ETV Bharat / technology

பில் கேட்ஸ் எடுத்த அந்த சரியான முடிவு - ஒரு சிறுவனின் கனவு; உலகிற்கு சக்தியளித்தது எப்படி?

“சில நேரங்களில், எளிமையான கனவு கூட மனிதகுலத்தின் கதையை திருத்தி எழுதக்கூடும்” என்பதற்கு சான்றாக விளங்குகிறார் மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனர் பில் கேட்ஸ்.

பிப்ரவரி 15, 2023 அன்று லண்டனில் உள்ள இம்பீரியல் கல்லூரி பல்கலைக்கழகத்திற்கு பிரிட்டனின் பிரதமர் ரிஷி சுனக்குடன் மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனர் பில் கேட்ஸ் ஒரு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க வந்தார்.
பிப்ரவரி 15, 2023 அன்று லண்டனில் உள்ள இம்பீரியல் கல்லூரி பல்கலைக்கழகத்திற்கு பிரிட்டனின் பிரதமர் ரிஷி சுனக்குடன் மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனர் பில் கேட்ஸ் ஒரு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க வந்தார். (Justin Tallis - WPA Pool/Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 28, 2025 at 6:01 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

அமெரிக்காவின் வாஷிங்டன் பகுதியில் அமைதியான நகரமாக இருந்த சியாட்டிலில், ஒரு சிறுவனின் கனவு மட்டும் விண்ணை முட்டும் அளவுக்கு உயர்ந்திருந்தது. கலகலவென பேசவோ, பிரம்மாண்டமான உருவமோ கொண்டிராத அந்த சிறுவன் ‘வில்லியம் ஹென்றி கேட்ஸ்’ என்று அழைக்கப்பட்டார்.

ஆனால், இந்த அமைதியான உருவத்தின் மூளையில் மட்டும் கனவுகள் புதைந்திருந்தன. பொதுவாக குழந்தைகள் விடுமுறை நாட்களில் விளையாட்டை விரும்பியபோது, பின்னாளில் ‘பில் கேட்ஸ்’ ஆக அறியப்பட்ட சிறுவன் மட்டும், கணினியின் திரையின் முன்னால் தன் ஓய்வு நேரங்களை செலவிட்டான்.

ஏனென்றால், 1960-களில் வீடுகள் அல்லது பள்ளிகளில் கணினிகளை பார்க்க முடியாத நிலை இருந்தது. அவை அறிவியலாளர்களுக்காக மட்டுமே படைக்கப்பட்ட பொருளாக இருந்தது. பில் கேட்ஸின் கனவு, அதை ஒவ்வொரு மக்களின் வாழ்வியலில் அங்கமாக்குவது தான். அந்தக் கனவு அப்போது சாத்தியமற்றதாகத் தோன்றியது. ஆனாலும், ஒரு நாள் உலகையே ஒளிரச் செய்யும் ஒரு தீப்பொறியைப் போல, அதை தன்னுடன் எடுத்துச் சென்றார் பில் கேட்ஸ்.

மே 07, 2024 அன்று ஜெர்மனி பெர்லினில் நடைபெற்ற உலகளாவிய தீர்வுகள் உச்சி மாநாட்டில் பில் கேட்ஸ் பேசினார்.
மே 07, 2024 அன்று ஜெர்மனி பெர்லினில் நடைபெற்ற உலகளாவிய தீர்வுகள் உச்சி மாநாட்டில் பில் கேட்ஸ் பேசினார். (Sean Gallup/Getty Images)

பில் கேட்ஸ் பொதுவாக கணினி கோடிங் மொழியில் (குறியீட்டு மொழி) அதிகம் ஆர்வம் கொண்டவராக இருந்தார். சிறிய குறியீட்டு மொழிகளைக் கொண்டு, அப்போதைய கணினிகளில் இருந்த பிரச்சினைகளைக் களைய அவர் முற்பட்டார். இதற்காக பல இரவுகள் கண் இமை சுருங்காமல் முயற்சி செய்தார்.

