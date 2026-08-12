கூகுளின் மிக வேகமாக வளர்ந்து வரும் ஜெமினி| 100 கோடிக்கும் அதிகமான மாதாந்திர பயனர்களை பெற்று சாதனை
இதன் வாயிலாக ஏஐ பிரிவில் செல்வாக்குமிக்கதாக கூகுள் ஜெமினி மாறியிருப்பது தெரிய வந்துள்ளது.
Published : August 12, 2026 at 5:56 PM IST
ஹைதராபாத்: கூகுள் ஜெமினி செயலியின் மாதாந்திர பயன்பாட்டாளர்களின் எண்ணிக்கை 1 பில்லியனை கடந்ததாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
கூகுள் ஜெமினி (Gemini) செயலி 100 கோடிக்கும் அதிகமான மாதாந்திரப் பயனர்களை கடந்து சாதனைப் படைத்திருப்பதாக கூகுள் லேப்ஸ், ஜெமினி மற்றும் கூகுள் ஏஐ ஸ்டுடியோ-வின் துணைத் தலைவர் ஜோஸ் உட்வார்ட் தன்னுடைய 'எக்ஸ்' பதிவின் வாயிலாக தெரிவித்துள்ளார். மேலும், கூகுள் நிறுவனத்தின் சிஇஓ சுந்தர் பிச்சையும் இந்த தகவலை உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
🍎Apple users are turning to Gemini— Josh Woodward (@joshwoodward) August 11, 2026
+ Over 100M+ active users on iOS
+ macOS power users prompt ~2x more frequently than other surfaces
இதன் வாயிலாக கூகுளின் வேகமாக வளர்ந்து வரும் தயாரிப்பாக ஜெமினி மாறியிருக்கிறது. மேலும், இதுபோன்று 100 கோடிக்கும் அதிகமான மாதாந்திர பயனர்களை கூகுளின் தயாரிப்பு ஒன்று எட்டுவது முதல் முறையல்ல. இத்தகைய மைல்கல்லை எட்டும் 14 ஆவது கூகுள் தயாரிப்பு இதுவாகும்.
முன்னதாக கூகுளின் தேடுதல் தளம், ஜி மெயில், ஆன்ட்ராய்டு, மேப், குரோம், பிளே மற்றும் யூட்யூப் ஆகியவை இத்தகைய மைல்கல்லை எட்டியிருக்கின்றன.
உலக அளவில் ஏஐ (AI) துறை போட்டி மிகுந்த ஒன்றாக மாறியுள்ளது. இந்த சூழலில் 1 பில்லியன் மாதாந்திர பயனர்களை ஜெமினி எட்டியிருப்பதால், ஏஐ பிரிவில் செல்வாக்குமிக்கதாக கூகுள் ஜெமினி மாறியிருப்பது தெரிய வந்துள்ளது.
1B+ people are now using @Geminiapp every month to spark new ideas and get things done. It’s our fastest growing product ever, and our 14th to hit the 1B-user mark.— Sundar Pichai (@sundarpichai) August 11, 2026
Kudos to @JoshWoodward & the entire Gemini team, and thank you to everyone who has been on this journey with us -… pic.twitter.com/sSWrULX4Qn
கூகுள் அசிஸ்டன்ட்-க்கு மாற்றாக கூகுள் நிறுவனத்தால் கொண்டு வரப்பட்ட ஓர் தயாரிப்பே கூகுள் ஜெமினி ஆகும். இந்த செயலியை 2025 மார்ச் மாதத்தில் தான் கூகுள் அறிமுகம் செய்தது. அதே வேளை, கூகுள் அசிஸ்டன்ட் ஆனது 2024 பிப்ரவரியிலேயே முதன் முதலில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.
மேலும், சமீபத்திலேயே கூகுள் நிறுவனம் அதன் அசிஸ்டன்ட் சேவையே ஆன்ட்ராய்டு மற்றும் வியர் ஓஎஸ்-இல் இருந்து முழுமையாக முடக்குவதாக அறிவித்தது. ஆகையால், வரும் செப்டம்பர் 4 ஆம் தேதி முதல் அனைவரும் ஜெமினி செயலியின் பயன்பாட்டுக்கு மாற வேண்டியது கட்டாயமாகியுள்ளது.
ஏஐ வசதி கொண்டிருப்பதால் ஜெமினி செயலி, ஆன்ட்ராய்டு போனின் பயன்பாட்டை அடுத்தக் கட்டத்திற்குக் கொண்டு சென்றிருப்பதாகவும், இது ஸ்மார்ட்போன் பயன்பாட்டையே மாற்றியிருப்பதாகவும் தங்களுடைய பயனர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளதாக கூகுள் தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.
ஜெமினி செயலியை கொண்டு வாகனங்களை முன்பதிவு செய்தல், உணவகங்களில் மேசைகளை புக் செய்தல் என 40-க்கும் மேற்பட்ட வசதிகளை பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும். இதுதவிர, நேரடியாக உரையாடி தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையிலும் ஜெமினி வடிவமைக்கப்பட்டு உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.