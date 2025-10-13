ETV Bharat / technology

தரமான பட்ஜெட் மின்சார கார் - ரெனால்ட்டின் எலெக்ட்ரிக் க்விட் அறிமுகம்!

ரெனால்ட் க்விட் இ-டெக் காரை ஒருமுறை சார்ஜ் செய்தால், 250 கி.மீ வரை பயணம் செய்யலாம் என்று நிறுவனம் உறுதி அளித்துள்ளது.

ரெனால்ட் க்விட் இ-டெக் கார்
ரெனால்ட் க்விட் இ-டெக் கார் (Renault Brazil)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 13, 2025 at 3:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: பட்ஜெட் விரும்பிகளை திருப்திபடுத்தும் வகையில், புதிய க்விட் எலெக்ட்ரிக் காரை ரெனால்ட் நிறுவனம், பிரேசில் நாட்டில் அறிமுகம் செய்துள்ளது.

பெட்ரோல் மற்றும் பிற எரிபொருட்கள் விலையேற்றம் கண்டு வரும் நிலையில், மக்கள் பசுமை எரிசக்தியாகக் கருதும் மின்சார வாகனங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கின்றனர். எனவே, பயனர்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் வகையில், கார் தயாரிப்பு நிறுவனங்களும் புதிய மின்சார கார்களை உற்பத்தி செய்கின்றன.

உலகளவில் பிற நிறுவனங்களை போல, ரெனால்ட் நிறுவனமும் தங்களின் மின்சார கார்களை விற்பனை செய்து வருகிறது. ஆனால், இந்திய ஆட்டோமொபைல் சந்தையில் மட்டும், நிறுவனம் இதுவரை ஒரு ரெனால்ட் மின்சார காரைக் கூட வெளியிடாதது, வாடிக்கையாளர்கள் மத்தியில் பெரும் குறையாக இருந்துவருகிறது.

இந்நிலையில், இந்திய வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பட்ஜெட் விரும்பிகளை அதிகம் கவர்ந்த ரெலால்ட் க்விட் காரின் எலெக்ட்ரிக் மாடல் பிரேசில் நாட்டில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. பிரேசிலில் இது க்விட் இ-டெக் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

இது எப்போது வெளியாகும் என்ற தரவுகளை நிறுவனம் வெளியிடவில்லை என்றாலும், இந்தியர்களுக்கு பிடித்த வாகனமாக க்விட் இருப்பதால், ரெனால்ட் நிறுவனம் விரைவில் இந்த காரை இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்தியாவில் க்விட் எலெக்ட்ரிக் கார் விற்பனைக்கு வந்தால், தற்போது விற்பனையில் இருக்கும் சிட்ரோயன் இ-சி3, டாடா டியாகோ இவி போன்ற பட்ஜெட் மின்சார கார்களுக்கு இது போட்டியாக இருக்கும்.

இங்கிலாந்தில் விற்பனை செய்யப்படும் ரெனால்ட்டின் டேசியா ஆஃப்ஸ்பிரிங் (Dacia Offspring) மாடலை தழுவியதாக க்விட் இ-டெக் பிரேசிலில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஸ்போர்ட்டி கருப்பு நிற வீல் ஆர்ச் கிளாடிங், ஓஆர்விஎம் (ORVM) மவுண்டட் இண்டிகேட்டர் லைட்டுகள், பக்கவாட்டில் கருப்பு கிளாடிங், இரட்டை நிறங்கள் அடங்கிய 14 அங்குல அலாய் வீல், பின்பக்கம் ஒய்-வடிவ எல்இடி டிஆர்எல் லைட் ஆகியவை க்விட் இ-டெக் மாடல் காரின் வெளிப்புற தோற்ற அம்சங்களாக உள்ளன.

ரெனால்ட் க்விட் இ-டெக் மாடலின் உட்புற கேபின் பகுதி, முற்றிலும் தொழில்நுட்பத்தால் நிரப்பப்பட்ட இடமாக, புத்துணர்ச்சியுடன் காணப்படுகிறது. டேஷ்போர்டில் இருக்கும் 10.1 அங்குல இன்ஃபோடெயின்மென்ட் சிஸ்டம், வயர்லெஸ் ஆண்ட்ராய்டு ஆட்டோ மற்றும் ஆப்பிள் கார்ப்ளே வசதியுடன் இயக்கப்படுகிறது.

ரெனால்ட் க்விட் இ-டெக் காரின் உட்புற தோற்றம்
ரெனால்ட் க்விட் இ-டெக் காரின் உட்புற தோற்றம் (Renault Brazil)

மேலும், 7 அங்குல டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ரூமென்ட் கிளஸ்டர், இரண்டு யுஎஸ்பி டைப்-சி போர்ட்டுகள், உயரத்தை தேவைக்கேற்ப மாற்றி அமைக்கக்கூடிய ஸ்டீயரிங் வீல், 6 ஏர்பேக்குகள், ஏபிஎஸ், எலெக்ட்ரானிக் ஸ்டெபிலிட்டி கண்ட்ரோல், ஹில்-ஸ்டார்ட் அசிஸ்ட், பின்புற கேமரா, சீட் பெல்ட் அலெர்ட், ஐஸோஃபிக்ஸ் போன்ற பல அம்சங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

இதையும் படிங்க: இந்திய சாலைகளை அலங்கரிக்கும் பிஎம்டபிள்யூ கார்கள் - கடந்த 9 மாதத்தில் 13% வளர்ச்சியை பதிவு செய்த நிறுவனம்!

ரெனால்ட் க்விட் இ-டெக் காரை, 26.8 கிலோவாட் திறன்கொண்ட லித்தியம்-அயன் பேட்டரி சக்தியூட்டுகிறது. இதை ஒருமுறை சார்ஜ் செய்தால் 250 கி.மீ வரை பயணம் செய்யலாம் என்று நிறுவனம் உறுதி அளித்துள்ளது. அதிகபட்சமாக 65 எச்பி வரை சக்தியை வெளியிடும் திறன்கொண்ட மோட்டார், க்விட் இ-டெக் காரில் நிறுவப்பட்டுள்ளது.

பிரேசிலில் ரெனால்ட் க்விட் இ-டெக் கார் வெளியானதைத் தொடர்ந்து, இந்திய பயனர்களும் க்விட் மின்சார கார் எப்போது வெளியாகும் என ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.

TAGGED:

RENAULT KWID ELECTRIC
ரெனால்ட் க்விட் இ டெக்
RENAULT ELECTRIC CAR
BUDGET ELECTRIC CAR
RENAULT KWID ETECH

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.