ஒருமுறை தன் பள்ளியில் இருந்த கணினியை தன் நண்பரான பால் ஆலென் உடன் சேர்ந்து ஹேக் செய்தது, இன்றும் பில் கேட்ஸ் நினைவுகூரும் சம்பவமாக இருக்கிறது. இதுவே, இவரது தொலைநோக்கு பார்வைக்கான எடுத்துக்காட்டாகவும் விளங்குகிறது. கணினியை மாணவர்கள் பயன்படுத்த சிரமப்பட்ட அக்காலத்திலே, பில் கேட்ஸும், அவரது நண்பரான பால் ஆலெனும் சேர்ந்து அதை ஹேக் செய்து, உலகிற்கு ஏதோ ஒன்றை செய்யப் போவதாக சமிஞ்சை கொடுத்தனர்.

நம்பிக்கை மீதான் பாய்ச்சல்

1975 ஆம் ஆண்டில், பில் கேட்ஸுக்கு சுமார் 19 வயதிருக்கும். அந்த பருவத்தில், ஆல்டேர் 8800 எனும் புதிய கணினி குறித்து பால் ஆலெனுடன் சேர்ந்து இவரும் ஒரு பத்திரிகையில் படித்தார். மற்றவர்களுக்கு அது வெறும் ஒரு புதிய கணினி ஆகவே இருந்தது. இந்த பள்ளி மாணவர்களுக்கு தான், அதில் இருந்த வருங்காலம் பெரும் ஒளியாய் தெரிந்தது.

அல்டேர் நிறுவனத்தை அழைத்த பில், ‘உங்கள் கணினிகளுக்குத் தேவைப்படும் ஒரு மென்பொருள் எங்களிடம் உள்ளது’ என்று கூறினார். சற்றும் சிந்திக்காமல் அதை நம்பிய அல்டேர் நிறுவனம், பில்லின் மென்பொருளை சோதனை செய்து பார்க்க அழைப்பு விடுத்தது.

‘இங்க ஒண்ணுமே பண்ணலயே’ என்று முழிக்காமல், பில்லும், பாலும் சேர்ந்து இரவு பகலாக ஒரு மென்பொருளை உருவாக்கி, அல்டேல் நிறுவனத்திற்கு கொடுத்தனர். சோதனையில் மென்பொருள் வெற்றிகரமாக செயல்பட்டது. மைக்ரோசாப்ட் பிறந்தது!

மைக்ரோசாப்ட் உதயம்

பில்லும், பாலும் சேர்ந்து மைக்ரோசாப்ட் என்ற பெயரை தேர்வு செய்தனர். இதில் ‘மைக்ரோ’ என்றால் சிறிய கணினியும், ‘சாப்ட்’ என்றால் சாப்ட்வேர்கள் எனப்படும் மென்பொருளைக் குறிக்கும் பெயராக ‘மைக்ரோசாப்ட்’ உதயமானது. மென்பொருள்கள் தான் கணினியை அனைவருக்குமானதாக மாற்றும் என இவர்கள் இருவரும் நம்பினர்.

ஜூன் 24, 2025 அன்று நியூயார்க் நகரில் 8வது அவென்யூவில் உள்ள மைக்ரோசாப்ட் அலுவலகக் கட்டடத்தின் புகைப்படம்.
ஜூன் 24, 2025 அன்று நியூயார்க் நகரில் 8வது அவென்யூவில் உள்ள மைக்ரோசாப்ட் அலுவலகக் கட்டடத்தின் புகைப்படம். (Gary Hershorn/Getty Images)

முதலில், ஒரு சிறிய அலுவலகத்தில் மைக்ரோசாப்ட் தொடங்கப்பட்டது. பில், இந்த நிறுவனத்திற்கு தேவையான அனைத்து வேலைகளையும் சளைக்காமல் பார்த்தார். கணினிகள் குறித்து மக்கள் மத்தியில் நிலவி வந்த தோற்றத்தை மாற்ற நினைத்தார். முதலில் அனைவரும் இவரின் யோசனைகளைப் பார்த்து சிரித்தனர். பின்னாளில், அவர்களையே சக்தி மிகுந்தவர்களாக மைக்ரோசாப்ட் மென்பொருள் மாற்றியது நினைவுக்கூரத்தக்கது.

