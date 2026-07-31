லித்தியம் அயன் பேட்டரியை மறுசுழற்சி செய்யலனா இவ்ளோ பெரிய ஆபத்து ஏற்படுமா? எச்சரிக்கும் ஐ.ஐ.டி மெட்ராஸ் பேராசிரியர்
2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் சுமார் 11 மில்லியன் மெட்ரிக் டன் லித்தியம் அயன் பேட்டரி கழிவுகள் நிலப்பரப்பில் கொட்டப்படும் என ஆய்வு புள்ளி விபரங்கள் கணித்துள்ளன.
Published : July 31, 2026 at 1:04 PM IST
சென்னை: பயன்படுத்தப்பட்ட லித்தியம் அயன் பேட்டரி அடுத்த சில ஆண்டுகளில் டன் கணக்கில் கழிவாக குவியப்போவதாக சென்னை ஐஐடி-இன் வேதியியல் துறை பேராசிரியர் நிதின் முரளிதரன் எச்சரித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு மின்சாரம் வாரியம், சென்னை ஐ.ஐ.டி உடன் இணைந்து சூரிய ஒளி மின்சார உற்பத்தி மற்றும் மின்சார சேமிப்பு கொள்கையை வகுக்க உள்ளது. இதன் அடிப்படையில் இன்று (ஜூலை 30) சென்னை ஐஐடி-க்கு வந்த அமைச்சர் நிர்மல் குமார், அங்கு ஏற்கனவே உள்ள பேட்டரி மூலம் மின்சாரம் சேமிக்கும் அமைப்பு மற்றும் பேட்டரியை மறுசுழற்சி செய்யும் முறை உள்ளிட்டவற்றை நேரில் பார்வையிட்டு, அவைக் குறித்து கேட்டறிந்தார்.
இந்த நிகழ்ச்சியை அடுத்து சென்னை ஐஐடி-இன் வேதியியல் துறையின் பேராசிரியர் நிதின் முரளிதரன் நமது ஈடிவி பாரத்-க்கு பிரத்யேக பேட்டியளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது, "லித்தியம் அயன் சோடியம் பேட்டரியை மறு சுழற்சி செய்கிறோம். லித்தியம் அயன் பேட்டரி தற்போது மின்சார வாகனங்களில் அதிகளவில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
லித்தியம் அயன் மறுசுழற்சி பிரச்சினை
இதன் பயன்பாடு வரும் காலங்களில் இன்னும் பலமடங்காக அதிகரிக்கும். அவ்வாறு அதிகரிக்கும் போது அதனை மறு சுழற்சி செய்வது அவசியமாகும். அதேசமயம், பேட்டரி கழிவுகளை எப்படி நீக்குவது என்ற பிரச்சினை உள்ளது. லித்தியம் அயன் பேட்டரியில் லித்தியம், கோபால்ட், நிக்கல், காப்பர் உள்ளிட்ட விலை உயர்ந்த பொருட்கள் உள்ளன. இதனை பயன்படுத்தப்பட்ட லித்தியம் அயன் பேட்டரியில் இருந்து மீண்டும் எடுத்து பேட்டரியாகவோ அல்லது வேறு மூலப்பெருளாகவோ பயன்படுத்த முடியும்.
இவ்வாறு செய்வதனால் புதிய தொழில் முனைவோரை உருவாக்க முடியும். மேலும், தொழிற்சாலைகளுக்கும் அது உதவியாக இருக்கும். தற்பொழுது ஐஐடி மெட்ராஸில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஆய்வகத்தில் 50 கிலோ லித்தியம் அயன் பேட்டரி மறுசுழற்சி செய்ய முடிகிறது. இதை 1,000 கிலோவாக உயர்த்த வேண்டும்.
நாங்கள் பேட்டரியை மறுசுழற்சி செய்வதற்கான தொழில்நுட்பத்தை தொழில்துறை நிறுவனங்களுக்கு தந்து உதவுகிறோம்.
லித்தியம் அயன் பேட்டரி வாகனங்களில் மட்டுமில்லாமல் செல்போன், கார், லேப்டாப் போன்ற சாதனங்களிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆகையால், பயன்படுத்தப்பட்ட லித்தியம் அயன் பேட்டரி அடுத்த சில ஆண்டுகளில் டன் கணக்கில் கழிவாக குவியப்போகிறது.
பேட்டரியை மறுசுழற்சி செய்யும்போது கருப்பு கலரில் பவுடராக அது கிடைக்கும். இதை 'பிளாக் மாஸ்' என நாங்கள் அழைக்கிறோம். லித்தியம், கோபால்ட், நிக்கல் உள்ளிட்ட விலையுயர்ந்த உலோகங்கள் அதில் இரு்ககும். அதனை நாம் ஏற்றுமதியும் செய்யலாம். மேலும், சுற்றுச்சூழலைப் பாதிக்காமல் இந்தியாவிலேயே பயன்படுத்தலாம்.
குறிப்பாக, நிக்கல் விலை உயர்ந்த பொருள். மேலும், கோபால்ட் உலகிலேயே காங்கோ நாட்டில் மட்டுமே கிடைக்கிறது. பேட்டரி வாங்கும் போது கிடைக்கும் கோபால்ட், இந்தியாவிலேயே தக்க வைத்துக் கொள்ள பேட்டரியை மறுசுழற்சி செய்கிறோம்.
