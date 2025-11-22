விண்வெளியில் இந்தியாவின் ‘பாரதிய அந்தரிக்ஷ் ஸ்டேஷன்’ - பிரத்யேக தகவல்களை பகிர்ந்த விண்வெளி வீரர் அங்கத் பிரதாப்!
16 சந்திரயான் மற்றும் மங்கள்யான் திட்டங்களுக்கு சமமாக ககன்யான் திட்டம் பார்க்கப்படுவதாக குரூப் கேப்டன் அங்கத் பிரதாப் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 22, 2025 at 5:14 PM IST
ஹைதராபாத்: ககன்யான் திட்டத்தின் மூலம் விண்வெளி பயணத்திற்கு தயாராகி வரும் குரூப் கேப்டன் அங்கத் பிரதாப், விண்வெளி சவால்கள் குறித்து நம்முடன் மனம் திறந்து பேசினார்.
இந்தியா தனது முதல் மனித விண்வெளி பயணமான ‘ககன்யான்’ திட்டத்திற்கு தயாராகி வருகிறது. இத்திட்டத்தை 2027-ஆம் ஆண்டிற்குள் சாத்தியப்படுத்த அறிவியலாளர்கள் வேகமாக செயல்பட்டு வருகின்றனர்.
இதற்கான பாராசூட் சோதனைகள், இயந்திர சோதனைகள் மற்றும் விண்வெளி வீரர் பயிற்சி உள்ளிட்ட பல முக்கியமான சோதனைகளை இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையமான இஸ்ரோ வெற்றிகரமாக நடத்தி வருகிறது. அங்கத் பிரதாப், பிரசாந்த் பாலகிருஷ்ணன் நாயர், அஜீத் கிருஷ்ணன் மற்றும் சுபன்ஷு சுக்லா ஆகிய நான்கு இந்திய விமானப்படை அதிகாரிகள் இந்த பயணத்திற்காக பயிற்சி பெற்று வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், ககன்யான் திட்டத்தில் அங்கம் வகிக்கும் குரூப் கேப்டன் அங்கத் பிரதாப், நம் ஈடிவி நிருபர் சுரபி குப்தா உடன் பிரத்யேக உரையாடலை நடத்தினார். அந்த உரையாடலில் அங்கத் பகிர்ந்த சுவாரஸ்ய தகவல்களை பின்வருமாறு காணலாம்.
கேள்வி பதில்கள்
- சுரபி குப்தா (சுரபி): ககன்யான் திட்டத்தில் உங்களை தேர்வு செய்தபோது எப்படி உணர்ந்தீர்கள்?
அங்கத் பிரதாப் (அங்கத்): அதை ஒரு பெரிய பொறுப்பாக உணர்ந்தேன். விண்வெளியில் தங்கி இருக்கும் நாட்கள் குறைவு; சில நாட்கள் மட்டுமே அங்கு இருப்போம். ஆனால், அந்த திட்டத்திற்கான வேலைகளை செய்ய பல ஆண்டுகள் தேவைப்படும். அறிவியலாளர்கள் திட்டத்தை தயாரிப்பது முதல், அது சாத்தியப்படுமா என ஆய்வு செய்தல் மற்றும் சிக்கல்களை தவிர்க்க அதை மேம்படுத்துவது போன்ற பெரும் வேலைகள் பூமியில் தான் நடைபெறும். பின்னர் தான் நாங்கள் விண்வெளிக்கு பயணம் மேற்கொள்கிறோம்.
- சுரபி: விண்வெளி வீரருக்கான பயிற்சி உங்களுக்கு அளிக்கப்பட்டதே; அது எப்படி இருந்தது?
