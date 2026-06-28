குறைந்த செலவில் தடையற்ற மின்சாரம்; புதிய தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கிய இளைஞர்
ரோஹித்குமார் பத்தாம் வகுப்போடு படிப்பை நிறுத்தியிருந்தாலும், இந்த புதிய தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கி சாதனை படைத்துள்ளார்.
Published : June 28, 2026 at 9:47 PM IST
பீகார்: குறைவான செலவில் தடையற்ற மின்சாரத்தை வழங்கும் நீர் மின்னேற்ற தொழில்நுட்பத்தை 10 ஆம் வகுப்பு மட்டுமே படித்த இளைஞர் உருவாக்கி உள்ளார்.
பீகார் மாநிலம் பங்கர்திஹ் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ரோஹித் குமார். 10-ஆம் வகுப்பு மட்டுமே தேர்ச்சி பெற்ற இவர், மிகவும் குறைவான விலையில் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யக் கூடிய கருவியை உருவாக்கி உள்ளார். இதற்கான காப்புரிமையையும் பெற்று அவர் சாதனைப் படைத்துள்ளார்.
குறைவான செலவில் 24 மணி நேரமும் மின் உற்பத்தி
தன்னுடைய இந்த கண்டுபிடிப்பிற்கு அவர் 'ஹைட்ரோ லிஃப்டிங் டெக்னாலஜி' (Hydro Lifting Technology) என பெயர் சூட்டியுள்ளார். இந்த தொழில்நுட்பம் மிகக் குறைந்த செலவில் 24 மணி நேரமும் மின் உற்பத்தியைச் செய்யும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
இயற்பியல் படிப்பின் மீது இருந்த ஆர்வம்
ரோஹித்குமார் பத்தாம் வகுப்போடு படிப்பை நிறுத்தியிருந்தாலும், அதற்கு பின்னரும் தொடர்ந்து இயற்பியல் பாடத்தை படித்து வந்துள்ளார். இந்த ஆர்வமே அவரை இந்த தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கச் செய்துள்ளது. மேலும், அவர் பாட்னாவில் உள்ள ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வந்துள்ளார். அங்கிருந்த சிலரே இந்த தொழில்நுட்பத்தை சரிபார்க்க ஐஐடி பாட்னாவிற்கு கொண்டு செல்லும்படி ரோஹித்தை அறிவுறுத்தி உள்ளனர்.
வெகுவாக பாராட்டிய ஐஐடி பாட்னா
அங்கு (ஐஐடி பாட்னாவில்) இந்த தொழில்நுட்பத்தை வெகுவாக பாராட்டி, அதற்கு காப்புரிமை பெற அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் பின்னரே சில கடுமையான ஆய்வுகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு தற்போது ரோஹித் குமாரின் தொழில்நுட்பத்திற்கு காப்புரிமை வழங்கப்பட்டு உள்ளது. விரைவில் இதனை ரோஹித் குமார் வணிக ரீதியாக விற்பனைக்குக் கொண்டு வருவார் என தெரிகிறது. இதற்காக சம்பந்தப்பட்ட துறையிடம் விண்ணப்பித்திருப்பதாக ரோஹித் கூறியுள்ளார்.
சக்திமான் பார்க்க முடியாமல் வேதனைப்பட்ட ரோஹித் குமார்
இந்த தொழில்நுட்பம் குறித்து ரோஹித் குமார் கூறியதாவது, "நான் வசிக்கும் பகுதி ஆற்றங்கரையில் அமைந்துள்ளது. மேலும் நான் வசிக்கும் பகுதி மட்டுமல்லாது, மாநிலத்தில் உள்ள பெரும்பாலான மாவட்டங்கள் ஆற்றங்கரையிலேயே அமைந்துள்ளன. இந்த பகுதிகள் வருடத்தில் ஐந்து முதல் ஆறு மாதங்களுக்கு நீரிலேயே மூழ்கியிருக்கும்.
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இந்த சூழலில் நான் விரும்பி பார்க்கும் 'சக்திமான்' தொடரின்போது அடிக்கடி திடீர் மின்வெட்டு ஏற்பட்டது. இது எனக்கு மிகுந்த வேதனையை அளித்தது. அப்போது இந்த மின்வெட்டுக்கு ஒரு தீர்வு காண வேண்டும் என முடிவெடுத்தேன். இதன் அடிப்படையிலேயே 12 ஆண்டுகளாக உழைத்து நீர் மின்னேற்ற தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கி உள்ளேன்.
இந்த தொழில்நுட்பம் முழுமையாக சோதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த அமைப்பை இயக்குவதற்கு 15 சதவீதம் மின்சாரமே போதுமானது. இதில், தயாரிக்கப்படும் மீதமுள்ள 85 சதவீத மின்சாரத்தை மற்ற தேவைகளுக்குப் பயன்படுத்தலாம்" என தெரிவித்தார்.