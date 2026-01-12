விண்வெளி தரவுகளால் மட்டுமே ‘விக்சித் பாரத் 2047’ சாத்தியம் - சுப்பாராவ் பெளலுரி
விவசாயிகளுக்கான முன்னறிவிப்பு மற்றும் அதனை சார்ந்த திட்டமிடலில் செயற்கைக்கோள் தரவுகள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.
Published : January 12, 2026 at 8:27 AM IST
ஹைதராபாத்: செயற்கைக்கோள் தரவுகளை சரியான முறையில் கையாண்டால் மட்டுமே ‘விக்சித் பாரத் 2047’ இலக்கை இந்தியா எளிதாக அடையமுடியும் என்று விஞ்ஞானியும் விண்வெளித் தொழில்நுட்ப வல்லுநருமான சுப்பாராவ் பெளலூரி தெரிவித்தார்.
ஈடிவி பாரத் உடனான பிரத்யேக உரையாடலில் பங்கேற்ற அவர், “விண்வெளித் துறைக்கு இந்தியா கூடுதல் முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும். அப்படி செய்தால் தான் விக்சித் பாரத் 2047 இலக்கை வேகமாக நெருங்க முடியும்,” என்று கூறினார்.
விண்வெளித் தொழில்நுட்ப நிறுவனமான அனந்த் டெக்னாலஜிஸ் தலைவரான சுப்பாராவ், மோடி அரசு விண்வெளித் துறையில் முன்னெடுத்துள்ள சீர்திருத்தங்களினால், தனியார் நிறுவனங்களுக்கு இன்னும் நிறைய வாய்ப்புகள் உள்ளதாக தெரிவித்தார்.
விண்வெளித் தரவுகள்
விண்வெளித் துறையில் இந்தியா எவ்வாறு இலக்கை அடைய வேண்டும் என்ற தனது கருத்தை பதிவு செய்த அவர், “ஒவ்வொரு துறையிலும் தரவுகள் முக்கியமானவை.
உதாரணமாக, திறமையான நகரத் திட்டமிடலுக்கு இதுபோன்ற தரவுகள் நமக்குத் தேவைப்படுகின்றன. அதேபோல், விவசாயிகளுக்கான முன்னறிவிப்பு மற்றும் அதனை சார்ந்த திட்டமிடலில் செயற்கைக்கோள் தரவுகள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும்,” என்றார்.
நாட்டின் வளர்ச்சி எதை சார்ந்திருக்கும் என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “விண்வெளி அறிவியலும், தொலைத்தொடர்பும் அனைத்து துறைகளின் வளர்ச்சிக்கும் உதவியாக இருக்கும். எனவே, அவற்றின் ஆதரவு நாட்டை வளர்ச்சி பாதைக்கு அழைத்து செல்லும்; அதுவும் வேகமாக,” என்று கூறினார்.
ஒரு புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானியாக இருந்த சுப்பாராவ், விண்வெளி தொழில்முனைவோராக தனது பயணத்தை மாற்றியது குறித்து பேசினார். அப்போது, 1991-இல் இஸ்ரோவால் ஏவப்பட்ட இந்திய ரிமோட் சென்சிங் (IRS) செயற்கைக்கோளையும், அந்த செயற்கைக்கோள் வழங்கிய தரவுகள் வளர்ச்சித் திட்டங்களில் எவ்வாறு பயனுள்ளதாக இருந்தது என்பதையும் நினைவு கூர்ந்தார்.
விண்வெளித் துறையில் வளர்ச்சி
அது தொடர்பாக பேசிய அவர், “ஐஆர்எஸ் பயன்பாட்டுத் திட்டம் குறித்து நாங்கள் ஒரு கருத்தரங்கை நடத்தியபோது, செயற்கைக்கோள் தரவுகளை வணிக நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற பரிந்துரைகள் வந்தன என்பதை நான் நினைவுகூர்கிறேன். அதிலிருந்து நான் ஒரு குறிப்பைப் பெற்று, இந்தத் துறையில் ஒரு தொழில்முனைவோராக மாற வேண்டும் என்ற திசையில் சிந்திக்கத் தொடங்கினேன்,” என்று கூறினார்.
1992-இல் நிறுவப்பட்ட அனந்த் டெக்னாலஜிஸ் நிறுவனம், 2024-இல் புவிநிலை சுற்றுப்பாதையில் (GSO) தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோள் சேவைகளைத் தொடங்கிய முதல் இந்திய தனியார் விண்வெளி செயற்கைக்கோள் நிறுவனமாக விளங்குகிறது.