1980-இல் மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்திற்கு ஒரு நல்வாய்ப்புக் கிடைத்தது. அப்போது, கணினி பயன்பாட்டில் மூத்தவராக இருந்த ஐபிஎம் (IBM) நிறுவனத்திற்கு ஒரு கணினியை வெளியிட வேண்டும் என்ற ஆசை இருந்தது. ஆனால், அதற்கு தேவையான இயங்குதளம் அவர்கள் வசம் இருக்கவில்லை.

மைக்ரோசாப்ட் வளர்ச்சி

இதை சாதகமாகப் பயன்படுத்திக் கொண்ட பில், தங்களிடம் அந்த இயங்குதளம் இருப்பதாகக் கூறி ஐபிஎம் நிறுவனத்தைத் தொடர்பு கொண்டார். அதே நேரத்தில் சியாட்டில் கம்ப்யூட்டர் புராடக்ட்ஸ் நிறுவனம் தயார் செய்து வைத்திருந்த க்யூ-டாஸ் (Q-DOS) என்ற இயங்குதளத்தை 1981-இல் 50,000 அமெரிக்க டாலர்கள் (அப்போது இந்திய மதிப்பில் சுமார் 4,30,000 ரூபாய்) கொடுத்து வாங்கி, அதில் பல திருத்தங்களை மைக்ரோசாப்ட் செய்தது. அப்படியே, அதன் பெயரை எம்எஸ்-டாஸ் (MS-DOS) என்று மாற்றிக்கொண்டது.

இதில் முக்கியமாக இடமே இனிதான் வருகிறது. ஐபிஎம் நிறுவனத்திற்கு தங்களின் எம்எஸ்-டாஸ் இயங்குதளத்தை நேரடியாக விற்காத மைக்ரோசாப்ட், அதற்கான பயன்பாட்டு உரிமத்தை மட்டும் நிறுவனத்திற்கு வழங்கியது. அந்த காலகட்டத்தில், ஒரு நிறுவனம் மேற்கொண்ட சிறந்த தொலைநோக்கு பார்வையாக இது நினைவுகூரப்படுகிறது.

இதற்கு அடுத்தபடியாக, அடுத்தடுத்த கட்டங்களைக் கடந்த மைக்ரோசாப்ட், இலகுவான விண்டோஸ் இயங்குதளங்களை உருவாக்கி, அதில் பயனர்களுக்கு தேவையான வேர்டு, பவர்பாய்ண்ட், இன்டர்நெட் எக்ஸ்புளோரர் போன்றவற்றையும் இணைத்தது. ஐகான்கள் சின்னதாகின, இயங்குதளங்கள் வண்ண மயமாகின, இணைப்புகள் சீராகின; அவ்வழியே ஒரு சிறுவனின் கனவும் கணினி உலகை சாத்தியமாக்கியது.

மக்களுக்கான தேவை வேகமாக அதிகரிக்கும் என்பதை சரியாகப் புரிந்துகொண்ட பில் கேட்ஸ், சில சின்ன நிறுவனங்களை வாங்கி அவர்களது தயாரிப்புகளை மெருகேற்றி மைக்ரோசாப்டுடன் இணைத்துக் கொண்டார். அந்த நிறுவனங்களின் பட்டியலை கீழ்வருமாறு காணலாம்.

  • 1987-இல் ஃபோர்தாட் (Forethought): பவர்பாய்ன்டை உருவாக்கிய நிறுவனம்.
  • 1997-இல் ஹாட்மெயில்: இலவசம் மின்னஞ்சலை வழங்கிய நிறுவனம்
  • 2000-இல் விசியோ: படங்களை உருவாக்கும் மென்பொருள்
  • 2011-இல் ஸ்கைப்: காணொளி அழைப்புகளை மேற்கொள்ளும் தளம்.
  • 2016-இல் லிங்க்ட்-இன் (LinkedIn): நிபுணர்களை ஒரு குடையின் கீழ் தக்கவைத்திருக்கும் தளம்.
  • 2018-இல் கித்-ஹப் (GitHub): டெவலப்பர்கள் மத்தியில் குறியீட்டு மொழியை பகிர்ந்துகொள்ளும் தளம்.

