சந்திரனுக்கு ‘சர்ப்ரைஸ்’ கொடுத்த சந்திரயான் 3-யின் உந்துவிசைப் பகுதி!
சந்திரயான் 3 திட்டத்தில் உள்ள உந்துவிசை பகுதி சந்திர மண்டலத்திலிருந்து இன்று வெளியேறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Published : November 14, 2025 at 4:44 PM IST
டெல்லி: இரண்டு வருடங்களுக்கு பின் சந்திரயான் 3 திட்டத்தின் அங்கமான புரொப்பல்ஷன் மாடியூல் எனப்படும் உந்துவிசை பகுதி, நிலவுக்கு (சந்திரன்) அருகில் சென்று இரண்டு முறை பறந்து ஆச்சரியம் அளித்துள்ளது.
இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான இஸ்ரோ, சந்திராயான் 3 திட்டத்தை 2023 ஜூலை மாதத்தில் விண்ணில் செலுத்தியது. இதில் இருந்த விக்ரம் லேண்டர், நிலவின் தென் துருவத்தில் ஆகஸ்ட் 2023-இல் கால் பதித்தது. அதனைத் தொடர்ந்து விக்ரம் லேண்டரில் இருந்த பிரக்யான் ரோவர் வெளியே வந்து, நிலவின் தரைப்பகுதியில் ஆய்வுகளை மேற்கொண்டது.
விக்ரம் லேண்டரும், பிரக்யான் ரோவரும் சுமார் 14 நாட்கள் சிறப்பாக ஆய்வுகளை மேற்கொண்டன. அதன்பிறகு, மிகவும் குளிரான சந்திர இரவு தொடங்கியதால், லேண்டர் மற்றும் ரோவர் வேலை செய்வதை நிறுத்தியது. இது எதிர்பார்த்தது என்றாலும், அறிவியலாலர்களுக்கு விக்ரம் லேண்டரும், பிரக்யான் ரோவரும் உறக்க நிலைக்கு சென்றது சற்று அதிர்ச்சியை அளித்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து சந்திரயான் 3 திட்டத்தின் மூன்றாம் கட்டமாக இருந்த உந்துவிசை பகுதி செயல்படுத்தப்பட்டது. அக்டோபர் 2023இல், இஸ்ரோ இந்த உந்துவிசை பகுதியை நிலவில் இருந்து இடமாற்றியது. அப்போது, அது பூமிக்கும் நிலவுக்கும் இடையில் உள்ள ஈர்ப்பு விசையில் சிக்கிக்கொண்டது.
ஒரு பந்தை மேலெறிந்து இருபக்கத்தில் இருந்து இழுப்பது போன்ற சூழல் தான் விண்வெளியிலும் நிலவியது. பூமியின் ஈர்ப்பு விசை ஒரு பக்கத்தில் இருந்து இழுக்க, மறுபக்கத்தில் நிலவின் ஈர்ப்பு விசை இழுக்க, எங்கு செல்வது என்று தெரியாமல் சுற்றித்திருந்த உந்துவிசை பகுதி, முடிவாக நிலவின் சக்திமிகுந்த ஈர்ப்பு விசைக்கு அடிபணிந்து அதன் சுற்றுவட்டப் பாதைக்குள் நவம்பர் 4, 2025 அன்று நுழைந்தது.
பின்னர், நிலவின் மேற்பரப்பில் நவம்பர் 6 அன்று சுமார் 3,740 கி.மீ சுற்றி வந்த உந்துவிசை பகுதி, நவம்பர் 11-இல் சுமார் 4,537 கி.மீ சுற்றியதாக இஸ்ரோ தகவல் வெளியிட்டுள்ளது. இந்தப் பயணங்களின் போது, ஈர்ப்பு விசை ஒரு விண்கலத்தின் பாதையை எவ்வாறு மாற்றுகிறது என்பது குறித்த ஏராளமான தகவல்களை இஸ்ரோ சேகரித்தது.
இஸ்ரோவின் தரைவழி வலையமைப்பான இஸ்டிராக் (ISTRAC), உந்துவிசை பகுதியின் எந்தெந்த நகர்வுகள் கண்காணிப்பட்டது என்பது தொடர்பான ஒரு பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. சந்திரனைச் சுற்றியுள்ள மற்ற விண்கலங்களுக்கு இது மிக அருகில் செல்லவில்லை என்றும், அதன் தகவல் தொடர்புகள் மற்றும் அமைப்புகள் இயல்பாகவும், ஆரோக்கியமாகவும் இருந்தன எனவும் இஸ்ரோ அதில் தெரிவித்துள்ளது.
இந்த உந்துவிசை பகுதி சந்திர மண்டலத்திலிருந்து இன்று (நவம்பர் 14) வெளியேறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.