இந்தியாவின் உள்நாட்டு விண்வெளி ஆய்வு மற்றும் அந்தத் துறை சம்பந்தமாக தனியார் நிறுவனங்களின் வருகை எதைக் குறிக்கிறது என்று நம் செய்தியாளர் கேள்வி எழுப்பியபோது, “விண்வெளி ஆய்வு மற்றும் மேம்பாட்டில் இஸ்ரோ தொடர்ந்து ஒரு முக்கியப் பங்கை வகிக்கும் அதே வேளையில், தனியார் நிறுவனங்கள் செயற்கைக்கோள்களை ஏவுவதில் கவனம் செலுத்தலாம். இது நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு அவசியமான தரவுகளையும் தகவல்களையும் வழங்க உதவும்,” என்றார்.
உரையாடலைத் தொடர்ந்த சுப்பாராவ், நாட்டின் தொலைதூரப் பகுதிகளில் வசிப்பவர்களுக்கும் உதவும் வகையிலான ‘டிஜிட்டல் நெடுஞ்சாலைகளை’ உருவாக்குவது குறித்து பேசினார்.
பிற நாடுகளுடன் ஒப்பிடும்போது இந்தியாவின் விண்வெளித் துறை எந்த நிலையில் உள்ளது என்பது குறித்து கருத்து தெரிவித்த அவர், இதில் ஒப்பீடு செய்வது சரியான அணுகுமுறை அல்ல என்று கூறினார். இந்த வேலை தேசத்தின் வளர்ச்சிக்கானது என்றும், ஒரு வளர்ந்த நாட்டுடன் ஒப்பிடுவதற்கு இது தகுதியானது அல்ல என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
“இந்தியா வேகமாக வளர்ச்சி அடைய, அரசு விண்வெளித் துறைக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும். ஏனெனில், செயற்கைக்கோள் அளிக்கும் தகவல்கள் ஒரு நாட்டை வளர்ச்சி பாதைக்கு எடுத்து செல்லும் வேலையை வேகமாக செய்கின்றன,” என்று அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.
விண்வெளித் துறைக்கு முக்கியத்துவம்
அமெரிக்காவில் உள்ள ஸ்பேஸ்-எக்ஸ் நிறுவனம், உலகளவில் இயங்கி வரும் தனியார் விண்வெளித் துறையில் ஒரு முக்கியப் பங்கு வகிப்பது குறித்தும், இந்தியாவில் அப்படி ஒரு நிறுவனம் உருவாக முடியுமா? என்பது குறித்தும் சுப்பாராவிடம் நாம் வினவினோம். அதற்கு, ஸ்பேஸ்-எக்ஸ் நிறுவனத்திற்கு, அமெரிக்க அரசாங்கத்திடம் இருந்து கிடைக்கும் பெரும் ஆதரவை சுப்பாராவ் சுட்டிக்காட்டினார்.
“ஸ்பேஸ்-எக்ஸின் நோக்கம், செயற்கைக்கோள்களை குறைந்தபட்ச செலவில் ஏவுவதும், மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஏவூர்திகளை உருவாக்குவதும் ஆகும். அரசாங்கம் உள்பட, முழு அமெரிக்க சூழல் அமைப்பும், அவர்களுக்குப் பெரும் ஆதரவாக இருக்கிறது. இந்தியாவிலும், அரசாங்கத்திடம் இருந்து இதேபோன்ற ஆதரவை நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். ஏனென்றால், நம் நாட்டிற்கு இன்னும் பல செயற்கைக்கோள்களின் தேவை இருக்கிறது,” என்று அவர் கூறினார்.
விண்வெளித் துறையில் இருக்கும் வாய்ப்புகள்
விண்வெளி அறிவியலை ஒரு தொழிலாகத் தொடர அல்லது இத்துறையில் தொழில்முனைவோராக ஆக விரும்புபவர்களுக்கு அறிவுரை கூறிய சுப்பாராவ், “செயற்கைக்கோள் உற்பத்தி அல்லது பெரிய அளவிலான வாகன உற்பத்தியாக இருந்தாலும் சரி, அதன் அடித்தளம் எப்போதும் அடிப்படை அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம்தான்.
இயந்திரவியல், மின்னியல், மின்னணுவியல், தகவல் தொடர்புப் பொறியியல் அல்லது வேதியியல் பொறியியல் என இவற்றில் எதுவாக இருந்தாலும், எதிர்காலத்தில் அவை பல வாய்ப்புகளை இளைஞர்களுக்கு வழங்க முடியும். அதேபோல, கணிதம், இயற்பியல், வேதியியல் போன்ற அடிப்படை அறிவியல் படிப்புகளுக்கு இந்த விண்வெளித் துறையில் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன” என்றார்.
இறுதியாக, விண்வெளித் துறை பிறத் துறைகளுக்கும் அடிப்படையாக இருப்பதால், அது சார்ந்த அடிப்படை கல்வி அறிவு, எதிர்காலத்தில் மாணவர்களுக்கு சிறந்த வாய்ப்புகள் தேடித்தரும் என்று சுப்பாராவ் உறுதியளித்தார்.