சைபர் அட்டாக் இப்படியும் நடக்குமா? பிரான்சில் 700 சூப்பர் மார்க்கெட்டுகளில் பிரிட்ஜ் சூடாகி உணவுப்பொருட்கள் சேதம்
இந்த சைபர் தாக்குதல் குறித்து, பாரிஸ் அரசு வழக்கறிஞர் அலுவலகத்தின் சைபர் குற்றப்பிரிவு விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளது.
Published : October 14, 2026 at 6:04 PM IST
பாரிஸ்: இப்படியும் ஒரு சைபர் தாக்குதல் நடத்தப்படுமா என்று ஆச்சரியத்தையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது, ஐரோப்பிய நாடுகளில் நடந்த சம்பவம். பிரான்சில் உள்ள சூப்பர் மார்க்கெட்டுகளைக் குறிவைத்து, இந்த சைபர் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது.
சூப்பர் மார்க்கெட்டுகளில், உணவுப்பொருட்கள் கெடாமல் பாதுகாப்பாக இருப்பதற்கு வைக்கப்படும் குளிர்பதன அமைப்புகளில் (ஃபிரிட்ஜ்) நடத்தப்பட்ட சைபர் தாக்குதலால் உணவுப்பொருட்கள் வீணாகி உள்ளன.
சைபர் தாக்குதல் எப்படி நடந்தது?
எங்கிருந்தோ ஒருவர், இணையவழியில் தாக்குதல் நடத்தும்போது, சூப்பர் மார்க்கெட்டுகளில் உள்ள குளிர்பதன அமைப்புகளில் இருக்கும் மென்பொருளில் புரோகிரோம் திருத்தப்படுகிறது. இதனால் குளிர்பதன அமைப்பு, அளவுக்கு அதிகமாக சூடாகி, அதில் இருந்த உணவுப்பொருட்கள் வீணாகி உள்ளன.
பிரான்சில் 700 கடைகள் பாதிப்பு
பிரான்சில் மொத்தம் உள்ள 10 ஆயிரம் சூப்பர் மார்க்கெட்டுகளில், 700 சூப்பர் மார்க்கெட்டுகள், இந்த சைபர் தாக்குதலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த தகவலை, பிரான்ஸ் நிதியமைச்சர் ரோலண்ட் லெஸ்க்யூர், நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.
இருந்தபோதிலும், பிரான்சின் உணவுப் பொருள் விநியோகத்திற்கு தற்போது எவ்வித ஆபத்தும் இல்லை என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். ஆனால், இது அனைவருக்கும் ஒரு எச்சரிக்கை மணி எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
பிரான்சின் முன்னணி நிறுவனமான 'கோஆப்ரேடிவ்-யு' நிறுவனத்தின் மொத்தம் உள்ள 2,000 சூப்பர் மார்க்கெட்டுகளில், 80 கடைகள் சைபர் தாக்குதலால் பாதிக்கப்பட்டதாக அந்த நிறுவனத்தின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி டொமினிக் ஷெல்ஷர் தெரிவித்துள்ளார். பெரும்பாலான கடைகளில் குளிர்பதன அமைப்புகளில் ஏற்படவிருந்த பாதிப்புகள் தடுக்கப்பட்டாலும், சில கடைகளில் உணவுப் பொருட்களை தூக்கி ஏறிய வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
மேலும், "இது உணவுப்பொருட்களை பாதுகாக்கும் அமைப்புகளை குறிவைப்பது, நாட்டின் உணவு விநியோக சங்கிலி மீதான தாக்குதல் என்றும், முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் மிகவும் தீவிரமானது; ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத செயல்" எனவும் அவர் கூறினார்.
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பழைய மென்பொருளே பாதிப்புக்குக் காரணமா?
சூப்பர் மார்க்கெட்டுகளில் சைபர் தாக்குதலால் பாதிக்கப்பட்ட குளிர்பதன அமைப்புகளுக்கு டென்மார்க்கை சேர்ந்த டான்ஃபாஸ் என்ற தொழில்நுட்ப நிறுவனம்தான் மென்பொருளை வழங்கியுள்ளது.
"பெரும்பாலும் பழைய குளிர்பதன அமைப்புகளே, சைபர் தாக்குதலுக்கு இலக்காகி பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த குளிர்பதன அமைப்புகளில் இருந்த மென்பொருள் புதுப்பிக்கப்படாமல் இருந்துள்ளன.
எனவே, குளிர்பதன அமைப்புகளை வைத்திருக்கும் நிறுவனங்கள், மென்பொருள் அமைப்புகளை தொடர்ந்து புதுப்பிக்க வேண்டும். ஃபயர்வால் எனப்படும் இணையப் பாதுகாப்புக் கவசத்தின் பின்னால் அவற்றை இயக்க வேண்டும் என்று எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு நீண்டகாலமாக அறிவுறுத்தி வருகிறோம்" என்று அந்த நிறுவனம் கூறியுள்ளது.
மேலும், பாதிக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளர்களுடன் இணைந்து பாதிப்புகளை குறைக்கும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் டான்ஃபாஸ் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
இதற்கிடையே, பாதுகாப்பு பிரச்சினையைத் தொடர்ந்து, நெதர்லாந்தில் ஆல்பர்ட் ஹெய்ஜின், பெல்ஜியத்தில் டெல்ஹெய்ஸ், அமெரிக்காவில் ஸ்டாப் அன்ட் ஷாப் உள்ளிட்ட பல்வேறு சூப்பர் மார்க்கெட்டுகளை நடத்தி வரும் நெதர்லாந்தைத் தலைமையிடமாகக் கொண்ட அகோல்ட் டெல்ஹெய்ஸ் நிறுவனமும் தனது இணைய சேவையை நிறுத்தி வைத்துள்ளது.
இந்நிலையில், பிரான்சில் நடத்தப்பட்ட சைபர் தாக்குதல் குறித்து, பாரிஸ் அரசு வழக்கறிஞர் அலுவலகத்தின் சைபர் குற்றப்பிரிவு விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளது.