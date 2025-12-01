ஒப்புக்கொண்ட எலான் மஸ்க்: எச்-1பி விசா வைத்திருக்கும் இந்தியர்களால் அமெரிக்கா பயனடைந்துள்ளது!

ETV Bharat / technology

நிகில் காமத்தின் WTF பாட்காஸ்டில் டெஸ்லா நிறுவனர் எலான் மஸ்க் பங்கேற்றார்.
நிகில் காமத்தின் WTF பாட்காஸ்டில் டெஸ்லா நிறுவனர் எலான் மஸ்க் பங்கேற்றார். (X@nikhilkamathcio)
வாஷிங்டன்: எச்-1பி விசா வாயிலாக இங்கு வரும் இந்திய பொறியாளர்களால் அமெரிக்கா பயன் அடைந்துள்ளதாக டெஸ்லா மற்றும் ஸ்பேஸ்எக்ஸ் நிறுவனர் எலான் மஸ்க் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவின் பிரபல பங்கு வர்த்தகத் தளமான Zerodha (செரோதா) நிறுவனர் நிகில் காமத், ‘WTF’ எனும் பாட்காஸ்டை தொடர்ந்து நடத்தி வருகிறார். இதில் பங்கேற்பாளர்களாக உலகளவில் உள்ள பிரபலங்கள் பங்கேற்று வருகின்றனர். இந்நிலையில், இந்த நிகழ்ச்சியின் 16-ஆவது அத்தியாயத்தில் எலான் மஸ்க் பங்கேற்று நிகில் உடன் உரையாடலை நடத்தி உள்ளார்.

ஸ்டார்ட்-அப் நிறுவனங்கள், வளர்ந்து வரும் ஏஐ தொழில்நுட்பம், எக்ஸ் பயன்பாடு, தானியங்கி கார்கள், சூரிய மின்சக்தி செயற்கைக்கோள்கள் போன்ற பல்வேறு விஷயங்கள் இந்த பாட்காஸ்ட் உரையாடலின் போது விவாதிக்கப்பட்டது.

அமெரிக்க வளர்ச்சியில் இந்தியர்களின் பங்கு

இதில் முக்கியமாக எச்-1பி விசா தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த எலான் மஸ்க், “இந்திய வல்லுநர்களால் அமெரிக்கா பயன் அடைந்துள்ளது என்பதை மறுக்க முடியாது. அதேவேளை, எச்-1பி விசாவை பயன்படுத்தி பல தவறுகளும் நடந்துள்ளது” என்பதை சுட்டிக்காட்டி பேசினார்.

முன்னதாக, ஜோ பைடன் ஆட்சியில் இருந்தபோது, குடியுரிமை கொள்கைகள் தொடர்பாக, அரசை கடுமையாக விமர்சித்திருந்த எலான் மஸ்க், உள்நாட்டு மக்களின் வேலைவாய்ப்பை பூர்த்தி செய்யவும், நாட்டின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் கடுமையான விசா கட்டுப்பாடுகள் தேவைப்படுவதாக கூறியிருந்தார்.

ஆனால், டிரம்ப் பொறுப்பேற்ற பின், எச்-1பி விசா மூலம் இங்கு வரும் வெளிநாட்டினரால் அமெரிக்காவுக்கு ஆதாயம் இருப்பதாக எலான் மஸ்க் தன் கருத்தை மாற்றிக்கொண்டார். இதை மேற்கோள்காட்டி, ‘ஏன் இந்த மனமாற்றத்திற்கு காரணம்’ என நிகில் எலானிடம் கேட்டார்.

அதற்கு அவர், “சூழலின் அடிப்படையில் கருத்துகளும் மாறும். எச்-1பி விசாவால் அமெரிக்காவுக்கு நன்மை நடந்திருக்கிறது. ஆனால், அதை தவறாக பயன்படுத்தும் நிலை உள்ளது என்பதையும் மறுக்க முடியாது” என்று கூறினார்.

எச்-1பி விசா தவறுகள்

தொடர்ந்து, எச்-1பி விசா மூலம் நடக்கும் தவறுகளை குறிப்பிட்டு பேசிய எலான், “நான் பார்த்த வரையில், திறமையானவர்களின் பற்றாக்குற எப்போதும் இருக்கும். எனவே, எனது பார்வையில், இந்த கடினமான பணிகளைச் செய்ய போதுமான திறமையானவர்களைக் கண்டுபிடிப்பதில் நிறைய சிரமங்கள் உள்ளன. எனவே, கூடுதல் திறமையானவர்களை கண்டறிவது நல்லது.

'WTF' எனும் பாட்காஸ்டில் எலான் மஸ்க் பேசினார்.
‘WTF’ எனும் பாட்காஸ்டில் எலான் மஸ்க் பேசினார். (X@nikhilkamathcio)

ஆனால், சில நிறுவனங்கள், தங்கள் செலவுகளை குறைக்கும் நோக்கத்துடன் வெளிநாட்டு ஊழியர்களை பணியமர்த்துகின்றனர். ஒரு அமெரிக்கருக்கு கொடுக்க வேண்டிய சம்பளத்தை, வெளிநாட்டினர் இருவருக்கு கொடுத்து செலவினை குறைத்து விடலாம் என்று நினைக்கின்றனர். இதை நான் என்றுமே ஆதரிக்கவில்லை.

நான் தலைமைவகிக்கும் நிறுவனங்கள் உலகளவில் இருந்து திறமையானவர்களை மட்டுமே தேடுகிறது. அவர்களுக்கு நாங்கள் சராசரி அளவை விட அதிகமாக ஊதியத்தை தருகிறோம். எனவே, உள்நோக்கத்துடன் பயன்படுத்தப்படும் எச்-1பி விசாவிற்கு கட்டுப்பாடுகள் அவசியம் என்றே நினைக்கிறேன். அதே நேரத்தில் எச்-1பி விசா திட்டத்தை நிறுத்த வேண்டும் என்ற முழக்கங்களில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை,” என்று தெரிவித்தார்.

