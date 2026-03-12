பிரம்மிப்பூட்டும் ஐ.சி.எப் ரயில் பெட்டிகள் கண்காட்சி: பார்வையாளர்கள் கண்களுக்கு விருந்தளிக்கும் 147 அரங்குகள்
ஆறு ஆண்டுகளுக்குள் இந்தியா முழுவதிலும் உள்ள அனைத்து ரயில் நிலையங்களிலும் கவச் தொழில்நுட்பம் பயன்பாட்டுக்கு வரும்.
Published : March 12, 2026 at 6:37 PM IST
சென்னை: பெரம்பூரில் அமைந்துள்ள ஐ.சி.எப் ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலையில் சர்வதேச ரயில் பெட்டிகள் கண்காட்சி இன்று தொடங்கியது.
ஆசிய அளவில் முன்னணி ரயில் பெட்டி உற்பத்தி மையமாக விளங்கும் ஐ.சி.எப்., 70 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான தொழில்துறை அனுபவத்துடன் செயல்பட்டு வருகிறது. அந்த நீண்ட பயணத்தின் தொடர்ச்சியாக, ரெயில் உற்பத்தித் துறையின் வளர்ச்சி மற்றும் எதிர்கால திட்டங்களை வெளிப்படுத்தும் வகையில் இந்தக் கண்காட்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. சென்னை பெரம்பூரில் உள்ள ஐ.சி.எப். தொழிற்சாலையில் ஆண்டுதோறும் 3 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான ரெயில் பெட்டிகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.
இந்தியாவின் பெரும்பாலான மாநிலங்களில் இயக்கப்படும் ரெயில்களின் பெட்டிகள் இங்குத் தயாரிக்கப்பட்டவையே என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும், இங்கிருந்து பல்வேறு வெளிநாடுகளுக்கும் ரெயில் பெட்டிகள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
இந்நிலையில், இன்று தொடங்கியுள்ள இந்த சர்வதேச கண்காட்சி மார்ச் 14-ஆம் தேதி வரை மூன்று நாட்கள் நடைபெறுகிறது. இதில் இந்திய தொழிற்சாலைகளில் தயாரிக்கப்பட்ட ரயில் பெட்டிகளுடன், ஜப்பான் உள்ளிட்ட 6 வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் தயாரித்த ரெயில் பெட்டிகளும் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன.
குறிப்பாக ரயில் உதிரி பாகங்கள் தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள் ரயில்வே தொழில்நுட்பம் சார்ந்த நிறுவனங்கள், ரயிலுக்கு தேவையான கண்ணாடி, சிசிடிவி கேமரா, எஞ்சின், சஸ்பென்ஷன், சென்சார் கருவிகள், இருக்கைகள் போன்ற பாகங்கள் தனித்தனியாக காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இந்த கண்காட்சியில் மொத்தமாக 101 தயாரிப்பு நிறுவனங்கள், 147 அரங்குகளில் ரயில்களுக்கு தேவையான உற்பத்தி பொருட்களை காட்சிப்படுத்தி உள்ளனர். மேலும், வருங்காலங்களில் அதிநவீன வசதிகளுடன் தயாரிக்கப்பட உள்ள புதிய ரயில் பெட்டிகளின் மாதிரிகள் மற்றும் அவற்றில் இடம்பெற்றுள்ள பாதுகாப்பு தொழில்நுட்பங்களும் இந்தக் கண்காட்சியில் பொதுமக்களின் பார்வைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த கண்காட்சியில் ஏராளமான தொழிலதிபர்கள், பொறியாளர்கள், கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் என பலர் கலந்து கொண்டு கண்காட்சியை பார்வையிட்டு வருகின்றனர். மேலும், இங்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ள ரயில்கள் எந்த தொழில்நுட்பத்தில் தயாரிக்கப்பட்டது என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்களை கேட்டறிந்து செல்கின்றனர்.
இந்த கண்காட்சியில் பேசிய தனியார் ரயில் பாகங்களின் உற்பத்தி நிறுவன பொறியாளர் பிரச்சனா சீத்தாராமன், “முதன் முதலாக வந்தே பாரத், அமிர்த் பாரத் ஆகிய ரயில்களில் பயன்படுத்தப்பட்டுவரும் பெட்டிகளை இணைக்கும் கப்ளர்கள் இங்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இது அதிநவீன தொழில்நுட்பத்துடன், விபத்துகளை தடுக்கும் வகையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாகும்.
மேலும், இந்த கண்காட்சியில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ள, அதிநவீன ரயில்வே உதிரிபாகங்கள் குறித்து பலதரப்பட்டவர்களிடம் இருந்து கருத்துக்கள் கிடைக்கிறது. கண்காட்சி மூலமாக ரயில் சார்ந்த பல்வேறு தொழில்நுட்ப்பங்கள் குறித்து பொதுமக்கள் அறிந்துகொள்ள முடிகிறது” என்று அவர் தெரிவித்தார்.
ரயில்வே கண்காட்சி குறித்து கல்லூரி மாணவர்கள் கூறுகையில், இந்த கண்காட்சியில் பல்வேறு நாடுகளில் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் சர்வதேச தரத்திலான ரயில்வே உதிரி பாகங்கள், காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், இதனை காண்பதன் மூலம், ரயில்வே துறையில் பயன்படுத்தப்படும் மென்பொருள் மற்றும் கல்வி தொடர்பாக பல்வேறு தகவல்கள் கிடைப்பதாகவும் கல்லூரி மாணவர் பூபதி கணிஸ்க் தெரிவித்தார்.
மேலும் ரயில்களில் பயன்படுத்தப்படும் பாதுகாப்பு தொடர்பான சென்சார்கள் குறித்து பேசிய பொறியாளர் பிரகாஷ், “ரயில் விபத்துக்களை தடுக்கும் வகையில் அதிநவீன தொழில்நுட்பம் வாய்ந்த ஏராளமான சென்சார்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
அந்த சென்சார்கள் அனைத்தும் இந்த கண்காட்சியில் பொதுமக்கள் பார்வைக்காக வைக்கப்பட்டு மாணவர்களுக்கு விளக்கம் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. விபத்துக்களை தடுக்கும் வகையில் இந்திய ரயில்வே துறையில் பயன்படுத்தப்படும் கவச் தொழில்நுட்பம், அதிக ரயில் நிலையங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
ஆறு ஆண்டுகளுக்குள் இந்தியா முழுவதிலும் உள்ள அனைத்து ரயில் நிலையங்களிலும் கவச் தொழில்நுட்பம் முழுமையாக பயன்பாட்டுக்கு வரும்” என்று அவர் தெரிவித்தார்.