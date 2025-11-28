ஹேமர் ஆரா: இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது; வெறும் ரூ.999-க்கு இப்படி ஒரு இயர்பட்ஸ்!
Published : November 28, 2025 at 5:38 PM IST
ஹைதராபாத்: ஹேமர் நிறுவனத்தின் புதிய ஆரா இயர்பட்ஸ் டெக் சந்தையில் கவனம் பெற்றுள்ளது.
சுற்றிப்பிணைந்திருக்கும் வயர்களால் ஆன இயர்ஃபோன்களுக்கு மத்தியில், சிறந்த தேர்வாக பார்க்கப்பட்டது வயர்லெஸ் இயர்பட்ஸ். முதன்முதலில் இதை பெரும்பாலான மக்கள் விரும்பவில்லை என்றாலும், காலப்போக்கில் இது அனைவரின் பாக்கெட்டிலும் முக்கியமான இடத்தை பிடித்தது.
அந்தவகையில், அனைத்து ஸ்மார்ட்போன் தயாரிப்பு நிறுவனங்களும், சில கேட்ஜெட் உற்பத்தி நிறுவனங்களும் ப்ளூடூத் இயர்பட்ஸுகளை தொடர்ந்து அறிமுகம் செய்தது. ரூ.500 முதல் ரூ.30,000 வரையிலான மதிப்பில் இவை தற்போது சந்தையில் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன. இந்த சூழலில், சில நிறுவனங்களின் தயாரிப்புகள் மக்களின் பார்வையில் படாமலேயே ஓய்வெடுத்து விடுகிறது.
அதுபோன்ற ஒரு இயர்பட்ஸ் தான் ஹேமர் நிறுவனத்தின் ஆரா (Hammer Aura) இயர்பட்ஸ். பார்ப்பதற்கு பெப்பி வண்ணங்களுடன் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த இயர்பட்ஸ், அளவில் மிகச்சிறியதாக உள்ளது. இருந்தாலும், இதில் மேம்பட்ட அம்சங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
ஹேமர் ஆரா சிறப்புகள்
ஹேமர் ஆராவில் பாடல்களை அதிக ஒலியுடன் தெளிவாக கேட்பதற்கு, 13 மில்லிமீட்டர் பெரிய டிரைவர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. நம் சோதனையில், முதன்மை சத்தம் சற்று குறைவாகவும், இரண்டாம் நிலை சத்தம் சற்று அதிகமாகவும் இருந்தது. இது திரைப்படங்களை அதிகம் பார்ப்பவர்களுக்கும், பாடல்களை அதிகம் கேட்பவர்களுக்கும் சிறந்ததாக இருக்கும். இரைச்சல் இல்லாத எச்டி தரத்தையும் இந்த ஹேமர் ஆரா இயர்பட்ஸ் வழங்குகிறது.
ஒருமுறை சார்ஜ் செய்தால், மொத்தம் 50 மணிநேரம் தொடர்ந்து இந்த இயர்பட்ஸை பயன்படுத்தலாம் என நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. எனினும், நிகழ்நேர சோதனையின் அடிப்படையில், இயர்பட்ஸுகள் ஒரு முறை சார்ஜுக்கு சுமார் 35 மணிநேரத்தை பூர்த்தி செய்கிறது.
ஹேமர் ஆரா இயர்பட்ஸுகளில் இருந்து மேற்கொள்ளப்படும் அழைப்புகளை தெளிவாகக் கேட்க 32 டெசிபர் தரத்திலான ஏஎன்சி அம்சம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. பாடல்கள் கேட்பதற்கு இவை பயன்படும் என்றாலும், போன் அழைப்புகளின்போது எதிர்முனையில் பேசுபவரின் குரல் தெளிவாக கேட்பதற்கான உறுதியை அளிக்கிறது. மேலும், எதிர்முனையில் பேசுபவருக்கு நம் குரல் இரச்சல் இல்லாமல் கேட்பதற்காக 4 மைக்ரோபோன்கள் அடங்கிய இஎன்சி (என்விரான்மென்டல் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன்) அம்சமும் இந்த இயர்பட்ஸில் நிறுவப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக பயனர்களுக்கு வசதியான இணைப்பை வழங்க மேம்பட்ட ப்ளூடூத் 6.0 வெர்ஷனுடன் ஹேமர் ஆரா அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் வாயிலாக 35 மில்லி நொடிகள் இடைவெளியில் இந்த இயர்பட்ஸால் டேட்டாக்களை பகிர்ந்துகொள்ள முடியும். இந்த அம்சத்தின் வாயிலாக கேமிங் பிரியர்கள் எந்தவித இடறுகள் இன்றி சீரான ஒலியை கேட்டு மகிழ முடியும்.
பொதுவாக, இதுபோன்ற இயர்பட்ஸுகளை அதிக நேரம் பயன்படுத்துவதால், காதுகளில் வலி ஏற்படுதுவதாக பயனர்கள் தங்கள் கவலைகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். ஆனால், ஹேமர் ஆரா அதிக எடை இல்லாமல், சிறந்த வடிவமைப்புடன் வருவதால் இதை பயன்படுத்தும் போது கூடுதல் அசெளகரியம் ஏற்படுவதில்லை என இணைய பயனர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.
ஹேமர் ஆரா விலை என்ன?
ஒருவித பிங் கோல்டு கலந்த நிறமாக ஹேமர் ஆரா இருக்கிறது. ஒரே ஒரு வண்ணத்தேர்வில் விற்பனையாகும் இந்த இயர்பட்ஸின் விலை ரூ.2,499 என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால், விழா கால சலுகையாக இந்த இயர்பட்ஸை பயனர்கள் வெறும் ரூ.999 என்ற சலுகை விலையில் பெற முடியும்.
ஹேமர் ஆராவை வாங்கலாமா?
சந்தையில் இயர்பட்ஸுகள் பல வகைகளில் கொட்டிக்கிடக்கிறது. ஆனால், குறைந்த விலையில் தேவையான தரத்துடன் சில இயர்பட்ஸுகள் மட்டுமே விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அந்தவகையில், குறைந்த விலையில், அதற்கு ஏற்ற தரத்துடன் புதிய ப்ளூடூத் வெர்ஷனுடன் வரும் ஒரு இயர்பட்ஸை வாங்க வேண்டும் என்று விரும்பும் பயனர்கள், ஹேமர் ஆராவை கருத்தில் கொள்ளலாம்.
காரணம், ரூ.999 என்ற விலைக்கு, ஏஎன்சி, இஎன்சி, ப்ளூடூத் 6.0, 50 மணிநேர பயன்பாடு, 13 மில்லிமீட்டர் டிரைவர்களுடன் வரும் ஹேமர் ஆரா வயர்லெஸ் இயர்பட்ஸ் சிறந்த தேர்வாக இருக்கலாம்.