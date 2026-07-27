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ஒரு கேள்விக்கு பதிலளிக்க ஏஐ இவ்வளவு தண்ணீரை செலவழிக்கிறதா? கமல்ஹாசன் சொன்னது சும்மா இல்லைங்க

முன்னதாக, நீர் வளத்திற்கு வாகன தயாரிப்பு தொழிற்சாலைகள் அச்சுறுத்தலாக இருந்து வந்த நிலையில், அந்த இடத்தை ஏஐ எடுத்துள்ளதோ என்கிற அச்சம் நம்மிடையே எழுந்துள்ளது.

குளிரூட்டும் அமைப்புடன் செயல்படும் தரவு மையம் - கோப்புப்படம்
குளிரூட்டும் அமைப்புடன் செயல்படும் தரவு மையம் - கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 27, 2026 at 8:00 AM IST

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ஹைதராபாத்: ஒரு கார் தயாரிக்க வேண்டும் என்றால் குறைந்தபட்சம் 4 லட்சம் லிட்டர் முதல் 5 லட்சம் லிட்டர் வரையிலான நீர் தேவைப்படும் என கூறப்படுகிறது. இதனால்தான் கடந்த காலங்களில் இந்தியாவில் கார் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் மீது அதிகம் விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன. நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான்கூட, ஒரு மேடைப் பேச்சின்போது கார் தயாரிப்பு நிறுவனங்களுக்காக நீராதாரங்கள் தாரைவார்க்கப்படுவதாக கடுமையான விமர்சனத்தை முன் வைத்திருந்தார்.

தற்போது கார் தயாரிப்பு நிறுவனங்களுக்கு அடுத்தபடியாக ஏஐ தொழில்நுட்பம் அந்த விமர்சனங்களுக்கு ஆளாகத் தொடங்கி உள்ளது. நாம் ஒவ்வொரு முறையும் ஏஐ (AI) இடம் தகவல் கேட்கும்போது, லிட்டர் கணக்கில் தண்ணீர் செலவிடப்படுவதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன.

உலக அளவில் ஏஐ பயன்பாடு பலமடங்காக அதிகரித்துள்ள சூழலில், இந்த தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாட்டினால் குறிப்பிட்ட அளவு தண்ணீர் மற்றும் மின்சாரம் வீணாகுவதாக நடிகரும், மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவருமான கமலஹாசன் சமீபத்தில் விமர்சனம் செய்திருந்தார். "நாம் கேட்கும் எளிய கேள்விகளுக்கும் கூட மறைமுகமாக பல லிட்டர் தண்ணீர் ஆவியாகி வீணாகிறது. ஏஐ வளர்ச்சிக்காக அதிகப்படியான மின்சார உற்பத்தி அவசியமாகிறது. அதனால் தேவையான கேள்விகளை மட்டும் ஏஐ-யிடம் கேளுங்கள்" என அவர் கூறியிருந்தார்.

ஏற்கனவே இந்த விவகாரம் உலக அளவில் பேசுபொருளாக மாறியுள்ள நிலையில், நடிகர் கமல்ஹாசனும் இதுகுறித்து பேசியது தமிழ்நாட்டு மக்களிடையே அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது. ஆகையால், முன்னதாக நீர் வளத்திற்கு வாகன தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் அச்சுறுத்தலாக இருந்து வந்த நிலையில், அந்த இடத்தை ஏஐ எடுத்துள்ளதோ என்கிற அச்சம் நம்மிடையே எழுந்துள்ளது.

ஏன் நீர் தேவை?

நம்மில் கணினி பயன்படுத்தாதவர்களே இருக்க முடியாது என கூறலாம். ஓர் கணினி சிறப்பாக இயங்க வேண்டும் என்றால், குளிரூட்டிகள் கட்டாயம் இருந்தே ஆக வேண்டும். அது இல்லை என்றாலும் கணினி இயங்கும். ஆனால், அதிக உஷ்ணம் காரணமாக அதன் செயல்பாட்டில் சுணக்கம் ஏற்படக் கூடும். இதனால்தான் கணினியைக் குளிரூட்ட ஏசி அவசியமாகிறது.

கூடுதல் ஒரு உதாரணமாக நம்முடைய செல்போனையும் எடுத்துக் கொள்ளலாம். செல்போனை எவ்வளவு நேரம் கைகளில் வைத்து பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றோமோ அந்த அளவிற்கு அதிகமாக அது உஷ்ணமாகும். குறிப்பாக 'கேம்' விளையாடும் போது, தோசை கல்லுக்கு இணையான வெப்பத்தை செல்போனின் பின் பகுதியில் உணர முடியும்.

இதனால்தான், தற்போது செல்போனைக் குளிர்விக்கும் கருவி சந்தையில் புதிதாக அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. கையடக்கமான அந்த கருவியை செல்போனின் பின் பக்கத்தில் பொருத்துவதனால், அதன் பேட்டரி மற்றும் பிற சாதனங்கள் சூடாகுவது தடுக்கப்பட்டு, செயல்திறன் அதிகரிக்கும்.