அங்கத்: பயிற்சிகள் ஒவ்வொரு நாளும் மாறுபடும். சில நாட்கள் விண்கல அமைப்புகள் குறித்து படிப்போம். வேறு நாட்களில் கடுமையான உடற்பயிற்சிகளை மேற்கொள்கிறோம். அழுத்தமான சூழலில் அமைதியாக இருக்க உளவியல் பயிற்சியும் அளிக்கப்படுகிறது. இஸ்ரோ எங்களை பல சோதனைகளுக்கு உட்படுத்துகிறது. உதாரணமாக, ஒவ்வொரு விண்வெளி வீரர்களின் உணவும் அவரவர்களுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துகளுடன் உருவாக்கப்படுகிறது. இதற்காக எங்களின் உடற்கூறுகள் சோதனைக்கு உள்ளாக்கப்படுகிறது. இந்தியாவின் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பால் (டிஆர்டிஓ) விண்வெளி வீரர்களுக்கான உணவு தயார் செய்யப்படுகிறது. அந்த உணவுப் பொருட்கள் ஈர்ப்பு விசை இல்லாத விண்வெளியில் மிதக்காத வண்ணம் இருப்பது அவசியம்.
- சுரபி: ரஷ்யாவில் நீங்கள் பயிற்சி பெற்றுள்ளீர்கள். அந்த அனுபவம் எப்படி இருந்தது?
அங்கத்: நாங்கள் சோயுஸ் விண்கலம் மற்றும் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தின் மாதிரி அமைப்பில் பயிற்சி பெற்றோம். ஒரு முழுமையான விண்வெளி வீரர் பயிற்சி அமைப்பு எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை புரிந்துகொள்வதற்கு இந்த பயிற்சி உதவியது. ஒரு விண்வெளி வீரருக்கு எப்படி எல்லாம் பயிற்சிகள் வழங்கபடுகிறது என்பதை கற்றுக்கொண்டோம். அதன்மூலம் உள்நாட்டில் விண்வெளி வீரர்களுக்கு பயிற்சிகள் வழங்கும் திட்டங்களை உருவாக்க முடிந்தது.
- சுரபி: பயிற்சியின் போது எதிர்கொண்ட மிகப்பெரிய சவால்கள் என்ன?
அங்கத்: உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் கடினமாக இருக்கும். எட்டு மணிநேர பயிற்சியில் சுமார் மூன்று மணிநேரம் உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும். நாங்கள் யோகா பயிற்சியும் செய்வோம். இது நம்மை சமநிலையாக வைத்திருப்பதற்கு உதவுகிறது. விண்வெளி வீரர்கள் புவி சுற்றுவட்டப் பாதையில் நுழைந்த பின் வரும் சில நாட்கள், அவர்களுக்கு ஏற்படும் அசெளகரியங்களுக்கு இந்த பயிற்சிகள் உதவியாக இருக்கும்.
- சுரபி: ககன்யானுக்குப் பிறகு இந்தியாவின் மனித விண்வெளிப் பயணத் திட்டங்களின் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்று நினைக்கிறீர்கள்?
அங்கத்: இந்தியாவின் வருங்கால விண்வெளி திட்டங்களில் பிற நாடுகளின் பங்களிப்புகள் உள்ளன. ஆனால் நாம் சுயசார்பு நிலையை அடைய அதிகமான ஹார்டுவேர்களை உருவாக்க வேண்டும். ககன்யான் மற்றும் அந்த திட்டத்தின் மூலம் செயல்படுத்தப்படும் எதிர்கால இந்திய விண்வெளி நிலையமான ‘பாரதிய அந்தரிக்ஷ் ஸ்டேஷன்’-க்காக (Bharatiya Antariksh Station) மத்திய அரசு ரூ.20,000 கோடி ஒதுக்கியுள்ளது. இது விண்வெளி திட்டங்களின் மீதான அரசின் அர்ப்பணிப்பைக் காட்டுகிறது. இஸ்ரோ மேற்கொள்ளும் மனித விண்வெளிப் பயணம், வருங்காலத்தில் விண்வெளி சுற்றுலாவை செயல்படுத்த உதவிகரமாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன்.
- சுரபி: ககன்யான் இந்தியாவுக்கு ஏன் முக்கியம்?
