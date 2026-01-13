Exclusive | இந்திய விண்வெளி நிலையத்திற்கான மொத்த வரைபடத்தையும் தொகுத்த முன்னாள் இஸ்ரோ இயக்குநர் ஜே.ஏ.கமலாகர்
இந்திய விண்வெளி நிலையம் தொடர்பாக, வெளிவராத பிரத்யேக தகவல்களை, கல்வி ஆராய்ச்சியாளரும், இஸ்ரோவின் முன்னாள் இயக்குநருமான ஜோஸ்யுலா ஏ கமலாகர் நம்முடன் பகிர்ந்துகொண்டார்.
Published : January 13, 2026 at 11:33 AM IST
By நம்ரதா ஷர்மா
ஹைதராபாத்: சந்திரயான் போன்ற இந்திய விண்வெளிப் பயணங்களில் அங்கம் வகித்ததாலும், குறிப்பாக ஒளியியல் மற்றும் சென்சார்கள் துறைகளில் விண்வெளித் தொழில்நுட்பத்திற்கு அவர் ஆற்றிய பங்களிப்புகளுக்காகவும் அறியப்படும் கல்வி ஆராய்ச்சியாளரும், இஸ்ரோவின் முன்னாள் இயக்குநருமான ஜோஸ்யுலா ஏ கமலாகர், விண்வெளியில் மனிதர்களை அனுப்புவது, எதிர்வரும் சந்திர ஆய்வுப் பயணங்கள் மற்றும் இந்திய விண்வெளி நிலையம் (BAS) அமைப்பதற்கான பணிகள் என இந்தியாவின் விண்வெளி லட்சியத் திட்டத்தை நம்மிடம் விளக்கமாக எடுத்துரைத்தார்.
ஈடிவி பாரத்துடன் அவர் நடத்திய பிரத்யேக உரையாடலில், இந்திய விண்வெளி நிலையம் முற்றிலும் உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட ஏவுகணைகள் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படும் என்று கமலாகர் பெருமிதம் தெரிவித்தார்.
- கேள்வி: சந்திரயான்-3 திட்டத்தின் வெற்றிக்குப் பிறகு, இஸ்ரோவின் வரவிருக்கும் முக்கிய ஆய்வுத் திட்டங்கள் என்னென்ன?
கமலாகர்: கோள் ஆய்வுகளில், நாங்கள் சில திட்டங்களைத் தீட்டியுள்ளோம். சந்திரயான்-4 திட்டம் திட்டமிடப்பட்டு வருகிறது. இது நிலவிலிருந்து மாதிரிகளைப் பூமிக்குத் திரும்பக் கொண்டுவரும் ஒரு திட்டமாகும். இது சந்திரயான்-3 திட்டத்தை விட மிகவும் சிக்கலானது. இந்தத் திட்டத்தில், நாங்கள் நிலவில் தரையிறங்கி, துளையிட்டு மாதிரிகளைச் சேகரித்து, ஒரு ஏவுதல் கலத்தைப் பயன்படுத்தி அவற்றை மேலே உயர்த்தி, நிலவின் சுற்றுப்பாதையில் இணைத்து, பின்னர் அந்தப் பொருட்களைப் பாதுகாப்பாக பூமிக்குத் திரும்பக் கொண்டு வருவோம்.
நிலவில் தரையிறங்குவது மட்டுமல்லாமல், மாதிரிகளைத் திரும்பக் கொண்டுவருவதும்தான் இதில் உள்ள சவால். பூமிக்குள் மீண்டும் நுழையும் பாதை உள்பட அனைத்தும் மிகத் துல்லியமாகத் திட்டமிடப்பட வேண்டும். ஒரு சிறிய தவறு நடந்தால் கூட நாம் மாதிரிகளை இழக்க நேரிடும். நாங்கள் திரும்பக் கொண்டுவரும் அந்தப் பொருள், சுமார் இரண்டு கிலோகிராம் மட்டுமே என்றாலும், அது மகத்தான அறிவியல் மதிப்பைக் கொண்டிருக்கும்.
