணங்கள் ஏதுமின்றி கூகுள் பே செயலி வாயிலாகவே இந்த கார்டுக்கு விண்ணப்பித்துப் பெற்றுக் கொள்ள முடியும்.
இதற்கு ஒரு சில மணி நேரங்களே போதும் அனைத்து நடைமுறைகளும் மிகவும் சுலபமானதாக இருக்கும் என கூகுள் தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த கார்டைப் பயன்படுத்தி செலவு செய்யும்போது ரிவார்டும் வழங்கப்படும் என கூகுள் தெரிவித்துள்ளது. அந்தவகையில், ஒரு ரூபாயைச் செலவிடும்போது ஒரு ஸ்டார் என ரிவார்டு வழங்கப்படுகிறது.
இத்துடன், ஃப்ளெக்ஸ் எஸ்பிஐ கிரெடிட் கார்டை வாங்குபவர்களுக்கு கூடுதல் சிறப்பு திட்டமாக ஒரு வருடத்திற்கான கூகுள் ஏஐ பிளஸ் (Google AI Plus) திட்டத்தை ஒரு வருடத்திற்கு 50 சதவீதம் தள்ளுபடி கட்டணத்தில் வழங்க இருப்பதாகவும் கூகுள் தெரிவித்துள்ளது.
Gemini Spark is your new 24/7 personal AI agent.— Google Gemini (@GeminiApp) May 19, 2026
Give it a task and it works autonomously in the background, even if your phone and laptop are turned off. You choose to turn it on and it's designed to check with you before taking major actions. #GoogleIO
இந்தியாவில் அறிமுகமான ஜெமினி ஸ்பார்க் ஏஐ
கூகுள் நிறுவனம், கடந்த மே மாதம் நடைபெற்ற நிகழ்வு ஒன்றில் வைத்து ஜெமினி ஸ்பார்க்கை முதன் முதலில் அறிமுகப்படுத்தியது. முன்னதாக இந்த அம்சம் அமெரிக்காவில் உள்ள கூகுள் ஏஐ அல்ட்ரா சந்தாதாரர்களுக்கு மட்டுமே வழங்கியது. இந்த அம்சத்தையே தற்போது இந்தியாவில் உள்ள ப்ரோ சந்தாதார்களுக்கும் அறிமுகப்படுத்துவதாக கூகுள் அறிவித்துள்ளது.
ஜெமினி 3.5 ஃப்ளாஷ் மூலம் இயங்கும் இந்த ஏஐ ஏஜெண்ட், பயனர்களின் தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, இந்த அம்சம் லேப்டாப் அல்லது செல்போன் ஆகியவை லாக் ஆகியிருந்தாலும் உத்தரவுகளை ஏற்று செயல்படும் வகையில் தயார் செய்யப்பட்டு உள்ளது. ஆகையால், 24x7 இதன் வாயிலாக சேவையைப் பெற்றுக் கொள்ள முடியும்.