அங்கத்: மனிதர்களைப் பாதுகாப்பாக விண்வெளிக்கு அனுப்பினால்தான், இஸ்ரோ அது சார்ந்த புதிய திட்டங்களை ஏற்படுத்த முடியும். இந்திய விண்வெளி நிலையத்தைக் கட்டுவது, சந்திரனில் இருந்து மாதிரிகளை ஆய்வுக்காக கொண்டு வருவது, நீண்ட கால விண்வெளி பயணங்களை சாத்தியமாக்குவது போன்ற திட்டங்களை இஸ்ரோ செயல்படுத்தும். ககன்யான் ஒரு பெரிய திட்டம். அதில் இருக்கும் சிக்கல்களும் மக்களுக்கு எளிதில் புரியாது. எளிமையாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், 16 சந்திரயான் மற்றும் மங்கள்யான் திட்டங்களுக்கு சமமாக ககன்யான் திட்டம் கருதப்படுகிறது. அப்படியென்றால் சிந்தித்து பாருங்கள்; இது எவ்வளவு முக்கியமான திட்டம் என்று!
- சுரபி: விமானப்படையில் சேர்ந்து பின்னர் விண்வெளி வீரராக மாறுவதற்கு உங்களுக்கு தூண்டுதலாக இருந்தது எது?
அங்கத்: எனக்கு சிறுவயதாக இருந்தபோது, ‘பரம் வீர் சக்ரா’ என்ற தொலைக்காட்சி தொடரை விரும்பி பார்ப்பேன். அதன்பிறகு, கார்கில் போரின் போது, நான் நாட்டிற்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று முடிவு செய்தேன். ராணுவ வாழ்க்கை ஒழுக்கத்தையும், தைரியத்தையும் எனக்குள் வளர்த்தது. இது என்னை ஒரு போர் விமானியாகவும் பின்னர் விண்வெளி வீரராகவும் தகவமைத்துக்கொள்ள உதவியது.
- சுரபி: நீங்கள் ஓட்டியதில் கடினமாக கருதிய போர் விமானம் எது?
அங்கத்: ஒவ்வொரு போர் விமானமும் அதற்கான பணிகளை மேற்கொள்ள தன்னிகரற்ற திறனுடன் உருவாக்கப்படுகிறது. அனைத்து விமான சவாரிகளும் எனக்கு பிடிக்கும். குறிப்பாக, சுகோய் சோ-30எம்கேஐ, மிக்-21, மிக்-29, ஜாக்குவார் போன்ற போர் விமானங்களை திறன் வாய்ந்ததாகப் பார்க்கிறேன்.
- சுரபி: இதுவரை எத்தனை மணிநேரம் விமானங்களை இயக்கி உள்ளீர்கள்?
அங்கத்: சுமார் 2,300 மணிநேரத்திற்கு மேலாக விமானங்களை இயக்கியிருக்கிறேன். நாங்கள் 6 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை விமானப்படைக்குத் திரும்பி, திறமைகளைக் கூர்மையாக வைத்திருக்க போர் விமானங்கள் அல்லது போக்குவரத்து விமானங்களை இயக்குவோம்.
- சுரபி: விண்வெளி வீரராகும் கனவுடன் இருக்கும் இளம் இந்தியர்களிடம் நீங்கள் கூற விரும்புவது?
அங்கத்: இளைஞர்களுக்கு வலுவான கல்வித் தகுதியும், பிடித்தத் துறையில் தீர்க்கமான ஈடுபாடும் அவசியம். மொழிகள், கணினிகள், உயிர்வாழும் பயிற்சி, குழுப்பணி மற்றும் உடல் தகுதி போன்ற பிற திறன்களையும் அவர்கள் வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். மிக முக்கியமாக, ஆரோக்கியமாக இருங்கள். ஆரோக்கியம் இல்லாமல், நாம் எந்த குறிக்கோளையும் அடைய முடியாது.
- சுரபி: ககன்யான் திட்டத்திற்கு பிறகு என்ன செய்யப் போகிறீர்கள்?
அங்கத்: இப்போது என் முழு கவனமும் ககன்யான் திட்டத்தில் தான் உள்ளது. அதை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்த பிறகு, புதிய பணிகள் குறித்து ஆலோசிப்பேன்.
இவ்வாறு விண்வெளி கனவில் இருக்கும் இளைஞர்கள் தங்களை எவ்வாறு தகவமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதையும், அதில் நீடித்திருக்கும் சிக்கல்களுக்கு தீர்வு காண எவ்வாறு உழைக்க வேண்டும் என்பது குறித்தும் அங்கத் பிரதாப் நம்முடன் மேற்கொண்ட உரையாடலில் தெளிவாக விளக்கமளித்தார்.