சந்திரயான்-5 என்பது ஜப்பானுடன் இணைந்து மேற்கொள்ளப்படும் ஒரு கூட்டுத் திட்டமாகும். இந்தியா தரையிறங்கும் கலத்தை வழங்கும். அதே நேரத்தில் ஜப்பான் ஏவுகணை மற்றும் ரோவரை வழங்கும். ரோவர் மற்றும் தரையிறங்கும் கலம் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான பேலோடு (விண்வெளிக்கு எடுத்து செல்லப்படும் செயற்கைக்கோள் மற்றும் பிற ஆய்வு கருவிகள்) திறனை நாங்கள் சமமாகப் பகிர்ந்து கொள்கிறோம்.
நிலவின் தென் துருவத்திற்கு அருகில், மிகக் குறைந்த சூரிய ஒளி படும் பகுதிகளுக்கு அருகே தரையிறங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அங்குள்ள சில பள்ளங்கள் (நிலவின் தனித்துவமான அச்சுச் சாய்வு காரணமாக) ஒருபோதும் சூரிய ஒளியைக் கண்டதில்லை. மேலும், அவற்றை ஆய்வு செய்வது, குறிப்பாக நீர் மற்றும் நிலவின் புவியியல் தொடர்பான மதிப்புமிக்க தரவுகளை வழங்கும்.
- கேள்வி: சந்திரயான்-5 நமது நிலவு ஆராய்ச்சியில் ஏன் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது?
கமலாகர்: சந்திரயான்-5, சந்திரயான்-4 போல விரிவானது அல்ல. சந்திரயான்-4 மூலம் நாம் கொண்டு வரும் பொருள், சுமார் இரண்டு கிலோகிராம் மட்டுமே என்றாலும், அது மகத்தான அறிவியல் மதிப்புடையதாக இருக்கும். அந்த பொருளை மாசுபடாமல் பாதுகாக்க வேண்டும். அதற்காகச் சிறப்பு ஆய்வகங்கள் கட்டப்பட்டு வருகின்றன. அந்த பொருளை பிற நாடுகளுடனும் நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்வோம். ஆராய்ச்சிக்காக பிற நாடுகளின் விஞ்ஞானிகளையும் நாங்கள் ஈடுபடுத்த உள்ளோம்.
ஆனால், சந்திரயான்-5 ஓரளவிற்கு சந்திரயான்-3 போன்றது. அதில் ஒரு ரோவர் இருக்கும். அது சோதனைகளை மேற்கொள்ளும். இந்த திட்டம் லூபெக்ஸ் (Lunar Polar Exploration) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. நிலவில் சூரிய ஒளி படாத இருண்ட பள்ளங்களில் இருந்து நிறைய அறிவியல் தரவுகள் கிடைக்கும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம்.
- கேள்வி: இந்திய விண்வெளி நிலையத்திற்கும் (BAS) சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திற்கும் (ISS) இடையில் இருக்கும் வித்தியாசம் என்ன?
கமலாகர்: இந்திய விண்வெளி நிலையம், அளவு மற்றும் கட்டுமான அணுகுமுறை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திலிருந்து (ISS) முற்றிலும் மாறுபட்டதாக இருக்கும். சர்வதேச விண்வெளி நிலையம் பல தசாப்தங்களாக, பல நாடுகளின் பங்களிப்புடன் கட்டப்பட்டது.
ஆனால், நாம் இந்திய விண்வெளி நிலையத்தை நம் சொந்தத் திறன்களைக் கொண்டு முழுமையாக உருவாக்குகிறோம். தற்போது, நம் எல்விஎம்3 ராக்கெட்டால் சுமார் 10 டன் எடையை புவியின் தாழ்வட்டப் பாதையில் செலுத்த முடியும். மேலும், இந்த வரம்பிற்குள் நிலையத்தை நாங்கள் வடிவமைத்து வருகிறோம். வெளிநாட்டு ஏவுகணைகளை பயன்படுத்தத் திட்டமில்லை.