இதே யுக்திதான் ஏஐ பயன்பாட்டின்போதும் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இங்கு ஏஐ தரவு மையங்களை குளிர்விக்க பல லட்சம் லிட்டர் தண்ணீர் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஏஐ தொழில்நுட்பத்திற்கான ஜிபியு போன்ற அம்சங்கள் தொடர்ச்சியாக இயங்குவதனால் அங்கு தீவிர வெப்பம் உருவாகும். இந்த வெப்பம் சர்வரையே உருக்கி விடும் அளவிற்கு இருக்கும். ஆகையால், இங்கு குளிர்வித்தல் மிக மிக அவசியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது.

குளிரூட்ட நீர் பயன்படுத்தப்படும் முறை

நேரடியாக சிப் மற்றும் பிராசசர்கள் குளிரூட்டும் முறை (Direct-to-Chip Cooling): இந்த முறையில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீர் சிறிய குழாய்கள் மூலம் சிப் மற்றும் பிராசசர்கள் மீது உள்ள உலோக தட்டுகளுக்கு மேல் செலுத்தப்படுகிறது. பின்னர், அந்த நீர் வெப்பத்தை உறிஞ்சிய பின்னர், அது சூடான நீராக வேறொரு குழாய் வாயிலாக வெளியேற்றப்படும். பின்னர் மீண்டும் குளிரூட்டும் கோபுரங்களுக்கு அது அனுப்பி வைக்கப்படும். இந்த முறையில் அதிக நீர் நீராவியாக மாறிவதால் அங்கு நீரிழப்பு அதிக அளவில் ஏற்படுகிறது.

பின் கதவு வெப்பப் பரிமாற்றி (Rear-Door Heat Exchanger) செயல்முறை: இந்த முறையில் சர்வரின் ரேக்குகளின் பின்புறக் கதவுகளில் குளிர்ந்த நீர் நிரப்பப்பட்ட குழாய்கள் மற்றும் ரேடியேட்டர்கள் இருக்கும். சர்வருக்குள் இருந்து வெளிவரும் சூடான காற்று இந்த கதவைக் கடந்து வெளியே வரும்போது அது குளிர்விக்கப்படும். இந்த செயல்முறை தொடர்ச்சியாக அரங்கேறி சர்வரை எப்போதும் குளிர்ச்சியாக வைத்துக் கொள்ளும்.

ஆகிய முறைகளில் நீர் பயன்படுத்தப்பட்டு சர்வர்கள் எப்போதும் குளிர்ச்சியாக வைத்துக் கொள்ளப்படுகிறது. இதுதவிர, மின்சாரத்தைக் கடத்தாத பிரத்யேக குளிரூட்டும் திரவத்தில் சர்வரை மூழ்கடித்து குளிர்வித்தல் (Immersion Cooling) மற்றும் குளிர்ச்சியானை காற்றின் வாயிலாக குளிரூட்டுதல் (Air Cooling) ஆகிய செயல்முறைகள் வாயிலாகவும் ஏஐ தரவு மையங்கள் குளிரூட்டப்படுகின்றன.

ஒரு கேள்விக்கு பதிலளிக்க எவ்வளவு தண்ணீர் செலவிடப்படுகிறது?

இதுகுறித்து அண்மையில் ஃபோர்ப்ஸ் வெளியிட்ட செய்தியில் கூறியவை, "முன்னதாக ஏஐ தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி 100 வார்த்தைகள் கொண்ட ஒரு தகவலை உருவாக்க வேண்டும் எனில் அதற்கு 519 மில்லி லிட்டர் தண்ணீர் தேவைப்பட்டது. ஆனால், அது தற்போது புதிய தொழில்நுட்பங்கள் வாயிலாக 15 மில்லி லிட்டராக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம், கடினமான கேள்விகளின்போது அது 150 மில்லி லிட்டருக்கும் மேல் உயர்கிறது" என தெரிவித்துள்ளது.

அத்துடன், "சாதாரண நாட்களைவிட கடுமையான வெயில் காலங்களில் ஏஐ தரவு மையங்களை குளிர்விக்க 6 முதல் 30 மடங்கு வரை அதிக தண்ணீர் தேவைப்படுகிறது" என்கிற அதிர்ச்சியளிக்கும் தகவலையும் அது வெளியிட்டுள்ளது.

மேலும், ஒரு நாளைக்கு ஒரு பெரிய தரவு மையத்திற்கு 3.79 மில்லியன் லிட்டர் முதல் 20 மில்லியன் லிட்டர் வரையிலான தண்ணீர் தேவைப்படுகிறது. இந்த அளவு தண்ணீரைக் கொண்டு சுமார் 10 ஆயிரம் முதல் 50 ஆயிரம் மக்கள் வாழும் ஒரு சிறிய நகரத்தின் ஒரு நாள் தண்ணீர் தேவையைப் பூர்த்திச் செய்துவிட முடியும்.

குறிப்பாக, ஏஐ தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சி என்பது நாளுக்கு நாள் அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது. ஆகையால், அதற்கு தேவைப்படும் தண்ணீரின் அளவும் அசுர வளர்ச்சியை அடைந்து வருகிறது.

இதைக் கருத்தில் கொண்டே கமலஹாசன் "தேவையான கேள்விகளை மட்டும் ஏஐ-யிடம் கேளுங்கள். மற்றபடி, உங்களுக்கு அருகில் இருக்கும் நண்பர்களிடம் பேசி விடை தேடுங்கள்" என மாணவர்களையும், ஏஐ-யை அதிகம் பயன்படுத்துவோரையும் கமலஹாசன் அறிவுறுத்தியிருந்தார்.

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ஏஐ தண்ணீர் பயன்பாடு
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