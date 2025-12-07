ஃபிளாஷ்பேக் 2025: இந்தியர்கள் கூகுளில் அதிகம் தேடியது என்ன? பட்டியலில் இடம்பெற்ற ‘கூலி’ படம்
இந்தியா பிரீமியர் லீக் தொடர்பான தகவலை, இணைய பயனர்கள் அதிகம் தேடியிருப்பதாக கூகுளின் கணக்கெடுப்புப் பட்டியல் விவரித்துள்ளது.
Published : December 7, 2025 at 3:28 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியாவில் ‘அதிகம் தேடப்பட்ட தலைப்புகள்’ குறித்த கூகுளின் பட்டியலில், ரஜினிகாந்த் நடிந்த ‘கூலி’ படமும் இடம்பெற்றுள்ளது.
உலகளவில் மக்கள் அதிகம் பயன்படுத்தும் தேடுபொறியாக இருக்கும் கூகுள், ஒவ்வொரு ஆண்டும் தங்கள் தேடுபொறியில் அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்ட; முதல் 10 இடங்கள் பிடித்த தலைப்புகள் குறித்த பட்டியலை வெளியிடும். அதேபோல, ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் எனத் தனித்தனிப் பட்டியலையும் கூகுள் தயார் செய்து இணையத்தில் காட்சிப்படுத்தும்.
அந்தவகையில், கூகுள் நிறுவனம் இந்தியாவில் அதிகம் தேடப்பட்ட தலைப்புகள் தொடர்பான கணக்கெடுப்பு முடிவுகளை தற்போது வெளியிட்டுள்ளது. அதில் கிரிக்கெட், செயற்கை நுண்ணறிவு (AI), பொழுதுபோக்கு போன்றவை குறித்து மக்கள் அதிகமாகத் தேடியுள்ளது தெரியவந்திருக்கிறது.
கூகுள் இந்தியா தேடுபொறியில், அதிகம் தேடப்பட்ட தலைப்புகளின் முதல் இடத்தில் இந்தியா பிரீமியர் லீக் (ஐபிஎல்) இடம்பெற்றுள்ளது. முறையே, கூகுள் ஜெமினை, ஏசியா கப், ஐசிசி சேம்பியன்ஸ் டிராஃபி, ப்ரோ கபடி லீக், மகா கும்பமேளா, பெண்கள் உலகக் கோப்பை, எக்ஸ் ஏஐ-யின் க்ரோக் (Grok), சையாரா (Saiyaara), தர்மேந்திரா ஆகியவை அடுத்தடுத்த இடங்களில் அதிகம் தேடப்பட்ட தலைப்புகள் பட்டியலில் இடம்பிடித்துள்ளன.
அடுத்தபடியாக, செயற்கை நுண்ணறிவு தொடர்பாக கூகுளின் இந்தியர்கள் என்ன தேடினார்கள் என்பதையும் வெளியிட்டிருக்கிறது. அதில், கூகுள் ஜெமினை முதலிடத்திலும், முறையே கூகுள் ஏஐ ஃபோட்டோ, க்ரோக், டீப்சீக், பெர்பிளெக்ஸ்சிட்டி, கூகுள் ஏஐ ஸ்டூடியோ, சாட்-ஜிபிடி, சாட்-ஜிபிடி ஜிப்லி ஆர்ட், ஃப்ளோ, ஜிப்லி ஸ்டைல் இமேஜ் ஜெனரேட்டர் ஆகியவை அடுத்தடுத்த இடங்களையும் நிரப்பியுள்ளன.
மேற்கூறப்பட்டுள்ள அனைத்து ஏஐ தளங்களையும் இந்தியர்கள் அதிகம் பயன்படுத்தியது தெரியவந்துள்ளது. குறிப்பாக, சிறிய நிறுவனமாக தொடங்கி, ஏர்டெல் உடன் இணைந்து தற்போது அசுர வளர்ச்சியை கண்டிருக்கும் பெர்பிளெக்ஸ்சிட்டி ஏஐ தளம், சாட்-ஜிபிடியை முந்தி 5-ஆம் இடத்தைப் பிடித்து கவனம் பெற்றுள்ளது.