ஆரம்பத்தில், இந்திய விண்வெளி நிலையம் ஐந்து தொகுதிகளைக் கொண்டிருக்கும். முதல் தொகுதியான BAS-01, எல்விஎம்3 ராக்கெட் மூலம் ஏவப்பட்டு, சுமார் 450 கிலோமீட்டர் உயரத்தில் உள்ள சுற்றுப்பாதையில் நிலைநிறுத்தப்படும். அடுத்தடுத்த ஒவ்வொரு தொகுதியும் தனித்தனியாக ஏவப்படும். காலப்போக்கில், நம் ஏவுகணை திறன்கள் மேம்படும்போது, பிற்காலத் தொகுதிகள் சற்றே பெரியதாக இருக்கலாம். ஒட்டுமொத்தமாக, இந்த நிலையம் சுமார் 54 டன் எடை கொண்டதாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஆரம்பக் கட்டத்தில், இந்த நிலையம் இரண்டு விண்வெளி வீரர்களைத் தாங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டு வருகிறது. அனைத்து அமைப்புகளும் சோதிக்கப்பட்டு நிலைப்படுத்தப்பட்ட பிறகு, மனிதர்களின் இருப்பு உறுதி செய்யப்படும். இறுதியில், நம் விண்வெளி நிலையத்தில், ககன்யான் விண்கலம் உள்பட, விண்வெளி வீரர்கள் மற்றும் சரக்குப் பயணங்களுக்கான இணைப்புத் தளங்கள் அமைக்கப்படும்.
சீனா அல்லது அமெரிக்காவுடன் ஒப்பிடும்போது, நம் நிலையம் சிறியதாக இருக்கும். ஆனால் அது ஆய்வக சோதனைகளை மேற்கொள்ளும் அளவிற்கு முழுத் திறனுடன் இருக்கும். நிலையத்தைப் பராமரிக்கவும், விண்வெளி வீரர்கள் தங்கி ஆய்வுகளை மேற்கொள்வதற்குத் தேவையான மின்சாரம், எரிபொருள் மற்றும் உயிர் காக்கும் அமைப்புகள் இதில் இருக்கும். இதன் செயல்பாட்டுக் காலம் சுமார் 17 ஆண்டுகள் என இலக்கு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
- கேள்வி: இந்திய விண்வெளி நிலையம் ‘விண்வெளியில் உள்ள ஆறு படுக்கையறை கொண்ட ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பு’ என்று வர்ணிக்கப்படுகிறது. நடைமுறையில் அதன் அர்த்தம் என்ன?
கமலாகர்: இது அதன் மாடுலர் வடிவமைப்பை விளக்குவதற்கான ஒரு எளிமையான வழி. ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் விண்வெளி வீரர்களுக்கான பணி நிலையங்களும் உறங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளும் இருக்கும். நாம் தங்கியிருக்கும் வீடுகளை போலவே, விண்வெளி வீரர்களுக்கும் தனிப்பட்ட கழிவறை, உறங்கும் இடம் ஆகியவை தேவைப்படுகின்றன. எனவே, ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் உயிர் ஆதரவு அமைப்புகளுடன் தனிப்பட்ட சுகாதார மேலாண்மை அமைப்புகள் இருக்கும்.
இந்திய விண்வெளி நிலையம் ஒரு குறிப்பிட்ட வகை இணைப்பு அமைப்பு தேவைப்படுகிறது. வெற்றிகரமான ஸ்பேடெக்ஸ்-1 திட்டத்தைத் தொடர்ந்து, இந்தியா இப்போது வரவிருக்கும் விண்வெளி திட்டங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் ஸ்பேடெக்ஸ்-2, ஸ்பேடெக்ஸ்-3 திட்டங்களை விண்ணில் ஏவுவதற்குத் தயாராகி வருகிறது.
சந்திரயான்-4 திட்டத்தின் வாயிலாக சேகரிக்கப்படும் நிலவின் மாதிரிகளை இணைப்பு முறையில் பத்திரமாக சேமிக்க ஸ்பேடெக்ஸ்-2 உதவியாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதே சமயம் ஸ்பேடெக்ஸ்-3 இந்திய விண்வெளி நிலையத்தின் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் செயல்பாடுகளுக்கு ஆதரவளிப்பதில் கவனம் செலுத்தும்.