எங்களின் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தும் தொழிற்சாலைகளில் நாள் ஒன்றுக்கு 100 கிலோவுக்கும் அதிகமான மறுசுழற்சி செய்யப்படுகின்றது. அதிகளவில் தொழிற்சாலைகள் துவக்கப்பட்டால்தான் வரும் காலத்தில் அதிகளவில் கழிவாக மாறும் பேட்டரிகளை மறுசுழற்சி செய்ய முடியும். மதிப்புமிக்க மூலப்பொருட்களை இந்தியாவிலேயே தயார் செய்து, பேட்டரியாகவும் உற்பத்தி செய்ய முடியும்.
லித்தியம் அயன் பேட்டரி மறுசுழற்சி முறை
இந்தியாவிற்கான பேட்டரிகள் 100 சதவீதம் வெளிநாட்டில் இருந்து தான் வாங்கப்படுகிறது. இதற்காக பொருளாதாரம் அதிகளவில் செலவாகிறது. மறுசுழற்சி செய்யாவிட்டால் பொருளாதாரம் பாதிக்கும். மறுசுழற்சி செய்யாவிட்டால் அது மலைபோல் குவியவும் நேரிடும். அத்துடன், பள்ளிக்கரணை போன்ற குப்பைக் கிடங்குகளில் இவற்றை டன் கணக்கில் சேகரித்து வைக்க முடியாது. எனவே மறு சுழற்சியை இப்போதே ஆரம்பிக்க வேண்டும். அப்போது தான் அடுத்த ஐந்தாண்டுகளில் பேட்டரி மறுசுழற்சி முழுவேகத்தில் நடைபெறும்.
லித்தியம் அயன் பேட்டரியை மறுசுழற்சி செய்ய பெட்ரோலில் இருந்து எடுக்கப்படும் திரவத்தை பயன்படுத்துகிறோம். இதில், லித்தியம் மிகவும் ஆபத்தானது. அதை வெளியில் எடுத்தாலே தீ பற்றும் அபாயம் ஏற்படும். இதனால்தான் அதனை கவனமாக கையாள வேண்டும். லித்தியம் தீ பற்றிக் கொண்டால் அதனை அணைப்பது மிகவும் கடினம்.
சென்னை ஐஐடி-இல் ஹைட்ரோமெட்ராலாஜி முறையில் (Hydrometallurgy) திரவத்தை பயன்படுத்தி மூலப்பொருட்களை எலக்ட்ரோவின்னிங் (Electrowinning) ஆகிய முறைகளில் பிரித்தெடுக்கிறோம்.
சூரிய ஒளியில் மின் உற்பத்தி செய்தால், அதை சேகரித்து வைக்க பேட்டரி கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும். வரும் நாட்களில் இந்த சோலார் பேனல் பயன்பாடு மிகுந்த அளவில் நாட்டில் அதிகரிக்கும். இதற்காகவும் பேட்டரி மறுசுழற்சி மிகுந்த அவசியமாக மாறியுள்ளது.
இதேபோல், சூரிய ஒளி தகுடுகளையும் ஐஐடி மெட்ராஸில் மறுசுழற்சி செய்கிறோம். கம்ப்யூட்டரில் பயன்படுத்தப்படும் மதர்போர்டில் தங்கம் உள்ளது. சுரங்கத்தில் இருந்து தங்கத்தை எடுப்பதை விட மறுசுழற்சியில் எடுப்பது மிகவும் குறைவான செலவாகும். சுற்றுசூழல் பாதிப்பு இல்லாமல் இதனை செய்ய முடியும்.
மறுசுழற்சி செய்வதற்கான தொழிற்சாலை அமைப்பதற்கு செலவாகும். ஆனால், அதில் இருந்து கிடைக்கும் பொருளின் மதிப்பும் அதிகம். பேட்டரி மறுசுழற்சி செய்வதால் கிடைக்கும் பொருட்களை ஏற்றுமதியும் செய்ய முடியும்" என தெரிவித்தார்.
2030 இல் கழிவுகளின் குவியல்
உலகளாவிய எரிசக்தி அமைப்பானது தீர்ந்துபோகக் கூடிய ஆற்றல் மூலங்களிலிருந்து புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மூலங்களுக்கு மாற வேண்டியது அவசியம் என கூறியுள்ளது. இதை அனைத்து உலக நாடுகளும் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளன. இந்த நிலை பேட்டரிகள், சோலார் பேனல்கள், காற்றாலைகள், உயிரி-எரிபொருள் கொதிகலன்கள் உற்பத்தியில் பெரும் அதிகரிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆகையால், இக்கட்டமைப்புகளில் இருந்து உருவாகும் கழிவுகளின் அளவு பலமடங்காக அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.
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அதிலும், பேட்டரிகள் மற்றும் சோலார் பேனல்களால் உருவாகும் கழிவுகள் மிகவும் கவலை அளிக்கக் கூடியதாக மாறியுள்ளன. 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள், சுமார் 11 மில்லியன் மெட்ரிக் டன் லித்தியம் அயன் பேட்டரி கழிவுகள் நிலப்பரப்பில் கொட்டப்படும் என ஆய்வு புள்ளி விபரங்கள் கணித்துள்ளன. இதேபோல், சுமார் 8 மில்லியன் மெட்ரிக் டன் சோலார் பேனல் கழிவுகளாக மாறப் போவதாகவும் யூகிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், இப்போதைய நிலவரப்படி இந்த சாதனங்களுக்கான உலகளாவிய மறுசுழற்சி விகிதம் வெறும் 5-6 சதவீதம் மட்டுமே உள்ளதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த கழிவுகளில் உலோகப் பகுதிகள் பெரும்பகுதியாக இருந்தாலும், குறிப்பிடத்தக்க அளவில் பிளாஸ்டிக் அல்லது பாலிமர்களும் உள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.