மேலும், இந்தியாவில் நடப்பு 2025-ஆம் ஆண்டில் டிரெண்ட் ஆனவற்றை பட்டியலிட்டுள்ள கூகுள், முதலிடத்தை ‘ஜெமினி டிரெண்ட்’-க்கு கொடுத்துள்ளது. ஜிபிலி டிரெண்ட், 3டி மாடல் டிரெண்ட், ஜெமினை சாரி டிரெண்ட், ஆக்ஷன் ஃபிகர் டிரெண்ட் ஆகியவை பட்டியலில் அடுத்தடுத்த இடங்களில் இடம்பெற்றுள்ளன.
பொழுதுபோக்கு அம்சங்களில் எப்போதும் குறை வைக்காத இந்திய மக்கள், திரைப்படங்கள் சார்ந்த தேடங்களிலும் அதிகமாக ஈடுபட்டதாக கணக்கெடுப்பு விவரங்கள் வெளிகாட்டி இருக்கின்றன. அந்தவகையில், இந்திய பயனர்களால் கூகுளில் அதிகம் தேடப்பட்ட திரைப்படங்களின் பட்டியலில் முதலிடத்தை ‘சாயரா’ பிடித்துள்ளது.
இரண்டாம் இடத்தில் ‘காந்தாரா’ திரைப்படத்தின் முதல் பாகமும், மூன்றாவது இடத்தில் ரஜினிகாந்த நடித்த ‘கூலி’ படமும் இடம்பிடித்துள்ளன. முறையே, வார் 2, சனம் தேரி கசம், மார்கோ, ஹவுஸ்ஃபுல் 5, கேம் சேஞ்சர், மிசிஸ், மகாவதார் நரசிம்ஹா ஆகிய படங்கள் அடுத்தடுத்த இடங்களில் அதிகம் தேடப்பட்ட படங்களாக உள்ளன என்று கூகுள் தெரிவித்துள்ளது.
அடுத்தபடியாக, ஓடிடி மற்றும் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் தொடர்பான முதன்மை தேடல் பட்டியலில், ‘ஸ்குயிட் கேம்’ முதலிடத்தில் உள்ளது. அடுத்தடுத்த இடங்களில் பஞ்சாயத், பிக் பாஸ், தி பா**ட்ஸ் ஆஃப் பாலிவுட், பாத்தல் லோக், ஸ்பெஷல் ஓப்ஸ், வென் லைஃப் கிவ்ஸ் யூ டேங்கெரினெஸ் ஆகியவை உள்ளன.
முன்பு பார்த்த பட்டியலை விட அடுத்து வருவது சற்று வித்தியாசமானதாக இருக்கலாம். நம்மில் பலரும், நம் அருகில் நடக்கும் நிகழ்வுகள் அல்லது சேவைகள் தொடர்பாக கூகுளிடம் கேட்டிருப்போம். அதன் அடிப்படையில் பெறப்பட்ட பட்டியலையும் கூகுள் தயார் செய்துள்ளது.
அதில் முதலிடத்தை ‘என் அருகில் நிலநடுக்கம்’ என்பதையே மக்கள் அதிகம் கூகுளிடம் கேட்டிருக்கின்றனர். அடுத்தபடியாக, என் இருப்பிடத்திற்கு அருகில் காற்று மாசு எப்படி இருக்கிறது? என பயனர்கள் கேட்டுள்ளனர். மூன்றாவது இடத்தில் ‘அருகில் நடைபெறும் தாண்டியா இரவு நிகழ்ச்சி’ என்ற தேடல் இடம்பிடித்துள்ளது.
இவற்றின் கீழ் ‘அருகில் நடைபெறும் துர்கா பூஜை’, ‘அருகில் திரையிடப்பட்டிருக்கும் சாவா படம்’, ‘அருகாமையில் இருக்கும் பிக்கிள்பால் விளையாட்டு’ என மக்கள் தங்களின் தேடலை விரிவுபடுத்தி உள்ளனர். இதனுடன், ‘அருகில் இருக்கும் சிவ ஆலையங்கள்’ என்ற வார்த்தைத் தேடலையும் இணைய பயனர்கள் பயன்படுத்தி உள்ளது கூகுளின் கணக்கெடுப்பின் வாயிலாக தெரியவந்துள்ளது.
அதேபோல, ‘O’ என்ற ஆங்கில வார்த்தையுடன் தொடங்கும் அதிகம் தேடப்பட்ட எழுத்துகள் பட்டியலில் ‘ஆபரேஷன் சிந்தூர்’ (Operation Sindoor) முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது.