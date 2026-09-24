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ரூ.20 ஆயிரத்தில் நானோ செயற்கைக்கோள் தயாரிப்பு - கல்லூரி மாணவர் விக்னேஷ் வேலன் அசத்தல்

அமைச்சர்கள் தேதி கிடைத்தவுடன் அவர்களை நேரில் வைத்துக் கொண்டு கரூரில் இருந்து சிறிய ரக செயற்கைக்கோளை விண்ணில் ஏவ திட்டமிட்டுள்ளதாக கல்லூரி மாணவர் விக்னேஷ் வேலன் தெரிவித்துள்ளார்.

கல்லூரி மாணவர் விக்னேஷ் வேலன் நானோ செயற்கைக்கோள் தயாரிப்பு
கல்லூரி மாணவர் விக்னேஷ் வேலன் நானோ செயற்கைக்கோள் தயாரிப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 24, 2026 at 4:37 PM IST

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சென்னை: காற்றின் தரத்தை கண்டறியும் நானோ செயற்கைக்கோளை வெறும் 20 ஆயிரம் ரூபாயில் தயாரித்து கல்லூரி மாணவர் விக்னேஷ் வேலன் அசத்தியுள்ளார்.

சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு, வானில் ஏற்படும் இயற்கை மாற்றங்கள், தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வெளிவரும் கடுமையான ரசாயன புகைகள் என இயற்கை நாளுக்கு நாள் பாதிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது. இந்த சூழலில், 20 ஆயிரம் ரூபாய் செலவில் சிறிய ரக நானோ செயற்கைக்கோள் ஒன்றை கல்லூரி மாணவர் விக்னேஷ் வேலன் கண்டுபிடித்துள்ளார். மேலும் காற்றின் தரம், ஆக்சிஜன் அளவு, காற்றில் கலந்துள்ள விஷ வாயுக்களை கண்டறியும் வகையில் இந்த நானோ செயற்கைக்கோள் மிகக் குறைந்த விலையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் மாணவர் விக்னேஷ் வேலனின் புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்காகவும், தொழில் ஊக்கத்திற்காகவும் ’StartupTN’ மூலம் 1 லட்சம் ரூபாய் ஊக்க நிதி அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் அப்போது சட்டமன்றத் தேர்தல் வந்ததால் நின்றுபோன 1 லட்சம் ரூபாயை தற்போதைய தவெக அரசு வழங்கியுள்ளது.

இதுதொடர்பாக சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்திதத கல்லூரி மாணவர் விக்னேஷ் வேலன், ”சிறிய நானோ செயற்கைக்கோள் 35 கிலோமீட்டர் உயரத்தில் நிலைநிறுத்தப்படும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த உயரத்தில் உள்ள காற்றின் தரம், ஆக்சிஜன் அளவு மற்றும் தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வரும் வாயுக்களின் தரம் உள்ளிட்டவைகளை உடனுக்குடன் பூமியில் உள்ள கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தகவல் அளிக்கும் வகையில் இந்த சிறிய ரக செயற்கைக்கோள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

அடுத்த மாதம் ஹீலியம் பலூன் மூலம் வளிமண்டலத்தில் இந்த செயற்கைக்கோள் நிலைநிறுத்தப்பட்டு, 21 நாட்களுக்கு வானில் உள்ள சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வாயுக்கள் தொடர்பாக ஆய்வு மேற்கொண்டு தரவுகளை அனுப்பும். அதன் பின்னர், மீண்டும் பூமிக்கு கொண்டு வரும் வகையில் 250 கிராம் எடை கொண்ட செயற்கைக்கோளாக இது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் பிற்காலத்தில் தொழிற்சாலைகளில் ஏதேனும் விபத்துக்கள் ஏற்பட்டால், உடனடியாக தொழிற்சாலையில் இருந்து கசிந்த வாயுக்களின் தரம், அதனுடைய பாதிப்பு குறித்து ஆய்வு செய்ய இதுபோன்ற சிறிய ரக செயற்கைக்கோள்கள் உதவியாக இருக்கும் என்பதால் இதனை கண்டுபிடித்தேன்.

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அடுத்த மாதம் கரூரில் இருந்து செயற்கைக்கோளை விண்ணிற்கு அனுப்ப திட்டமிட்டுள்ளேன். அமைச்சர்கள் தேதி கொடுப்பதாக கூறியுள்ளனர். தேதி கிடைத்தவுடன் அமைச்சர்களை நேரில் வைத்துக் கொண்டு சிறிய ரக செயற்கைக்கோளை விண்ணில் ஏவ திட்டமிட்டுள்ளேன். ஹீலியம் பலூன்களின் விலை அதிகமாக இருப்பதால், அடுத்தடுத்த கண்டுபிடிப்புகளை விண்ணில் செலுத்த அரசு உதவி செய்ய வேண்டும்” என்று கோரிக்கை விடுத்தார்.

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நானோ செயற்கைக்கோள்
கல்லூரி மாணவர் விக்னேஷ் வேலன்
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