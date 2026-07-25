தெற்கு ரயில்வே அறிமுகம் செய்த 3 புதிய செயலிகள் - சிறப்புகள் என்னென்ன தெரியுமா?
தண்டவாளங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்களின் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தும் நோக்கில் DOST எனும் செயலி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : July 25, 2026 at 10:55 AM IST
சென்னை: ரயில் இயக்கத்தை பாதுகாப்பானதாகவும், திறன் மிக்கதாகவும் மாற்றும் நோக்கில் தெற்கு ரயில்வே தனது சொந்த தொழில்நுட்பத்தில் 3 புதிய டிஜிட்டல் செயலிகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை தெற்கு ரயில்வே தலைமையகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் அதன் பொது மேலாளர் ஆர்.என். சிங், e-TSR (Electronic Train Signal Register), RBMS (Railway Block Management System), தோஸ்த் (DOST - Delivering Occupational Safety on Track) ஆகிய 3 புதிய செயலிகளை தொடங்கி வைத்தார்.
இந்த செயலிகள் மூலம் ரயில் சிக்னல் பதிவுகள், பொறியியல் பணிகளுக்கான பிளாக் அனுமதி மற்றும் நிர்வாகம், தண்டவாளங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்களின் பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட அன்றாட ரயில்வேயின் மிக முக்கிய பாதுகாப்பு பணிகள் இனி முழுமையாக டிஜிட்டல் முறையில் மேற்கொள்ளப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய பொது மேலாளர் ஆர்.என். சிங், ரயில்வே தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி என்பது களப்பணியாளர்களின் பணியை எளிதாக்கவும், மனித பிழைகளை குறைக்கவும், உயிர் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் பயன்பட வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலேயே இந்த செயலிகள் வடிவமைக்கப்பட்டு உள்ளதாக தெரிவித்தார்.
e-TSR (Electronic Train Signal Register)
e-TSR செயலி மூலம் ரயில் நிலையங்களில் இதுவரை பராமரிக்கப்பட்டு வந்த பாரம்பரிய காகித ரயில் சிக்னல் பதிவேடுகள் இனி மின்னணு பதிவேடாக மாற்றப்படும். தரவு பதிவேட்டிலிருந்து ரயில் இயக்க விவரங்கள் தானாகவே பதிவு செய்யப்படுவதுடன், நேரமும் தானாகவே சேமிக்கப்படும் வகையில் இந்த செயலி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், இந்த செயலி மூலம் காகிதப் பயன்பாடுகள் குறைவதோடு, கையேட்டு பதிவுகளில் ஏற்படும் பிழைகளும் தவிர்க்கப்படும். தொடர்ந்து, e-TSR செயலி அனைத்து வகையான ரயில் இயக்க முறைகளுடனும் இணக்கமாக செயல்படும்.
RBMS (Railway Block Management System)
RBMS செயலி மூலம் பொறியியல், மின்சாரம், சிக்னல் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு பணிகளுக்கான “பிளாக்” கோரிக்கை தொடங்கி அனுமதி, நீட்டிப்பு, ரத்து மற்றும் நிறைவு வரை அனைத்து நடவடிக்கைகளும் முழுமையாக காகிதமில்லா முறையில் மேற்கொள்ளப்படும்.
ரயில் பயனாளர்களின் பொறுப்புகளுக்கு ஏற்ப தனித்தனி டாஷ்போர்டு, ஓடிபி அங்கீகாரம், செயல்திறன் அறிக்கைகள், புவியியல் வசதிகள் ஆகியவை e-TSR செயலியுடனான ஒருங்கிணைப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் RBMS செயலியில் இடம்பெற்றுள்ளன.
DOST (Delivering Occupational Safety on Track)
‘தோஸ்த்’ செயலி, ரயில் தண்டவாளங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்களின் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தும் நோக்கில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. சிக்னல் அமைப்பிலிருந்து பெறப்படும் ரயில்களின் நிகழ்நேர இயக்கத் தகவலையும், களப்பணியாளர்களின் ஜிபிஎஸ் இருப்பிடத்தையும் ஒப்பிட்டு, ரயில் நெருங்கும் முன்பே மஞ்சள் மற்றும் சிவப்பு எச்சரிக்கையை வழங்கும் வகையில் இந்த செயலி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், ‘தோஸ்த்’ செயலியில், ஒலி, ஒளி, அதிர்வு, பன்மொழி குரல் எச்சரிக்கை, அவரச SOS வசதி உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு அம்சங்களும் இடம்பெற்றுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த மூன்று புதிய செயலிகளும் இணைந்து ரயில்வே ஊழியர்களின் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவதோடு, கையேடு பணிச்சுமையை குறைத்து, நிகழ்நேர தகவல்களின் அடிப்படையில் விரைவான முடிவுகளை உறுதி செய்யும். மேலும், ரயில் இயக்கத் திறனை உயர்த்தி, பாதுகாப்பான, திறன்மிக்க மற்றும் முழுமையாக இணைக்கப்பட்ட டிஜிட்டல் ரயில்வே அமைப்பை உருவாக்குவதில் முக்கிய மைல்கல்லாக அமையும் என்று தெற்கு ரயில்வே சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த புதிய செயலிகளால் நிலைய மேலாளர்கள், கட்டுப்பாட்டாளர்கள், பொறியியல், சிக்னல், தொலைத்தொடர்பு மற்றும் தண்டவாள பராமரிப்பு பணியாளர்கள் நேரடியாக பயனடைவார்கள் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.