- கேள்வி: இஸ்ரோவின் எதிர்காலத் திட்டங்கள் இந்திய விண்வெளி நிலையத்துடன் இணக்கமாக இருக்குமா?
கமலாகர்: இந்திய விண்வெளி நிலையம் என்பது ஒரு பெரிய செயற்கைக்கோளை பூமியைச் சுற்றியுள்ள தாழ்வான சுற்றுவட்டப்பாதையில் செலுத்துவது போன்றது. இது முற்றிலும் வேறுபட்ட ஒன்று. ஆனால், இஸ்ரோவின் ககன்யான் திட்டம், இந்திய விண்வெளி நிலையத்துடன் இணக்கமாக இருக்கும்.
விண்வெளி நிலையத்தின் வடிவமைப்பு மற்றும் உயிர் காக்கும் அமைப்புகளைச் செழுமைப்படுத்துவதில், ககன்யான் விண்வெளி வீரர்களிடமிருந்து கிடைக்கும் கருத்துக்களும் தரவுகளும் மிக முக்கியமானதாக இருக்கும். இஸ்ரோவின் பிற எதிர்கால திட்டங்கள் வேறு தனிப்பட்ட ஆய்வுகளுக்கானதாக இருக்கும்.
- கேள்வி: இந்திய விமானப்படை விமானி சுபான்ஷு சுக்லா ஆக்சியம்-4 திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்தார். அவரது பயிற்சி குறித்து சில தகவல்களைப் பகிர முடியுமா?
கமலாகர்: அவர்கள் ஆரம்பத்தில் ரஷ்யா உள்பட பல்வேறு இடங்களில் பயிற்சி பெற்றனர். அவர்கள் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திற்குச் செல்லவிருந்தபோது, அவர்களில் இருவர் அமெரிக்காவிலும் பயிற்சி பெற்றனர். அதுமட்டுமின்றி, பெங்களூரில் எங்களுக்கென ஒரு முழுமையான பயிற்சி வசதியுடன் கூடிய விண்வெளி வீரர் பயிற்சி மையம் உள்ளது.
இந்தப் பயிற்சியானது உடல் தகுதிப் பயிற்சி, விண்கலங்கள், செயற்கைக்கோள்கள் மற்றும் ஏவு வாகனங்கள் தொடர்பான தொழில்நுட்ப அம்சங்களையும் உள்ளடக்கியது. இஸ்ரோவின் பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த வல்லுநர்கள் இந்தப் பயிற்சிக்குப் பங்களிக்கின்றனர். தற்போது, நான்கு பேர் இந்தப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அவர்களில் ஒருவர் சென்று திரும்பிவிட்டார். மற்ற மூவர் பயிற்சி பெற்று வருகின்றனர்.
சுபான்ஷுவுக்கு மிகவும் பயனுள்ள அனுபவம் கிடைத்தது. திட்டமிடப்பட்ட அனைத்து சோதனைகளையும் அவர் வெற்றிகரமாக முடித்தார். மேலும், அவர் திரும்பி வந்ததும் சீராக இருந்தது. இப்போது அவரைப் போன்ற விண்வெளி வீரர்களை எங்கள் வடிவமைப்பு ஆய்வுக் குழுக்களில் இணைத்துள்ளோம். இதன் மூலம் பயிற்சி பெற்றவர்கள் கண்ணோட்டத்தில் திட்டங்களை மேம்படுத்த முடியும்.
சுருக்கமாக, இந்தியா தன் உள்நாட்டு திறனை வைத்து இந்திய விண்வெளி நிலையத்தை உருவாக்கும் பணிகளை வேகமாக மேற்கொண்டு வருவது உறுதியாகியுள்ளது. கமலாகர் பதில்கள், இந்தியாவின் தொலைதூர திட்டங்கள் வெற்றிக்கு அருகில் இருப்பதை உணர்த்துகின்றன.