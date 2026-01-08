ETV Bharat / technology

உலகிலேயே மூன்றாவதாக உருவாக்கப்பட்ட அவசர மின்சார மீட்பு அமைப்பு - பலன் என்ன?

வெளிநாட்டு தயாரிப்பில் 200 கிலோவாக இருக்கும் நிலையில், உள்நாட்டில் தயார் செய்யப்பட்ட அவசர மின்சார மீட்பு அமைப்பில் பயன்படுத்தப்படும் ‘கிம்பல் பாய்ன்ட்’ இணைப்பு பொருளின் எடை 30 கிலோவாக இருக்கிறது.

அவசர மின்சார மீட்பு அமைப்பு விளக்கப்படம்
அவசர மின்சார மீட்பு அமைப்பு விளக்கப்படம் (CSIR)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 8, 2026 at 9:08 PM IST

2 Min Read
சென்னை: பேரிடர் காலங்களில் மின் கோபுரங்களில் ஏற்படும் பிரச்சினைகளை உடனடியாக சீர் செய்ய உதவும் அவசர மின்சார மீட்பு அமைப்பை, கட்டமைப்பு பொறியியல் ஆராய்ச்சி மையம் (சி.எஸ்.ஐ.ஆர்) உள்நாட்டிலேயே நிறுவி காப்புரிமை பெற்றுள்ளது.

இது அமெரிக்கா, கனடாவுக்கு அடுத்தபடியாக இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்ட அவசர மின்சார மீட்பு அமைப்பாகும். ஆனால், இங்கு தயாரிக்கப்பட்டுள்ள அவசர மின்சார மீட்பு அமைப்பை விலை குறைவானதாகவும், எடை குறைவானதாகவும் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது.

சிஎஸ்ஐஆர் நிறுவனத்தின் சென்னை இயக்குநர் ஆனந்தவல்லி பேட்டி அளித்தார். (ETV Bharat)

உயர் மின் அழுத்த கோபுரங்கள் இயற்கை பேரிடரால் பாதிக்கப்படும் போது, தற்கான உடனடி மின்சார இணைப்பு வழங்குவதற்கான அமைப்பு தொழில்நுட்பத்தை உள்நாட்டிலேயே உருவாக்கி முதல்முறையாக ஜம்மு காஷ்மீர் பகுதியில் நிறுவி சென்னையில் உள்ள சிஎஸ்ஐஆர் கட்டமைப்பு பொறியியல் ஆராய்ச்சி மையம் சாதனை படைத்துள்ளதாக அதன் இயக்குநர் ஆனந்தவல்லி நம்மிடம் தெரிவித்தார்.

சேதமடையும் மின் கோபுரங்கள்

மனிதர்களின் அன்றாட வாழ்வில் மிகவும் இன்றியமையதாக உள்ளது மின்சாரம். மழை, புயல் உள்ளிட்ட பேரிடர் காலங்களில் பாதுகாப்பிற்காக மின்சார விநியோகத்தை நிறுத்தினாலே, மக்கள் பெரும் இன்னல்களுக்கு ஆளாகின்றனர். அதிலும் மின்சார உற்பத்தி நிலையத்தில் இருந்து கடைசிப் பகுதி வரையில் உயர் மின்னழுத்த கோபுரங்களை பயன்படுத்தி, 33 கிலோ வாட் முதல் 800 கிலோவாட் மின்சாரம் வரை கடத்தி கொண்டு செல்லப்படுகிறது.

இந்த கோபுரங்கள் பல்வேறு சோதனைகளுக்கு பின்னர் உறுதியாக அமைக்கப்பட்டாலும், பேரிடர் காலங்களில் அவற்றில் சில சேதம் அடைகிறது. அதனை சரிசெய்து உடனடியாக மின்சார இணைப்புகளை வழங்குவதற்கு அமெரிக்கா, கனடாவில் இருந்து மின்சார இணைப்பு வழங்குவதற்கான கருவியை வாங்கி இந்தியாவில் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், சென்னையில் உள்ள சி.எஸ்.ஐ.ஆர் நிறுவனம் அவசர மின்சார மீட்பு அமைப்பை உருவாக்கி, உற்பத்திக்காக அதன் தொழில்நுட்பத்தை இரண்டு பெருநிறுவனங்களுக்கு கொடுத்திருப்பதாக ஈடிவி பாரத்திடம் பூரிப்புடன் ஆனந்தவல்லி தெரிவித்தார்.

உள்நாட்டின் அவசர மின்சார மீட்பு அமைப்பின் சிறப்புகள்

மேலும், அமெரிக்கா, கனடா ஆகிய நாடுகளில் உருவாக்கப்படும் அமைப்புகளை விட, நம் நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட அவசர மின்சார மீட்பு அமைப்பின் சிறப்புகள் குறித்து ஆனந்தவல்லி விளக்கினார். உள்நாட்டில் தயார் செய்யப்பட்ட இந்த அமைப்பில் பயன்படுத்தப்படும் ‘கிம்பல் பாய்ன்ட்’ எனப்படும் முக்கிய இணைப்பு பொருளின் எடை 30 கிலோவாக இருக்கிறது.

அவசர மின்சார மீட்பு அமைப்பு
அவசர மின்சார மீட்பு அமைப்பு (CSIR)

இதை வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் சுமார் 200 கிலோ எடையுடன் தயாரிக்கின்றன. அந்த வகையில், மலைப் பிரதேசங்களில் ஏற்படும் சேதங்களின்போது, இலகுவாக நாம் தயாரித்த அமைப்பை எடுத்து செல்லமுடியும் என்று ஆனந்தவல்லி நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

ஒரு இடத்தில் இயற்கை பேரிடர் ஏற்பட்டு, உயர் மின்னழுத்த கோபுரங்களில் சேதம் ஏற்பட்டால், அதனை புதிதாக நிறுவ சுமார் 2 முதல் 3 மாதங்கள் வரை எடுத்துக்கொள்ளும். ஆனால், இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்ட தற்கால அவசர மின்சார மீட்பு அமைப்பினால், 3 நாள்களில் மின் சேவையை சீர் செய்துவிட முடியும் என்கிறது மத்திய அரசின் சிஎஸ்ஐஆர் நிறுவனம்.

இதன் செலவுகள் குறித்து விவரித்த சிஎஸ்ஐஆர் சென்னை அலுவலக இயக்குநர் ஆனந்தவல்லி, “ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி நிறுவுவதற்கு சுமார் 18 கோடி ரூபாய் செலவாகும். இதை நாம் வெளிநாட்டில் இருந்து இறக்குமதி செய்ய கூடுதல் கட்டணங்களை செலுத்த வேண்டும். அதற்கான நடைமுறை சிக்கல்கள் அதிகளவில் உள்ளன,” என்று தெரிவித்தார்.

மேலும், மின் இணைப்புகளுக்கான தற்காலிக ஆதரவு கட்டமைப்பு அமைப்புக்கான காப்புரிமை இந்தியா, அமெரிக்கா மற்றும் கனடாவில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும், ‘டூ பின் கிம்பல் ஜாயிண்ட்’ மீதான காப்புரிமை இந்தியாவில் தாக்கல் செய்யப்பட்டு பெறப்பட்டுள்ளது எனவும் ஆனந்தவல்லி தெரிவித்தார்.

