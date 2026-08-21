4ஜி கூட கிடைக்காத கிராமங்களுக்கு ஸ்டார்லிங் அதிவேக இணைய சேவை - எலான் மஸ்க் உறுதி
இந்திய விண்வெளி ஒழுங்குமுறை விதிகளுடன் ஒத்துப்போகாத காரணத்தினால் ஸ்டார்லிங்கின் முந்தைய விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது மீண்டும் விண்ணப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : August 21, 2026 at 6:21 PM IST
புதுடெல்லி: 4ஜி சேவை கூட கிடைக்காத கிராமப்புற மக்களுக்கு அதிவேக இணைய சேவையை வழங்க ஸ்டார்லிங்க் உதவும் என எலான் மஸ்க் கூறியுள்ளார்.
உலகின் நம்பர் 1 பணக்காரரான எலான் மஸ்க்குக்கு சொந்தமான ஸ்டார்லிங்க் நிறுவனம், செயற்கைக்கோள் இணையச் சேவையை உலக அளவில் வழங்கி வருகிறது. ஆனால், இந்தியாவில் இந்த நிறுவனம் ஒழுங்குமுறை சிக்கல்களைச் சந்தித்து வருகிறது.
ஸ்டார்லிங்க் செயற்கைக்கோள் இணையச் சேவையின் அலைக்கற்றை அம்சங்கள் இந்திய விண்வெளி ஒழுங்குமுறை விதிகளுடன் ஒத்துப்போகாத காரணத்தினால் அதன் முந்தைய விண்ணப்பம் இந்திய விண்வெளி மேம்பாடு மற்றும் அங்கீகார மையத்தால் (IN-SPACe) நிராகரிக்கப்பட்டது.
ஆகையால், செயற்கைக்கோள் இணையச் சேவையை ஸ்டார்லிங்கால் இந்தியாவில் கொண்டு வர முடியாமல் போனது. இருப்பினும், இணையத்தின் மிகப் பெரிய சந்தையாக இந்தியா மாறி வருவதை உணர்ந்த ஸ்டார்லிங்க், தற்போது ஜென்-2 என்கிற பெயரில் மீண்டும் ஒப்புதல்களை பெற முயற்சித்து வருகிறது.
India needs @Starlink— DogeDesigner (@cb_doge) August 20, 2026
• 11,256 of India’s listed villages still had no 4G coverage as of May 2026.
• India had 1.093 billion internet subscriptions in March 2026, but only 440.87 million were rural. Rural subscription density was 48.31 per 100 people, compared with 126.80 in… pic.twitter.com/zSKh3TiHFv
சில மாற்றங்களை செய்து மீண்டும் செயற்கைக்கோள் இணையச் சேவைக்காக ஸ்டார்லிங்க் விண்ணப்பித்துள்ளது. இந்த சூழலில், பிரபல எக்ஸ் பயனரான டாஜ் டிசைனர் (DogeDesigner), "இந்தியாவில் பெரும்பாலான கிராமங்களில் 4ஜி இணைய சேவை கூட கிடைக்கவில்லை" என கூறி ஓர் புள்ளிவிவரப் பதிவை பகிர்ந்தார்.
அந்த பதிவை மறுபதிவு செய்த ஸ்டார்லிங்க் நிறுவனத்தின் உரிமையாளரான எலான் மஸ்க், "இந்தியாவில், குறிப்பாக, இணைய வசதி குறைவாக காணப்படக் கூடிய கிராமப்புறங்களுக்கும் ஸ்டார்லிங்க் உதவும்" என கூறியுள்ளார்.
இதன் வாயிலாக, ஸ்டார்லிங்க் இணைய சேவை இந்தியாவில் பயன்பாட்டுக்கு வரும் பட்சத்தில், 4ஜி சேவை கூட கிடைக்காத கிராமப்புற மக்களுக்கு அதி வேக இணைய சேவை கிடைக்கக் கூடும் என்பது தெரிய வந்துள்ளது.
மேலும், இந்தியாவில் செயற்கைக்கோள் இணையச் சேவையை வழங்கும் விதமாக ஸ்டார்லிங்க் மீண்டும் விண்ணப்பித்திருப்பதும் எலான் மஸ்க்கின் இந்த பதிவின் உறுதியாகி உள்ளது.
Starlink would help the least served in India, especially in rural areas https://t.co/ffCvpL61WQ— Elon Musk (@elonmusk) August 21, 2026
எகனாமிக்ஸ் டைம்ஸ்-ம் இது குறித்து அண்மையில் ஓர் செய்தியை வெளியிட்டிருந்தது. இதேபோல், கடந்த ஜூன் மாதத்தில், ஸ்டார்லிங்க் வணிகச் செயல்பாடுகளின் துணைத் தலைவர் லாரன் டிரேயர், ஸ்டார்லிங்க் வணிக ரீதியான செயற்கைக்கோள் இணையச் சேவைகளைத் தொடங்குவதற்காக இந்திய அதிகாரிகளுடன் தீவிரப் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு வருவதாக தெரிவித்திருந்தார்.
உலக அளவில் அமெரிக்கா மட்டுமின்றி கனடா, வெனிசுலா, பிரேசில், கென்யா, ஜெர்மனி, ஃபிரான்ஸ், ஆஸ்திரேலியா மற்றும் மங்கோலியா என பல நாடுகளில் ஸ்டார்லிங்க் தனது செயற்கைக்கோள் இணையச் சேவையை வழங்கி வருகிறது. இவற்றின் வரிசையிலேயே இந்தியாவையும் இணைக்கும் முயற்சியில் அது களமிறங்கியுள்ளது.
Starlink remains in active and productive discussions with the Government of India contrary to misleading stories based upon unsubstantiated claims from anonymous sources.— Lauren Dreyer (@LaurenDreyer) June 9, 2026
We have worked with the Government through all of the required regulatory and compliance processes in a… https://t.co/BQdcDHmPaf
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தரை வழி கேபிள்கள் அல்லது செல்போன் டவர்களின் உதவி இல்லாமலேயே இணையச் சேவையை வழங்கும் திட்டமே ஸ்டார்லிங்க்-இன் செயற்கைக்கோள் இணையச் சேவை. செயற்கைக்கோள்கள் வாயிலாக நேரடியாக இணையச் சேவையை இது வழங்கும் என்பதால் கேபிள் அல்லது டவர் இணைப்பு இதற்கு தேவைப்படாது. அத்துடன், காடு, மலை மற்றும் கடல் பகுதி என எங்கிருந்தாலும் இதன் இணையச் சேவையைப் பெற்று எப்போது தொடர்பில் இருக்க முடியும். 50 எம்பிபிஎஸ் முதல் 500 எம்பிபிஎஸ் வரையிலான வேக இணையச் சேவையை இதன் மூலம் பெற்றுக் கொள்ள முடியும்.