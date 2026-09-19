சைபர் பாதுகாப்பு சோதனையின் போது ஜெமினி ஏஐ 3 நிறுவனங்களை ஹேக் செய்ததா? கூகுள் கூறியது என்ன?
கூகுள் ஜெமினி ஏஐ மட்டுமின்றி மெட்டா, ஆந்த்ரோபிக், ஓபன் ஏஐ ஆகியவையும் இதேபோல் எல்லை தாண்டி செயல்பட்டிருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Published : September 19, 2026 at 9:04 PM IST
ஹைதரபாத்: சைபர் பாதுகாப்பு சோதனையின்போது ஜெமினி ஏஐ மூன்று நிறுவனங்களை தானாகவே ஹேக் செய்ததாகவும், அசம்பாவிதம் ஏற்படும் முன்னரே அதுவாகவே செயல்பாட்டை நிறுத்திவிட்டதாகவும் கூகுள் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
ஏஐ (AI) தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு உலக அளவில் பன்மடங்காக அதிகரித்து காணப்படுகிறது. இந்த மாதிரியான சூழலில் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தில் ஆபத்துகள் இருப்பதாக கூறி அண்மையில் கூகுள் டீப்மைண்ட் மற்றும் ஆன்த்ரோபிக் நிறுவனங்களை சேர்ந்த முன்னணி ஆராய்ச்சியாளர்கள் தங்களின் பதவிகளை ராஜினாமா செய்தனர். இவர்களின் அடுத்தடுத்த ராஜினாமா தொழில்நுட்ப உலகில் மிகப் பெரிய அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது.
இந்த மாதிரியான சூழலில், சைபர் செக்யூரிட்டி (பாதுகாப்பு) சோதனையின்போது மூன்று வெளி நிறுவனங்களின் சிஸ்டத்தை ஜெமினி ஏஐ (Gemini AI) ஹேக் செய்ததாக அதிரை வைக்கும் தகவலை கூகுள் (Google) நிறுவனம் கூறியுள்ளது. மேலும், அசம்பாவிதம் ஏற்படும் முன்னரே அதுவாகவே அந்த செயலை நிறுத்திவிட்டதாகவும் கூகுள் தெரிவித்துள்ளது.
ஹேக் நிகழ்வு எப்படி நடைபெற்றது?
இந்த ஏஐ அமைப்பின் பாதுகாப்பை சோதிக்கும் பணி இர்ரெகுலர் (Irregular) நிறுவனத்திடம் வழங்கப்பட்டது. இந்த ஏஐ பாதுகாப்பு மதிப்பீட்டு நிறுவனம், ஜெமினியின் சைபர் பாதுகாப்பு திறன்களை சோதிப்பதற்காக சில முக்கிய பயிற்சியை மேற்கொண்டது. இதற்காக ஓர் கற்பனையான நிறுவனத்தின் பெயரைக் கொடுத்து, அதன் தரவுகளைக் கண்டறியுமாறு ஜெமினிக்கு உத்தரவிடப்பட்டது.
அப்போது கற்பனை நிறுவனத்தின் பெயராக வழங்கப்பட்டிருந்த அந்த பெயர் நிஜ உலகில் இயங்கும் ஒரு உண்மையான நிறுவனத்தின் பெயருடன் ஒத்துபோகியிருக்கின்றது. அதே நேரத்தில், தவறுதலாக ஜெமினிக்கு இணையத்தை அணுகும் வசதியும் கிடைத்திருக்கிறது.
தானாகவே பாஸ்வேர்டுகளை யூகித்த ஜெமினி ஏஐ
இதை பயன்படுத்திக் கொண்ட ஜெமினி ஏஐ, கற்பனையான நிறுவனத்தை அணுகுவதற்கு பதிலாக நிஜ உலகில் உள்ள மூன்று நிறுவனங்களின் இணையதளங்களை நாடியிருக்கிறது. குறிப்பாக, ஓர் நிறுவனத்தின் பாதுகாக்கப்பட்ட சிஸ்டத்திற்குள் நுழைவதற்காக அது தானாகவே பாஸ்வேர்டுகளை யூகித்து உள்நுழைந்தது பெருத்த அதிர்ச்சியை கிளப்பியிருக்கிறது.
தொடர்ந்து, மற்ற இரண்டு நிறுவனங்களின் சிஸ்டத்திற்குள் நுழைவதற்காக, அந்த நிறுவனங்கள் இணையப் பதிவுகளில் சேமித்து வைத்திருந்து லாக்-இன் தகவல்களை பயன்படுத்தி அந்த அமைப்புகளுக்குள் நுழைந்திருக்கிறது. அதேசமயம், அடுத்தடுத்து வேறு எந்த அசம்பாவிதமும் நடைபெறுவதற்குள்ளாக, அதுவாகவே தன்னுடைய அடுத்தகட்ட செயல்பாடுகளை நிறுத்தியிருக்கிறது.
கூகுள் ஜெமினி ஏஐ மட்டுமே எல்லைத் தாண்டி செயல்பட
கூகுள் ஜெமினி ஏஐ மட்டுமின்றி மெட்டா, ஆந்த்ரோபிக் மற்றும் ஓபன் ஏஐ ஆகியவையும் இர்ரெகுலர் நிறுவனம் நடத்திய சோதனையின்போது இதேபோல் எல்லைத் தாண்டி செயல்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இத்தகைய முரண்பாடு சம்பவங்கள் ஏஐ தொழில்நுட்பத்திற்கு எவ்வளவு சுதந்திரம் மற்றும் இணைய அணுகல் கொடுக்க வேண்டும் என்கிற அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அப்போதே செய்தி வெளியிட்ட தி வால் ஸ்ட்ரீட் ஜர்னல்
இந்த சம்பவம் கடந்த மே மாதமே அரங்கேறியதாகவும், கூகுள் ஜெமினி ஏஐ தானாகவே செயல்பட்டு வெளி நிறுவனங்களின் பாதுகாப்பு அமைப்புகளை உடைத்து ஹேக் செய்வது இதுவே முதல் முறை என 'தி வால் ஸ்ட்ரீட் ஜர்னல்' செய்தி வெளியிட்டிருந்தது. இந்த சூழலிலேயே கூகுளும் அதை ஒப்புக் கொண்டிருக்கிறது.