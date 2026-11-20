பட்டன் போன் வாய்ஸ் கால் ரீசார்ஜ்: பி.எஸ்.என்.எல்; ஏர்டெல்; ஜியோ வழங்கும் ஒரு மாதம் முதல் ஓராண்டு வரையிலான திட்டங்கள்
பி.எஸ்.என்.எல்., ஏர்டெல், ஜியோ, விஐ ஆகிய நிறுவனங்கள் பட்டன் போன்களுக்கான குரல் அழைப்பு மற்றும் எஸ்.எம்.எஸ் அடங்கிய குறுகிய காலம் செல்லுபடியாகும் புதிய திட்டங்களை அறிமுகம் செய்துள்ளன.
Published : November 20, 2026 at 5:37 PM IST
ஸ்மார்ட்போன்கள் வந்த பிறகு, 3ஜி, 4ஜி மொபைல்களின் தேவை படிப்படியாக குறைந்தது. பி.எஸ்.என்.எல்., ஏர்டெல், ஜியோ, வோடஃபோன் ஐடியா (விஐ) போன்ற தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களும் டேட்டா அல்லாத ரீசார்ஜ் திட்டங்களை தங்கள் பட்டியலில் இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீக்கியது.
முதலில், இது தொடர்பாக பிரச்சினைகள் எழவில்லை என்றாலும், பட்டன் போன்கள் பயன்படுத்தும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு டேட்டா அல்லாத ரீசார்ஜுகள் இல்லாதது பெரும் தலைவலியாக இருந்தது. இதன் காரணமாக, இந்தியத் தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையமான டிராய்-க்கு (TRAI) அழுத்தம் அதிகரித்தது.
இதனையடுத்து, செப்டம்பர் 21, 2026 அன்று, குரல் அழைப்புகள் (வாய்ஸ் கால்) மற்றும் எஸ்.எம்.எஸ் சேவைகள் அடங்கிய ரீசார்ஜ் திட்டங்களை தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் பட்டியலிட டிராய் ஆணையிட்டது. அதன்படி, பொதுத்துறை நிறுவனமான பி.எஸ்.என்.எல்., தனியார் நிறுவனங்களான ஏர்டெல், ஜியோ, விஐ ஆகியவை பட்டன் போன்களுக்கான குரல் அழைப்பு மற்றும் எஸ்.எம்.எஸ் அடங்கிய குறுகிய காலம் செல்லுபடியாகும் புதிய திட்டங்களை அறிமுகம் செய்துள்ளன.
பி.எஸ்.என்.எல் வாய்ஸ் கால் ரீசார்ஜ் திட்டம்
பொதுத் துறை நிறுவனமான பி.எஸ்.என்.எல், குறுகிய காலம் செல்லுபடியாகும் மூன்று வாய்ஸ் கால் திட்டங்களை அறிமுகம் செய்துள்ளது. அதன்படி, ரூ. 172, ரூ. 184, ரூ. 190 ஆகிய ரீசார்ஜ் திட்டங்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.
- ரூ. 172 ரீசார்ஜ்: 28 நாள்கள் செல்லுபடியாகும் + தினசரி 100 எஸ்.எம்.எஸ்
- ரூ. 184 ரீசார்ஜ்: 30 நாள்கள் செல்லுபடியாகும் + தினசரி 100 எஸ்.எம்.எஸ்
- ரூ. 190 ரீசார்ஜ்: ஒரு மாதம் செல்லுபடியாகும் + தினசரி 100 எஸ்.எம்.எஸ்
பார்தி ஏர்டெல் வாய்ஸ் கால் ரீசார்ஜ் திட்டம்
பட்டன் போன்களுக்காக, ஒரு மாதம் முதல் ஓராண்டு வரை செல்லுபடியாகும் வாய்ஸ் கால், எஸ்.எம்.எஸ் திட்டங்களை ஏர்டெல் நிறுவனம் கொண்டுள்ளது.
- ரூ. 185 ரீசார்ஜ்: 28 நாள்கள் செல்லுபடியாகும் + 300 எஸ்.எம்.எஸ்
- ரூ. 203 ரீசார்ஜ்: 30 நாள்கள் செல்லுபடியாகும் + 300 எஸ்.எம்.எஸ்
- ரூ. 206 ரீசார்ஜ்: ஒரு மாதம் செல்லுபடியாகும் + 300 எஸ்.எம்.எஸ்
- ரூ. 469 ரீசார்ஜ்: 84 நாள்கள் செல்லுபடியாகும் + 900 எஸ்.எம்.எஸ்
- ரூ. 1,849 ரீசார்ஜ்: 365 நாள்கள் செல்லுபடியாகும் + 3,600 எஸ்.எம்.எஸ்
ரிலையன்ஸ் ஜியோ வாய்ஸ் கால் ரீசார்ஜ் திட்டம்
நாட்டின் மிகப்பெரும் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமாக வளர்ந்திருக்கும் ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தின் ஜியோ நெட்வொர்க் குரல் அழைப்புகளுக்கென 6 திட்டங்களை வைத்துள்ளது.
- ரூ. 147 ரீசார்ஜ்: 22 நாள்கள் செல்லுபடியாகும் + 300 எஸ்.எம்.எஸ்
- ரூ. 177 ரீசார்ஜ்: 28 நாள்கள் செல்லுபடியாகும் + 300 எஸ்.எம்.எஸ்
- ரூ. 196 ரீசார்ஜ்: 30 நாள்கள் செல்லுபடியாகும் + 300 எஸ்.எம்.எஸ்
- ரூ. 197 ரீசார்ஜ்: ஒரு மாதம் செல்லுபடியாகும் + 300 எஸ்.எம்.எஸ்
- ரூ. 448 ரீசார்ஜ்: 84 நாள்கள் செல்லுபடியாகும் + 1,000 எஸ்.எம்.எஸ் (ஜியோ டிவி மற்றும் ஜியோ ஏஐ கிளவுட் சேவைகளுடன்)
- ரூ. 1,748 ரீசார்ஜ்: 336 நாள்கள் செல்லுபடியாகும் + 3,600 எஸ்.எம்.எஸ் (ஜியோ டிவி மற்றும் ஜியோ ஏஐ கிளவுட் சேவைகளுடன்)