இவை மட்டும் இல்லாமல் பங்கி, மைன்கிராஃப்ட், பெதெஸ்டா போன்றவைகளையும் கைப்பற்றி, தொழில்நுட்பத்தில் ஒரு தனிநபரின் அன்றாட தேவைகளாக இருந்த தொடர்பு, படைப்பாற்றல், இணைப்பு ஆகியவற்றை மைக்ரோசாப்ட் எளிதாக்கி சாத்தியப்படுத்தியது.

பில் கேட்ஸின் மறுபக்கம்

மைக்ரோசாப்டின் முக்கியப் பொறுப்புகளில் இருந்து விலகிய பில் கேட்ஸ், 2008 அன்று தனது மனைவி மெலிண்டா உடன் இணைந்து பில் & மெலிண்டா கேட்ஸ் அறக்கட்டளையைத் தொடங்கினார். இதுதான் உலகிலேயே மக்கள் சேவைக்காக அதிகம் பணம் செலவிடும் தொண்டு நிறுவனமாக இதுவரை இருந்துவருகிறது.

பெருவாரியான தங்களின் பங்களிப்பை ஏழை மக்கள், நோய்த் தொற்றுகளில் இருந்து பாதுகாப்பு, கல்வி போன்ற சீரிய செயல்பாடுகளுக்காக பில் & மெலிண்டா அறங்கட்டளை செலவிடுகிறது. “தொழில்நுட்பம் என்பது வெறும் ஒரு கருவி. குழந்தைகளை ஒன்றிணைத்து வேலை செய்ய வைப்பதிலும், அவர்களை ஊக்குவிப்பதிலும், ஆசிரியர் என்பவர் தேவைப்படுகிறார். அவர் தான் முக்கியமானவர்” என்று ஒருமுறை பில் கேட்ஸ் கூறியது நினைவுக்கு வருகிறது.

ஏப்ரல் 21, 2017 அன்று பிரான்சின் பாரிஸில் அதிபர் பிரான்சுவா ஹாலண்டேவிடமிருந்து கமாண்டர் ஆஃப் தி லெஜியன் ஆஃப் ஹானர் விருதைப் பெறுவதற்கு முன்பு பில் மற்றும் மெலிண்டா கேட்ஸ் எலிசி அரண்மனைக்கு முன்னால் புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டனர்.
ஏப்ரல் 21, 2017 அன்று பிரான்சின் பாரிஸில் அதிபர் பிரான்சுவா ஹாலண்டேவிடமிருந்து கமாண்டர் ஆஃப் தி லெஜியன் ஆஃப் ஹானர் விருதைப் பெறுவதற்கு முன்பு பில் மற்றும் மெலிண்டா கேட்ஸ் எலிசி அரண்மனைக்கு முன்னால் புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டனர். (Frederic Stevens/Getty Images)
இதையும் படிங்க: ஓய்வுபெறும் மைக்ரோசாப்ட் விண்டோஸ் 10! இலவசமாக 'Windows 11' அப்டேட் செய்வது எப்படி?

பில் தனது சொத்துக்கள் அனைத்தும் மேற்கூறப்பட்ட நோக்கங்களுக்காக கொடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்திருக்கிறார். தன்னிடம் உள்ள பணத்தின் 99 விழுக்காட்டை நன்கொடையாக வழங்கவும் அவர் உறுதிபூண்டுள்ளார்.

மலேரியா, போலியோ போன்ற நோய்களை எதிர்த்துப் போராடுவது முதல், தொலைதூர இடங்களில் உள்ள குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசிகள் கிடைப்பதை உறுதி செய்வது வரை பில் கேட்ஸின் பணிகள் தொடர்கின்றன.

கணினியை மட்டுமே நேசித்த ஒரு சிறுவன், மக்களை சக்தி படைத்தவர்களாக மாற்றி, அவர்களை நேசிக்கும் மாமனிதனாக வளர்ந்திருப்பது தான் பில் கேட்ஸ் வரலாறு.

TAGGED:

BILL GATES
HAPPY BIRTHDAY BILL GATES
மைக்ரோசாப்ட் பில் கேட்ஸ்
GOOD DECISIONS OF BILL GATES
MICROSOFT BILL GATES UNKNOWN FACTS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.